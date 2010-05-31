Отрисовка n последних баров в индикаторе. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет, я не правильно понял. Можно.
И ни кто меня не поправил.
Есть в справке такой раздел - Направление индексации в массивах и таймсериях
Да, спасибо. Там я был.
Кроме того, смотрел Функции обработки событий. Но до меня не дошло. Как то очень глубоко зарыта столь важная информация. Может стоит в справке "поднять на верх" что то типа:
"Индикаторные буферы и предопределенные массивы с ценовой информацией по умолчанию имеют прямое направление индексации. Направление индексации можно изменить функцией ArraySetAsSeries() , в том числе и для предопределенных массивов" - Как то так.
Вообще говоря, нельзя закладываться на какое-то умолчательное поведение, и об этом написано в функции ArrayGetAsSeries():
Примечание
Для проверки массива на принадлежность к таймсерии следует применять функцию ArrayIsSeries(). Массивы ценовых данных, переданных в качестве входных параметров в функцию OnCalculate(), не обязательно имеют направление индексации как у таймсерий. Нужное направление индексации можно установить функцией ArraySetAsSeries().
Кроме того, для функции OnCalculate() сказано:
В качестве массива price[] может быть передана одна из ценовых таймсерий либо рассчитанный буфер какого-либо индикатора. Чтобы определить направление индексации в массиве price[], необходимо вызывать функцию ArrayGetAsSeries(). Чтобы не зависеть от умолчаний, необходимо безусловно вызывать функцию ArraySetAsSeries() для тех массивов, с которыми предполагается работать.
Вообще говоря, нельзя закладываться на какое-то умолчательное поведение, и об этом написано в функции ArrayGetAsSeries():.......
Ваша правда. Всё в справке есть. Всё - в смысле всё минимально необходимое. Да и задачи у справки справочные.
В общем, ждем учебник, с детальным "разжевыванием".
Участникам ветки - спасибо.
Поставил такой "тормоз" в индюк, чтобы считал только на новом баре, а не на каждом тике. Только в первый раз почему то не правильно отсчитывается время, дальше все нормально. Почему?
потом считается правильно:
Итоговый вариант индикатора. Доступ к ценовой информации как в привычном MQL4. Считает только заданное количество баров. Расчет выполняется только один раз на каждом баре, а не на каждом тике (если не было связи с сервером индикатор рассчитается только с последнего появившегося после конекта бара).
Отслеживать начало бара по тикам мне представляется ненадежным решением.
По моему, более экономичного варианта придумать невозможно.
Или возможно?
PS Ухты! Движок форума оказывается сам ссылки на документацию ставит!