Karputov Vladimir:

Вы даже не осознали о чём я сказал. 

Что Вы делали перед тем как запустить отладку на истории?

Открываю любой советник и нажимаю CTRL+F5, демо-сервер разработчиков (так же и на робо). 

Вы настроили MetaEditor (вкладка "Сервис" - "Настройки" - "Отладка")? Приведите скриншот из MetaEditora (вкладка "Сервис" - "Настройки" - "Отладка"),

что пишется в Тестере во вкладке "Журнал"?

2016.10.15 10:06:09     Tester  Leverage 1:100 set error
Что пишется в Визуализаторе во вкладке "Журнал"?

Визуализатор по отладке не запускается.

 

Изменения плеча в настройках приводят к

2016.10.15 10:18:44     Tester  Leverage 1:1 set error
2016.10.15 10:18:37     Tester  Leverage 1:500 set error
2016.10.15 10:18:30     Tester  Leverage 1:50 set error
2016.10.15 10:18:13     Tester  Leverage 1:100 set error


 

 
fxsaber:

Закройте термнинал/термниалы и тестер/тестеры стратегий. Проверьте диспетчер задач - не висит ли процесс MetaEditor.
 
В диспетчере все без проблем.
 
В тестере выбираю свой советник. В редакторе компилирую его. После чего в тестере выбор моего советника исчезает.
 
И терминал и MetaEditor точно обновились до одной версии - до build 1455? 

 
Да.
 
Тогда я пас. У меня на х64 системе

2016.10.15 11:09:10.247 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 1455 started (MetaQuotes Software Corp.)
2016.10.15 11:09:10.249 Terminal        Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, RAM: 3620 / 8077 Mb, HDD: 38837 / 233310 Mb, GMT+02:00
2016.10.15 11:09:10.249 Terminal        C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

всё работает. 

 
Да я сам не понимаю. У меня, правда, в portable-режиме все работает.
 
fxsaber:
Да я сам не понимаю. У меня, правда, в portable-режиме все работает.

Минуту...

Добавлено:

Вычистите реестр - если Вы его правили, поддавшись на советы об этом режиме. Установите в новую папку (именно установить, а не скопировать) терминал и обновите до 1455. 

 
Да не правил никакой я реестр! Запустил с ключом /portable. Переустанавливать терминал можно, как и винду. Только это не решение.
