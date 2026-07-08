Universal Breakout Study 是一款专为研究和测试突破交易策略而设计的专家顾问

策略描述



该EA利用指定数量的H1K线 构建价格区间（Box），一旦区间形成，便在区间边界外下达买入止损 和卖出止损 挂单。

当发生突破时，相应的挂单将被触发。开仓后，可通过止损、止盈、盈亏平衡、追踪止损 及其他交易管理技术对仓位进行管理。

该价格区间可根据 GMT调整后的时间，针对任何交易时段构建。这使得交易者无需修改源代码，即可研究亚洲、伦敦、纽约或任何自定义交易时段的突破行情。

该EA支持多种止损 和止盈 的计算方法。保护性订单可以禁用、指定为固定值，或按箱体大小的系数进行计算。仓位大小会根据所选风险等级自动计算。

可用的交易管理功能：

盈亏平衡 ——将止损移至盈亏平衡点。

——将止损移至盈亏平衡点。 追踪止损 — 动态仓位管理。

— 动态仓位管理。 定时平仓 — 在指定时间后平仓。

— 在指定时间后平仓。 到期 — 挂单有效期控制。

— 挂单有效期控制。 星期过滤器— 启用或禁用特定工作日的交易。

可以针对每个星期几单独启用或禁用交易，这使得该EA不仅适用于突破策略研究，也适用于研究基于日历的市场效应。

源代码完全开源，可用于开发自定义突破策略、添加新过滤器以及测试交易假设。

参数



箱体设置

GMT — 用于交易时段计算和交易区间构建的 GMT 偏移量。

— 用于交易时段计算和交易区间构建的 GMT 偏移量。 StartHourBox — 箱体开始时间（以 GMT 时间计）。

— 箱体开始时间（以 GMT 时间计）。 TotalBarBox— 用于构建箱体的 H1 蜡烛数量。

Example: StartHourBox = 8

TotalBarBox = 24 该EA将使用从格林尼治标准时间08:00开始的24根小时K线构建箱体。

打开设置

偏移量 — 下达挂单前，相对于箱体边界的额外距离。

— 下达挂单前，相对于箱体边界的额外距离。 Expiration_Minute— 挂单有效期（以分钟为单位）。

值为0 时，挂单有效期将被禁用。

示例： 箱体高点 = 1.1000

偏移量 = 10点 买入止损单将设置在1.1010。

止损设置

StopLoss_Type— 止损计算方法。

可用模式：

Null — 止损已禁用。

— 止损已禁用。 Fixed — 以点为单位的固定止损。

— 以点为单位的固定止损。 基于箱体的系数— 止损值按箱体大小的比例计算。

StopLoss — 以点为单位的固定止损值。

— 以点为单位的固定止损值。 k_StopLoss— 相对于箱体大小的止损系数。

示例： 箱体大小 = 100 点

k_StopLoss = 0.62 止损 = 62点。

止盈设置

TakeProfit_Type— 止盈计算方法。

可用模式：

Null — 止盈功能已禁用。

— 止盈功能已禁用。 Fixed — 以点数为单位的固定止盈。

— 以点数为单位的固定止盈。 基于箱体的系数— 按箱体大小的比例计算止盈。

TakeProfit — 以点为单位的固定止盈值。

— 以点为单位的固定止盈值。 k_TakeProfit— 相对于箱体大小的止盈系数。

示例： 箱体大小 = 100 点

k_TakeProfit = 0.30 止盈 = 30 点。

盈亏平衡

Paritet_Type — 启用或禁用盈亏平衡。

— 启用或禁用盈亏平衡。 Paritet — 将止损移至盈亏平衡点前所需的盈利点数。

— 将止损移至盈亏平衡点前所需的盈利点数。 点— 将止损移至盈亏平衡点后锁定的额外利润。

示例： Paritet = 20

Pips = 5 在获利20点后，止损位将移至入场价+5点。

经典追踪止损

OnTraillingStop — 启用或禁用追踪止损。

— 启用或禁用追踪止损。 TraillingStop — 当前价格与止损位之间的距离。

— 当前价格与止损位之间的距离。 TraillingStep — 止损调整的最小步长。

— 止损调整的最小步长。 TraillingStart— 触发动态止损前所需的额外盈利。

示例： TraillingStop = 20

TraillingStart = 10 只有当头寸盈利达到30点后，追踪止损才会激活。 此时，止损位将移动以锁定10点的利润。此后，止损位将以20点的间距继续跟随价格波动。

时间平仓

Close_Type — 启用或禁用基于时间的平仓。

— 启用或禁用基于时间的平仓。 Market_Minute — 头寸的最大持有时间（以分钟为单位）。

— 头寸的最大持有时间（以分钟为单位）。 Close_Level— 平仓前所需的最低盈利。

示例： Market_Minute = 70

Close_Level = 10 如果交易持仓时间超过70分钟且盈利超过10点，该头寸将被平仓。

交易日

周一 — 启用周一交易。

— 启用周一交易。 周二 — 启用周二交易。

— 启用周二交易。 周三 — 启用周三的交易。

— 启用周三的交易。 周四 — 启用周四的交易。

— 启用周四的交易。 周五— 启用周五的交易。

此过滤器允许针对不同的星期几分别测试突破行为。

交易设置

RiskPercent— 每笔交易的风险占账户余额的百分比。





重要说明 该 EA 仅在 H1 时间框架上运行。 该交易区间是根据 GMT 调整后的时间构建的，与经纪商的服务器时间无关。 交易区间的大小由 H1 蜡烛图的数量决定，因此可以研究任何交易时段或自定义时间间隔。 一旦交易区间形成，系统将自动下达买入止损和卖出止损订单。 挂单可通过 Expiration_Minute 参数自动过期。 止损和止盈可以禁用、指定为固定值，或作为箱体大小的系数进行计算。 盈亏平衡、追踪止损和时间平仓可以单独使用，也可以同时使用。 追踪止损仅在利润达到 TraillingStop + TraillingStart 后才会激活。第一次止损移动至少锁定 TraillingStart 点的利润。 “时间平仓”仅平仓已达到指定盈利水平的头寸。 可以针对每个工作日单独启用或禁用交易。 仓位大小会根据所选的风险级别自动计算。 当使用基于风险的仓位大小计算时，风险是根据 EA 启动时的账户余额计算的，而不是根据当前余额或净值计算的。 该EA旨在用于研究突破策略，在未经额外验证和样本外测试的情况下，不应被视为可直接用于交易的系统。

研究示例

作为专家顾问（EA）使用示例，我们进行了一项完整的区间突破策略研究。

依次分析了以下组件：

区间形成参数；

止损和止盈设置；

盈亏平衡管理；

追踪止损参数；

基于时间的平仓过滤器；

工作日过滤器。

在筛选出最具潜力的配置方案后，最终确定了一个模型，并随后在向前测试期间对其进行了验证。

下图展示了其中一种选定配置的优化结果及前瞻测试表现。

优化结果





前瞻测试结果

此示例仅供演示之用。不应将其解释为使用任何特定参数集的建议，也不应将其视为对未来表现的保证。

其目的仅在于说明如何将Universal Breakout Study 作为研究工具，用于开发、测试和验证交易思路。