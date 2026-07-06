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Institutional Ornstein-Uhlenbeck Equilibrium Matrix - индикатор для MetaTrader 5
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Amanda Vitoria De Paula PereiraI am a Software Engineer focused on quantitative architecture and high-frequency trade execution, I do not build generic retail scripts, I write clean code designed to survive live broker environments, toxic order flow, and server latency, my infrastructure handles complex math without freezing the
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Структурные недостатки стандартных полос волатильности
Традиционные инструменты розничной торговли, такие как полосы Боллинджера или каналы Кельтнера, содержат фундаментальный математический изъян: они исходят из предположения, что распределения на рынке симметричны и не зависят от времени. Они отображают стандартные отклонения от произвольного среднего арифметического, не учитывая, существует ли у цены реальный статистический стимул к возврату к среднему значению. В результате алгоритмы открывают позиции, рассчитанные на возврат к среднему значению, по активам, подверженным сильному структурному дрейфу, что приводит к значительным просадкам, поскольку цена бесконечно «колеблется» у внешних границ полос.
Количественный стандарт: модель дрейфа Орнштейна-Уленбека
Ведущие систематические торговые подразделения выделяют активы, действительно возвращающиеся к среднему значению, путем применения стохастического процесса Орнштейна-Уленбека (OU), определяемого непрерывным дифференциальным уравнением $dX_t = \theta(\mu - X_t)dt + \sigma dW_t$. Вместо простого измерения стандартных отклонений эта эконометрическая модель применяет линейную регрессию по непрерывным временным шагам, чтобы выделить базовую силу, возвращающую актив к равновесию.
Матрица институционального равновесия Орнштейна-Уленбека вычисляет эти параметры непосредственно на вашем терминале MT5, проецируя математически обоснованные каналы равновесия.
Основная архитектура и прогнозные показатели
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Динамическое равновесие ($\mu$): вычисляет истинную математическую непрерывную базовую линию цены, игнорируя краткосрочные искажения ликвидности и ценовые разрывы.
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Скорость возврата к среднему значению ($\theta$): рассчитывает структурную силу притяжения. Если $\theta > 0$, рынок строго возвращается к среднему значению. Если $\theta < 0$, актив испытывает геометрический дрейф (тренд), что сигнализирует о необходимости системного переопределения для остановки процесса возврата к среднему значению.
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Границы стохастической диффузии ($\sigma$): Заменяют стандартные полосы волатильности порогами дисперсии, выводимыми непосредственно из остаточных значений броуновского движения, обозначая точные геометрические пределы исчерпания.
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Обход проверки Cloud: Полностью оптимизированный цикл исполнения, разработанный с использованием массивов памяти с нулевой задержкой и проактивной очисткой буферов, чтобы обеспечить безупречный проход проверки на автоматизированных серверах валидации MQL5.
Инструкции по исполнению
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Разверните движок: примените индикатор к высоколиквидным парам с возвратом к среднему значению (например, EURUSD, AUDUSD или XAUUSD) на структурных таймфреймах, таких как M30 или H1.
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Сканирование матричного режима: убедитесь, что структура базового актива демонстрирует положительную скорость возврата к среднему значению ($\theta$).
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Выполните конвергенцию: когда ценовое движение выходит за пределы непрерывной диффузии, примените параметры возврата к среднему значению, ориентируясь на сплошную линию равновесия «Goldenrod».
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/73731
Советник для проверки гипотезы «Turnaround Tuesday». Если в понедельник рынок закрывается с повышением, во вторник открывается позиция на продажу. Если в понедельник рынок закрывается с понижением, открывается позиция на покупку. Советник поддерживает фильтр на основе ATR, уровни стоп-лосса и тейк-профита, рассчитанные по ATR, а также определение размера позиции с использованием фиксированного размера лота или процентной доли риска.MSNR v5.31Plus AEU EA
MSNR v5.31Plus AEU EA — это советник для MetaTrader 5, основанный на малайзийских уровнях SNR, логике реакции «умных денег», анализе ликвидности, индикаторе MISS, подтверждении поглощающих свечей, слиянии линий тренда, индикаторах QML, CRT и прогнозировании целевых уровней по DOL. Советник разработан для пары XAUUSD и наиболее эффективно работает на таймфрейме M5. Он сканирует более высокие таймфреймы, такие как W1, D1, H4 и H1, для построения важных зон поддержки и сопротивления, а затем ожидает подтверждения ценового действия на таймфрейме исполнения. Основные особенности: - Определение уровней SNR по малайзийской методике. - Сканирование уровней поддержки и сопротивления на более высоких таймфреймах. - Анализ ликвидности, MISS и подтверждение «поглощения». - Логика линий тренда, QML, прорыва-повторного тестирования и CRT. - Система кластеров конфлюэнции. - Фильтр сессий для азиатских, европейских и американских торговых часов. - Управление рисками по проценту от счета. - Частичное закрытие при достижении выбранного кратного значения R. - Опции «безубыточности» и «защиты». Рекомендуемые настройки: Символ: XAUUSD Таймфрейм: M5.
Universal Breakout Study — это ориентированный на исследования советник для MetaTrader 5, предназначенный для анализа и оптимизации стратегий прорыва диапазона. Он обеспечивает гибкое тестирование параметров, быструю оптимизацию и структурированную основу для проверки торговых идей с использованием исторических данных и форвардного тестирования.Geometric signal validation for indicator signals
Встроенный механизм, обеспечивающий проверку геометрических параметров сигналов индикаторов