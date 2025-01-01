MQL5 リファレンス행렬과 벡터 메서드OpenBLASEigen ValuesTridiagonal MatricesEigenTridiagonalQL
- EigenTridiagonalDC
- EigenTridiagonalQR
- EigenTridiagonalRobust
- EigenTridiagonalBisect
- EigenTridiagonalQL
- EigenTridiagonalDCQ
- EigenTridiagonalQRQ
- EigenTridiagonalPosDefQ
EigenTridiagonalQL
Compute all eigenvalues of a symmetric tridiagonal matrix using the Pal-Walker-Kahan variant of the QL or QR algorithm (LAPACK function STERF).
Computing for type matrix<double>
|
bool matrix::EigenTridiagonalQL(
Computing for type matrix<float>
|
bool matrixf::EigenTridiagonalQL(
Parameters
eigen_values
[out] Vector of eigenvalues.
Return Value
Return true if successful, otherwise false in case of an error.
Note
The input must be a symmetric matrix in the tridiagonal form.