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Universal Breakout Study - MetaTrader 5EA
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Universal Breakout Study 是一款专为研究和测试突破交易策略而设计的专家顾问
策略描述
该EA利用指定数量的H1K线 构建价格区间（Box），一旦区间形成，便在区间边界外下达买入止损 和卖出止损 挂单。
当发生突破时，相应的挂单将被触发。开仓后，可通过止损、止盈、盈亏平衡、追踪止损 及其他交易管理技术对仓位进行管理。
该价格区间可根据 GMT调整后的时间，针对任何交易时段构建。这使得交易者无需修改源代码，即可研究亚洲、伦敦、纽约或任何自定义交易时段的突破行情。
该EA支持多种止损 和止盈 的计算方法。保护性订单可以禁用、指定为固定值，或按箱体大小的系数进行计算。仓位大小会根据所选风险等级自动计算。
可用的交易管理功能：
- 盈亏平衡——将止损移至盈亏平衡点。
- 追踪止损— 动态仓位管理。
- 定时平仓— 在指定时间后平仓。
- 到期— 挂单有效期控制。
- 星期过滤器— 启用或禁用特定工作日的交易。
可以针对每个星期几单独启用或禁用交易，这使得该EA不仅适用于突破策略研究，也适用于研究基于日历的市场效应。
源代码完全开源，可用于开发自定义突破策略、添加新过滤器以及测试交易假设。
参数
箱体设置
- GMT— 用于交易时段计算和交易区间构建的 GMT 偏移量。
- StartHourBox— 箱体开始时间（以 GMT 时间计）。
- TotalBarBox— 用于构建箱体的 H1 蜡烛数量。
Example:
StartHourBox = 8
TotalBarBox = 24
该EA将使用从格林尼治标准时间08:00开始的24根小时K线构建箱体。
打开设置
- 偏移量— 下达挂单前，相对于箱体边界的额外距离。
- Expiration_Minute— 挂单有效期（以分钟为单位）。
值为0 时，挂单有效期将被禁用。
示例：
箱体高点 = 1.1000
偏移量 = 10点
买入止损单将设置在1.1010。
止损设置
- StopLoss_Type— 止损计算方法。
可用模式：
- Null— 止损已禁用。
- Fixed— 以点为单位的固定止损。
- 基于箱体的系数— 止损值按箱体大小的比例计算。
- StopLoss— 以点为单位的固定止损值。
- k_StopLoss— 相对于箱体大小的止损系数。
示例：
箱体大小 = 100 点
k_StopLoss = 0.62
止损 = 62点。
止盈设置
- TakeProfit_Type— 止盈计算方法。
可用模式：
- Null— 止盈功能已禁用。
- Fixed— 以点数为单位的固定止盈。
- 基于箱体的系数— 按箱体大小的比例计算止盈。
- TakeProfit— 以点为单位的固定止盈值。
- k_TakeProfit— 相对于箱体大小的止盈系数。
示例：
箱体大小 = 100 点
k_TakeProfit = 0.30
止盈 = 30 点。
盈亏平衡
- Paritet_Type— 启用或禁用盈亏平衡。
- Paritet— 将止损移至盈亏平衡点前所需的盈利点数。
- 点— 将止损移至盈亏平衡点后锁定的额外利润。
示例：
Paritet = 20
Pips = 5
在获利20点后，止损位将移至入场价+5点。
经典追踪止损
- OnTraillingStop— 启用或禁用追踪止损。
- TraillingStop— 当前价格与止损位之间的距离。
- TraillingStep— 止损调整的最小步长。
- TraillingStart— 触发动态止损前所需的额外盈利。
示例：
TraillingStop = 20
TraillingStart = 10
只有当头寸盈利达到30点后，追踪止损才会激活。
此时，止损位将移动以锁定10点的利润。此后，止损位将以20点的间距继续跟随价格波动。
时间平仓
- Close_Type— 启用或禁用基于时间的平仓。
- Market_Minute— 头寸的最大持有时间（以分钟为单位）。
- Close_Level— 平仓前所需的最低盈利。
示例：
Market_Minute = 70
Close_Level = 10
如果交易持仓时间超过70分钟且盈利超过10点，该头寸将被平仓。
交易日
- 周一— 启用周一交易。
- 周二— 启用周二交易。
- 周三— 启用周三的交易。
- 周四— 启用周四的交易。
- 周五— 启用周五的交易。
此过滤器允许针对不同的星期几分别测试突破行为。
交易设置
- RiskPercent— 每笔交易的风险占账户余额的百分比。
重要说明
- 该 EA 仅在 H1 时间框架上运行。
- 该交易区间是根据 GMT 调整后的时间构建的，与经纪商的服务器时间无关。
- 交易区间的大小由 H1 蜡烛图的数量决定，因此可以研究任何交易时段或自定义时间间隔。
- 一旦交易区间形成，系统将自动下达买入止损和卖出止损订单。
- 挂单可通过 Expiration_Minute 参数自动过期。
- 止损和止盈可以禁用、指定为固定值，或作为箱体大小的系数进行计算。
- 盈亏平衡、追踪止损和时间平仓可以单独使用，也可以同时使用。
- 追踪止损仅在利润达到 TraillingStop + TraillingStart 后才会激活。第一次止损移动至少锁定 TraillingStart 点的利润。
- “时间平仓”仅平仓已达到指定盈利水平的头寸。
- 可以针对每个工作日单独启用或禁用交易。
- 仓位大小会根据所选的风险级别自动计算。
- 当使用基于风险的仓位大小计算时，风险是根据 EA 启动时的账户余额计算的，而不是根据当前余额或净值计算的。
- 该EA旨在用于研究突破策略，在未经额外验证和样本外测试的情况下，不应被视为可直接用于交易的系统。
研究示例
作为专家顾问（EA）使用示例，我们进行了一项完整的区间突破策略研究。
依次分析了以下组件：
- 区间形成参数；
- 止损和止盈设置；
- 盈亏平衡管理；
- 追踪止损参数；
- 基于时间的平仓过滤器；
- 工作日过滤器。
在筛选出最具潜力的配置方案后，最终确定了一个模型，并随后在向前测试期间对其进行了验证。
下图展示了其中一种选定配置的优化结果及前瞻测试表现。
优化结果
前瞻测试结果
此示例仅供演示之用。不应将其解释为使用任何特定参数集的建议，也不应将其视为对未来表现的保证。
其目的仅在于说明如何将Universal Breakout Study 作为研究工具，用于开发、测试和验证交易思路。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/73711
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