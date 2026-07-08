«Universal Breakout Study» — это советник, предназначенный для исследования и тестирования торговых стратегий на прорывах

Описание стратегии



Советник формирует ценовой диапазон (Box) на основе заданного количества свечей на графике H1 и, как только диапазон формируется, размещает отложенные ордера «Buy Stop» и «Sell Stop» за пределами границ этого диапазона.

При прорыве диапазона активируется соответствующий ордер. После открытия позиции ею можно управлять с помощью стоп-лосса, тейк-профита, уровня безубыточности, трейлинг-стопа и других методов управления сделками.

Диапазон можно построить для любой торговой сессии с использованием времени, скорректированного по GMT. Это позволяет трейдерам исследовать прорывы во время азиатской, лондонской, нью-йоркской или любой пользовательской торговой сессии без изменения исходного кода.

Советник поддерживает несколько методов расчёта Stop Loss и Take Profit. Защитные ордера можно отключить, задать в виде фиксированных значений или рассчитать как коэффициент от размера диапазона. Размер позиции рассчитывается автоматически на основе выбранного уровня риска.

Доступные функции управления сделками:

Breakeven — перемещение стоп-лосса до уровня безубыточности.

— перемещение стоп-лосса до уровня безубыточности. Трейлинг-стоп — динамическое управление позицией.

— динамическое управление позицией. Time Exit — закрытие позиций по истечении заданного времени.

— закрытие позиций по истечении заданного времени. Expiration — управление сроком действия отложенного ордера.

— управление сроком действия отложенного ордера. Фильтр по дням недели — включение или отключение торговли в определенные дни недели.

Торговлю можно включать или отключать отдельно для каждого дня недели, что делает советник подходящим не только для исследования прорывов, но и для изучения календарных эффектов на рынке.

Исходный код полностью открыт и может использоваться для разработки собственных стратегий прорыва, добавления новых фильтров и проверки торговых гипотез.

Параметры



Настройки бокса

GMT — смещение по времени GMT, используемое для расчета сессий и построения бокса.

— смещение по времени GMT, используемое для расчета сессий и построения бокса. StartHourBox — час начала бокса в формате GMT.

— час начала бокса в формате GMT. TotalBarBox — количество свечей H1, используемых для построения бокса.

Example: StartHourBox = 8

TotalBarBox = 24 Советник построит бокс, используя 24 часовые свечи, начиная с 08:00 по Гринвичу.

Открыть настройки

Shift — Дополнительное расстояние от границы бокса перед размещением отложенных ордеров.

— Дополнительное расстояние от границы бокса перед размещением отложенных ордеров. Expiration_Minute — Время истечения срока действия отложенного ордера в минутах.

Значение 0 отключает истечение срока действия ордера.

Пример: Максимум диапазона = 1,1000,

, Сдвиг = 10 пунктов Ордер «Buy Stop» будет размещен на уровне 1,1010.

Настройки StopLoss

StopLoss_Type — Метод расчёта стоп-лосса.

Доступные режимы:

Null — стоп-лосс отключен.

— стоп-лосс отключен. Fixed — фиксированный стоп-лосс в пунктах.

— фиксированный стоп-лосс в пунктах. Коэффициент от бокса — стоп-лосс рассчитывается как доля от размера бокса.

StopLoss — фиксированное значение стоп-лосса в пунктах.

— фиксированное значение стоп-лосса в пунктах. k_StopLoss — коэффициент стоп-лосса, относительный к размеру бокса.

Пример: Размер бокса = 100 пунктов

k_StopLoss = 0,62 Стоп-лосс = 62 пункта.

Настройки TakeProfit

TakeProfit_Type — метод расчёта тейк-профита.

Доступные режимы:

Null — тейк-профит отключен.

— тейк-профит отключен. Fixed — фиксированный тейк-профит в пунктах.

— фиксированный тейк-профит в пунктах. Коэффициент от бокса — тейк-профит рассчитывается как доля от размера бокса.

TakeProfit — фиксированное значение тейк-профита в пунктах.

— фиксированное значение тейк-профита в пунктах. k_TakeProfit — коэффициент тейк-профита, относительный к размеру бокса.

Пример: Размер бокса = 100 пунктов

k_TakeProfit = 0,30 Take Profit = 30 пунктов.

Breakeven

Paritet_Type — Включение или отключение безубыточности.

— Включение или отключение безубыточности. Paritet — прибыль в пунктах, необходимая для перемещения стоп-лосса до уровня безубыточности.

