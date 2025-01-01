Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхCRedBlackTreeNode<T>Color ValueParentLeftRightColorIsLeafCreateEmptyNode Color (метод Get) Возвращает цвет узла. ENUM_RED_BLACK_TREE_NODE_TYPE Color(); Возвращаемое значение Возвращает цвет узла. Color (метод Set) Устанавливает цвет узла. void Color( ENUM_RED_BLACK_TREE_NODE_TYPE clr // цвет узла ); Параметры clr [in] Цвет узла. Примечание Цвет узла задаётся значением из перечисления ENUM_RED_BLACK_TREE_NODE_TYPE и бывает двух типов: RED_BLACK_TREE_NODE_RED — красный цвет узла; RED_BLACK_TREE_NODE_BLACK — черный цвет узла. Right IsLeaf