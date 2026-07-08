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Universal Breakout Study - эксперт для MetaTrader 5
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«Universal Breakout Study» — это советник, предназначенный для исследования и тестирования торговых стратегий на прорывах
Описание стратегии
Советник формирует ценовой диапазон (Box) на основе заданного количества свечей на графике H1 и, как только диапазон формируется, размещает отложенные ордера «Buy Stop» и «Sell Stop» за пределами границ этого диапазона.
При прорыве диапазона активируется соответствующий ордер. После открытия позиции ею можно управлять с помощью стоп-лосса, тейк-профита, уровня безубыточности, трейлинг-стопа и других методов управления сделками.
Диапазон можно построить для любой торговой сессии с использованием времени, скорректированного по GMT. Это позволяет трейдерам исследовать прорывы во время азиатской, лондонской, нью-йоркской или любой пользовательской торговой сессии без изменения исходного кода.
Советник поддерживает несколько методов расчёта Stop Loss и Take Profit. Защитные ордера можно отключить, задать в виде фиксированных значений или рассчитать как коэффициент от размера диапазона. Размер позиции рассчитывается автоматически на основе выбранного уровня риска.
Доступные функции управления сделками:
- Breakeven — перемещение стоп-лосса до уровня безубыточности.
- Трейлинг-стоп — динамическое управление позицией.
- Time Exit — закрытие позиций по истечении заданного времени.
- Expiration — управление сроком действия отложенного ордера.
- Фильтр по дням недели — включение или отключение торговли в определенные дни недели.
Торговлю можно включать или отключать отдельно для каждого дня недели, что делает советник подходящим не только для исследования прорывов, но и для изучения календарных эффектов на рынке.
Исходный код полностью открыт и может использоваться для разработки собственных стратегий прорыва, добавления новых фильтров и проверки торговых гипотез.
Параметры
Настройки бокса
- GMT — смещение по времени GMT, используемое для расчета сессий и построения бокса.
- StartHourBox — час начала бокса в формате GMT.
- TotalBarBox — количество свечей H1, используемых для построения бокса.
Example:
StartHourBox = 8
TotalBarBox = 24
Советник построит бокс, используя 24 часовые свечи, начиная с 08:00 по Гринвичу.
Открыть настройки
- Shift — Дополнительное расстояние от границы бокса перед размещением отложенных ордеров.
- Expiration_Minute — Время истечения срока действия отложенного ордера в минутах.
Значение 0 отключает истечение срока действия ордера.
Пример:
Максимум диапазона = 1,1000,
, Сдвиг = 10 пунктов
Ордер «Buy Stop» будет размещен на уровне 1,1010.
Настройки StopLoss
- StopLoss_Type — Метод расчёта стоп-лосса.
Доступные режимы:
- Null — стоп-лосс отключен.
- Fixed — фиксированный стоп-лосс в пунктах.
- Коэффициент от бокса — стоп-лосс рассчитывается как доля от размера бокса.
- StopLoss — фиксированное значение стоп-лосса в пунктах.
- k_StopLoss — коэффициент стоп-лосса, относительный к размеру бокса.
Пример:
Размер бокса = 100 пунктов
k_StopLoss = 0,62
Стоп-лосс = 62 пункта.
Настройки TakeProfit
- TakeProfit_Type — метод расчёта тейк-профита.
Доступные режимы:
- Null — тейк-профит отключен.
- Fixed — фиксированный тейк-профит в пунктах.
- Коэффициент от бокса — тейк-профит рассчитывается как доля от размера бокса.
- TakeProfit — фиксированное значение тейк-профита в пунктах.
- k_TakeProfit — коэффициент тейк-профита, относительный к размеру бокса.
Пример:
Размер бокса = 100 пунктов
k_TakeProfit = 0,30
Take Profit = 30 пунктов.
Breakeven
- Paritet_Type — Включение или отключение безубыточности.
- Paritet — прибыль в пунктах, необходимая для перемещения стоп-лосса до уровня безубыточности.
- Пипсы — дополнительная фиксированная прибыль после перемещения стоп-лосса.
