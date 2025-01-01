ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПользовательская графикаCPieChartCreate 

Create

Виртуальный метод, который создаёт графический ресурс.                                      

 virtual bool  Create(
   const string       name,    // имя
   const int          width,   // ширина
   const int          height,  // высота
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt,  // формат
   )

Параметры

name

[in] Основание для имени графического ресурса. Имя ресурса формируется при создании путем добавления псевдослучайной строки. 

width

[in]  Ширина (размер по оси X) в пикселях.

height

[in]  Высота (размер по оси Y) в пикселях.

clrfmt

[in]  Способ обработки цвета. Более подробно о способах обработки цвета смотрите в описании функции ResourceCreate().

Возвращаемое значение

true в случае удачи, иначе — false.