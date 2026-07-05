Советник для проверки гипотезы «Turnaround Tuesday».



Логика стратегии: если в понедельник цена закрытия ниже цены открытия, в начале вторника открывается позиция на покупку. Если в понедельник цена закрытия выше цены открытия, открывается позиция на продажу. Сделка всегда открывается в направлении, противоположном направлению движения рынка в понедельник.

Можно применить дополнительный фильтр ATR, а уровни стоп-лосса и тейк-профита можно рассчитать на основе текущей волатильности рынка.

Данный советник был разработан в качестве исследовательского инструмента для проверки календарных рыночных эффектов и торговых гипотез.





Параметры



LotType — метод определения размера позиции.

Fixed Lot — фиксированный объем сделки.

% Risk from Start Balance — размер позиции, рассчитанный на основе заранее заданного процента риска.

— метод определения размера позиции. — фиксированный объем сделки. — размер позиции, рассчитанный на основе заранее заданного процента риска. Lots — фиксированный размер лота, используемый при выборе режима «Fixed Lot».

— фиксированный размер лота, используемый при выборе режима «Fixed Lot». Risk — риск на одну сделку в процентах. (Используется только при включенном определении размера позиции на основе риска.)

Фильтр ATR

FilterATR — включает или отключает фильтр волатильности.

— включает или отключает фильтр волатильности. DailyATRPeriod — период ATR, рассчитанный на дневном таймфрейме.

— период ATR, рассчитанный на дневном таймфрейме. MinCheckDayATR — минимальный диапазон цен в понедельник, выраженный как кратное значение ATR.

Example: ATR = 100 пунктов

, MinCheckDayATR = 1,5 Сделка будет открыта только в том случае, если диапазон понедельника превышает 150 пунктов.

Настройки позиции

kDailyATR — расстояние стоп-лосса, выраженное в кратных значениях дневного ATR ( значение 0 отключает стоп-лосс ).

Пример: ATR = 100 пунктов

kDailyATR = 0,5 Стоп-лосс будет размещен на расстоянии 50 пунктов от цены входа.

rrTP — соотношение риска к прибыли, используемое для расчёта тейк-профита ( значение 0 отключает тейк-профит ).

Пример: Стоп-лосс = 50 пунктов

, rrTP = 2,0 Ордер «Тейк-профит» будет размещён на расстоянии 100 пунктов от цены входа.

Закрытие позиции

CloseHour — час , когда все открытые позиции принудительно закрываются.

Если ни стоп-лосс, ни тейк-профит не были достигнуты, позиция будет закрыта по рыночной цене.





MagicNumber — уникальный идентификатор, используемый для позиций советника.





Важные замечания Советник анализирует дневные свечи независимо от таймфрейма графика. Условия входа проверяются только при появлении нового дневного бара. Значения ATR берутся с дневного таймфрейма (PERIOD_D1). Одновременно может быть открыта только одна позиция по каждому инструменту. Все позиции принудительно закрываются в час, указанный в параметре CloseHour. Если Stop Loss отключен (kDailyATR = 0), размер позиции с учетом риска рассчитать невозможно. В этом случае используется минимально допустимый размер лота.





Расчёт риска При использовании параметра «% риска от начального баланса» размер позиции рассчитывается на основе баланса счета на момент запуска советника, а не на основе текущего баланса счета. Такое поведение является намеренным и было разработано для обеспечения большей согласованности при тестировании стратегий. Риск остается постоянным на протяжении всего теста и не изменяется по мере роста или снижения баланса. Если вы предпочитаете традиционный подход, основанный на текущем балансе или собственном капитале, логику определения размера позиции можно изменить в функции CalcLot().





Результаты бэктеста



Стратегия тестировалась на парах EURUSD, XAUUSD и индексе SP500 за период 2016–2026 го дов.

Базовая версия не продемонстрировала устойчивого преимущества:

EURUSD: -1,3 %

XAUUSD: -2,3%

SP500: +0,03 %





После добавления фильтра ATR и правил управления позициями результаты изменились:

XAUUSD: +38%

SP500: +40%

Максимальное падение по SP500: 11%













Полный отчет об исследовании, кривые капитала и результаты тестирования: https://www.mql5.com/en/blogs/post/770953



