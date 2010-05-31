Отрисовка n последних баров в индикаторе. - страница 2
массивне тайм серия, а обычный массив.
Совершенно правильно. high[i] соответствует хаям баров на графике. И зачем он так соответствует?
Насколько я понял, его нельзя превратить в таймсерию.
PS я попросил на предыдущей странице способ более легкий, чем тот, которым пользуюсь. Если он есть.
пользуйтесь встроенными функциями в мт5 доступам к данным
CopyRealVolume
и забудте про МК4 напрочь
оперируте сразу массивами, а не переборами
создайте дополнительный буфер и оперируйте с ним
мт5 не очень дружелюбен к олд скулл мкл4 пользователям
у меня покрайней мере мозги всетаки остались в мкл4 среде
и я работаю функциями
но в каждой функции я использую такие веши
как
выходят сразу обработанные массивы
и передаю их дальше
либо в функцию где повторяются процедуры входа и выхода
и также определения размера
либюо уже не посредственно на график без обработки ибо в каждой функции позиционирование идёт нормально
также в расчетах страюсь обсчитывать определённое количество баров там 500 - 600 больше не надо поскольку, история не интересно
и нагружать процессор тоже особой надобности не вижу
учитывая все эти премудрости с доступом к данным к мкл у меня уже организованная своя среда доступа к данным и свои массивы в которых все лежит, как я понимаю
а как у вас там данные находятся я ваше невкурсах.....
Пользуюсь. Мой код смотрели или нет?
CoreWinTT :....
оперируте сразу массивами, а не переборами
Это как? Переборами чего? Переборами элементов массива? Тогда непонятно выражение "оперируте сразу массивами".
CoreWinTT :
....
мт5 не очень дружелюбен к олд скулл мкл4 пользователям
Я б так не сказал. Спрашивал же не о тонкостях языка, ведь поставленную задачу я решил. Вопрос дуругой: как решить эту задачу более оптимально.
Может вот так надо:
Не годится. Посмотрите:
Это тоже самое, что мой последний пример на предыдущей странице: здесь 0-й индекс индикаторного буфера соответствует самому старому бару на графике.
А надо, что бы 0-й индекс индикаторного буфера соответствует 0-му бару на графике.
Вот теперь правильно:
или вот так:
Нет, я не правильно понял. Можно.
И ни кто меня не поправил.
Вот и решение. Простое и эффективное:
И всего то нужно:
1) Обозвать буфер индикатора таймсерией в OnInit()
ArraySetAsSeries(HiBuffer,true);
2) Обозвать массив higt[] таймсерией в OnCalculate():
ArraySetAsSeries(high,true);
И всё!
PS Думаю, стоит явно указать в соответствующем разделе справки о такой возможности.
PPS Да, метод профессора Тычкова рулит. :)