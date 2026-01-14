Ошибки, баги, вопросы - страница 1734
Вы даже не осознали о чём я сказал.
Что Вы делали перед тем как запустить отладку на истории?
Открываю любой советник и нажимаю CTRL+F5, демо-сервер разработчиков (так же и на робо).
Вы настроили MetaEditor (вкладка "Сервис" - "Настройки" - "Отладка")? Приведите скриншот из MetaEditora (вкладка "Сервис" - "Настройки" - "Отладка"),
что пишется в Тестере во вкладке "Журнал"?
Визуализатор по отладке не запускается.
Изменения плеча в настройках приводят к
2016.10.15 10:18:37 Tester Leverage 1:500 set error
2016.10.15 10:18:30 Tester Leverage 1:50 set error
2016.10.15 10:18:13 Tester Leverage 1:100 set error
Закройте термнинал/термниалы и тестер/тестеры стратегий. Проверьте диспетчер задач - не висит ли процесс MetaEditor.
В диспетчере все без проблем.
В тестере выбираю свой советник. В редакторе компилирую его. После чего в тестере выбор моего советника исчезает.
И терминал и MetaEditor точно обновились до одной версии - до build 1455?
Да.
Тогда я пас. У меня на х64 системе
2016.10.15 11:09:10.249 Terminal Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz, RAM: 3620 / 8077 Mb, HDD: 38837 / 233310 Mb, GMT+02:00
2016.10.15 11:09:10.249 Terminal C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
всё работает.
Да я сам не понимаю. У меня, правда, в portable-режиме все работает.
Минуту...
Добавлено:
Вычистите реестр - если Вы его правили, поддавшись на советы об этом режиме. Установите в новую папку (именно установить, а не скопировать) терминал и обновите до 1455.
