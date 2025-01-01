ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCRedBlackTreeNode<T>Color 

Color (метод Get)

Возвращает цвет узла.

ENUM_RED_BLACK_TREE_NODE_TYPE Color();

Возвращаемое значение

Возвращает цвет узла.

Color (метод Set)

Устанавливает цвет узла.

void Color(
   ENUM_RED_BLACK_TREE_NODE_TYPE  clr     // цвет узла
   );

Параметры

clr

[in]  Цвет узла.

Примечание

Цвет узла задаётся значением из перечисления ENUM_RED_BLACK_TREE_NODE_TYPE и бывает двух типов:

  • RED_BLACK_TREE_NODE_RED — красный цвет узла;
  • RED_BLACK_TREE_NODE_BLACK — черный цвет узла.