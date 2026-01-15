Ошибки, баги, вопросы - страница 1791
День добрый всем!
Для работы моего советника в блоке восстановления при сбоях необходимо знать сколько комиссий, свопов м начислений было сделано в прошлом периоде. Как программно получить эту информацию?
Только я не могу удалить адреса из настроек терминала в полях разрешить вебреквест ???
удаляется обычным DELETE на клавиатуре
Что такое "прошлый период"?
это значит из архива. Например цикл работы советника 15 закрытых ордеров. В течение например недели. Вот за этот период и нужно получить величину комиссий, свопов
Это что за чертовщина? Учитывая что данные и там и там от альпари-демо.
Так и по USDCAD расхождения. Это нормально?
удаляется обычным DELETE на клавиатуре
ну так и делаю, сайт всеравно остается, пробовал удалять и нажимать на пустом месте, никак ..
