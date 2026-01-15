Ошибки, баги, вопросы - страница 1791

День добрый всем!

Для работы моего  советника в блоке восстановления при сбоях необходимо знать сколько комиссий, свопов м начислений было сделано в прошлом периоде. Как программно получить эту информацию? 

Что такое "прошлый период"?
 
Только я не могу удалить адреса из настроек терминала в полях разрешить вебреквест ???
 
Только я не могу удалить адреса из настроек терминала в полях разрешить вебреквест ???

 

удаляется обычным DELETE на клавиатуре 

 
Что такое "прошлый период"?

это значит из архива. Например цикл работы советника 15 закрытых ордеров. В течение например недели. Вот за этот период и нужно получить величину комиссий, свопов

 

Это что за чертовщина? Учитывая что данные и там и там от альпари-демо.

 

 

 

 
Это что за чертовщина? Учитывая что данные и там и там от альпари-демо.

Так и по USDCAD расхождения. Это нормально?
 
Так и по USDCAD расхождения. Это нормально?
Там, вродь, незначительное проскальзывание.
 
Vladislav Andruschenko:

 

удаляется обычным DELETE на клавиатуре 

ну так и делаю, сайт всеравно остается, пробовал удалять и нажимать на пустом месте, никак ..
 
ну так и делаю, сайт всеравно остается, пробовал удалять и нажимать на пустом месте, никак ..
Да вроде все ок у меня. Проблем нет. Проверял на мт5. 
это значит из архива. Например цикл работы советника 15 закрытых ордеров. В течение например недели. Вот за этот период и нужно получить величину комиссий, свопов

Отбираете нужную историю, перебираете ордера и смотрите у них комиссии, свопы, профит.