— прибыль в пунктах, необходимая для перемещения стоп-лосса до уровня безубыточности. Пипсы — дополнительная фиксированная прибыль после перемещения стоп-лосса.

Пример: Paritet = 20

Pips = 5 После достижения 20 пунктов прибыли стоп-лосс будет перемещен на цену входа +5 пунктов.

Классический трейлинг-стоп

OnTraillingStop — Включение или отключение трейлинг-стопа.

— Включение или отключение трейлинг-стопа. TraillingStop — расстояние между текущей ценой и стоп-лоссом.

— расстояние между текущей ценой и стоп-лоссом. TraillingStep — минимальный шаг корректировки стоп-лосса.

— минимальный шаг корректировки стоп-лосса. TraillingStart — Дополнительная прибыль, необходимая перед активацией трейлинг-стопа.

Пример: TraillingStop = 20

TraillingStart = 10 Трейлинг-стоп активируется только после того, как позиция достигнет 30 пунктов прибыли. В этот момент стоп-лосс будет перемещен, чтобы зафиксировать 10 пунктов прибыли. После этого стоп-лосс будет продолжать следовать за ценой на расстоянии 20 пунктов.

Время выхода

Close_Type — Включение или отключение выхода по времени.

— Включение или отключение выхода по времени. Market_Minute — максимальный срок жизни позиции в минутах.

— максимальный срок жизни позиции в минутах. Close_Level — минимальная прибыль, необходимая для закрытия позиции.

Пример: Market_Minute = 70

Close_Level = 10 Если сделка остается открытой более 70 минут и прибыль превышает 10 пунктов, позиция будет закрыта.

Торговые дни

Monday — Включить торговлю в понедельник.

— Включить торговлю в понедельник. Вторник — Включить торговлю во вторник.

— Включить торговлю во вторник. Среда — Включить торговлю в среду.

— Включить торговлю в среду. Четверг — Включить торговлю в четверг.

— Включить торговлю в четверг. Пятница — Включить торговлю в пятницу.

Этот фильтр позволяет тестировать поведение при прорыве отдельно для разных дней недели.

Настройки торговли

RiskPercent — риск на одну сделку в процентах от баланса счета.





Важные примечания Советник работает исключительно на таймфрейме H1. Зона построена с использованием времени, скорректированного по GMT, независимо от времени сервера брокера. Размер «бокса» определяется количеством свечей H1, что позволяет проводить анализ любой торговой сессии или пользовательского временного интервала. Ордера «Buy Stop» и «Sell Stop» размещаются автоматически после завершения формирования «бокса». Отложенные ордера могут автоматически истекать с помощью параметра Expiration_Minute. Stop Loss и Take Profit можно отключить, задать в виде фиксированных значений или рассчитать как коэффициент размера бокса. Breakeven, Trailing Stop и Time Exit можно использовать независимо друг от друга или одновременно. Трейлинг-стоп активируется только после того, как прибыль достигнет значения TraillingStop + TraillingStart. Первое движение стопа фиксирует прибыль не менее чем на TraillingStart пунктов. Функция «Time Exit» закрывает только те позиции, которые достигли заданного уровня прибыли. Торговля может быть включена или отключена индивидуально для каждого дня недели. Размер позиции рассчитывается автоматически на основе выбранного уровня риска. При использовании определения размера позиции на основе риска риск рассчитывается исходя из баланса счета на момент запуска советника, а не из текущего баланса или собственного капитала. Советник был создан для исследования стратегий прорыва и не должен рассматриваться как готовая к торговле система без дополнительной валидации и тестирования на вневыборочных данных.

Пример исследования

В качестве примера того, как можно использовать советник, было проведено исследование стратегии прорыва полного диапазона.

Последовательно были проанализированы следующие компоненты:

параметры формирования диапазона;

настройки стоп-лосса и тейк-профита;

управление безубыточностью;

параметры трейлинг-стопа;

фильтр выхода по времени;

фильтр по дням недели.

После выбора наиболее перспективных конфигураций была получена окончательная модель, которая впоследствии прошла валидацию на периоде форвардного тестирования.

На приведенных ниже рисунках показаны результаты оптимизации и показатели форвард-тестирования одной из выбранных конфигураций.

Результаты оптимизации





Результаты форвард-тестирования

Данный пример приведён исключительно в демонстрационных целях. Его не следует интерпретировать как рекомендацию по использованию какого-либо конкретного набора параметров или как гарантию будущих результатов.

Цель состоит лишь в том, чтобы проиллюстрировать, как Universal Breakout Study можно использовать в качестве исследовательского инструмента для разработки, тестирования и проверки торговых идей.