Пример:
Paritet = 20
Pips = 5
После достижения 20 пунктов прибыли стоп-лосс будет перемещен на цену входа +5 пунктов.
Классический трейлинг-стоп
- OnTraillingStop — Включение или отключение трейлинг-стопа.
- TraillingStop — расстояние между текущей ценой и стоп-лоссом.
- TraillingStep — минимальный шаг корректировки стоп-лосса.
- TraillingStart — Дополнительная прибыль, необходимая перед активацией трейлинг-стопа.
Пример:
TraillingStop = 20
TraillingStart = 10
Трейлинг-стоп активируется только после того, как позиция достигнет 30 пунктов прибыли.
В этот момент стоп-лосс будет перемещен, чтобы зафиксировать 10 пунктов прибыли. После этого стоп-лосс будет продолжать следовать за ценой на расстоянии 20 пунктов.
Время выхода
- Close_Type — Включение или отключение выхода по времени.
- Market_Minute — максимальный срок жизни позиции в минутах.
- Close_Level — минимальная прибыль, необходимая для закрытия позиции.
Пример:
Market_Minute = 70
Close_Level = 10
Если сделка остается открытой более 70 минут и прибыль превышает 10 пунктов, позиция будет закрыта.
Торговые дни
- Monday — Включить торговлю в понедельник.
- Вторник — Включить торговлю во вторник.
- Среда — Включить торговлю в среду.
- Четверг — Включить торговлю в четверг.
- Пятница — Включить торговлю в пятницу.
Этот фильтр позволяет тестировать поведение при прорыве отдельно для разных дней недели.
Настройки торговли
- RiskPercent — риск на одну сделку в процентах от баланса счета.
Важные примечания
- Советник работает исключительно на таймфрейме H1.
- Зона построена с использованием времени, скорректированного по GMT, независимо от времени сервера брокера.
- Размер «бокса» определяется количеством свечей H1, что позволяет проводить анализ любой торговой сессии или пользовательского временного интервала.
- Ордера «Buy Stop» и «Sell Stop» размещаются автоматически после завершения формирования «бокса».
- Отложенные ордера могут автоматически истекать с помощью параметра Expiration_Minute.
- Stop Loss и Take Profit можно отключить, задать в виде фиксированных значений или рассчитать как коэффициент размера бокса.
- Breakeven, Trailing Stop и Time Exit можно использовать независимо друг от друга или одновременно.
- Трейлинг-стоп активируется только после того, как прибыль достигнет значения TraillingStop + TraillingStart. Первое движение стопа фиксирует прибыль не менее чем на TraillingStart пунктов.
- Функция «Time Exit» закрывает только те позиции, которые достигли заданного уровня прибыли.
- Торговля может быть включена или отключена индивидуально для каждого дня недели.
- Размер позиции рассчитывается автоматически на основе выбранного уровня риска.
- При использовании определения размера позиции на основе риска риск рассчитывается исходя из баланса счета на момент запуска советника, а не из текущего баланса или собственного капитала.
- Советник был создан для исследования стратегий прорыва и не должен рассматриваться как готовая к торговле система без дополнительной валидации и тестирования на вневыборочных данных.
Пример исследования
В качестве примера того, как можно использовать советник, было проведено исследование стратегии прорыва полного диапазона.
Последовательно были проанализированы следующие компоненты:
- параметры формирования диапазона;
- настройки стоп-лосса и тейк-профита;
- управление безубыточностью;
- параметры трейлинг-стопа;
- фильтр выхода по времени;
- фильтр по дням недели.
После выбора наиболее перспективных конфигураций была получена окончательная модель, которая впоследствии прошла валидацию на периоде форвардного тестирования.
На приведенных ниже рисунках показаны результаты оптимизации и показатели форвард-тестирования одной из выбранных конфигураций.
Результаты оптимизации
Результаты форвард-тестирования
Данный пример приведён исключительно в демонстрационных целях. Его не следует интерпретировать как рекомендацию по использованию какого-либо конкретного набора параметров или как гарантию будущих результатов.
Цель состоит лишь в том, чтобы проиллюстрировать, как Universal Breakout Study можно использовать в качестве исследовательского инструмента для разработки, тестирования и проверки торговых идей.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/73711
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