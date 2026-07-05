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Советники

001 - Turnaround Tuesday - эксперт для MetaTrader 5

Sergey Ermolov
Sergey Ermolov

Sergey Ermolov

4.3 (348)
Привет!
Я Сергей Ермолов — занимаюсь разработкой торговых систем и алгоритмов более 15 лет.
Мой подход к трейдингу — это не поиск “грааля” и не обещания быстрой прибыли.
Я не продаю “роботов, которые зарабатывают”.
37 продуктов 5 сигналов 2 статьи 4 кода 9 тем 25 комментариев
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Советник для проверки гипотезы «Turnaround Tuesday».

Логика стратегии: если в понедельник цена закрытия ниже цены открытия, в начале вторника открывается позиция на покупку. Если в понедельник цена закрытия выше цены открытия, открывается позиция на продажу. Сделка всегда открывается в направлении, противоположном направлению движения рынка в понедельник.

Можно применить дополнительный фильтр ATR, а уровни стоп-лосса и тейк-профита можно рассчитать на основе текущей волатильности рынка.

Данный советник был разработан в качестве исследовательского инструмента для проверки календарных рыночных эффектов и торговых гипотез.


Параметры

  • LotType — метод определения размера позиции.
    Fixed Lot — фиксированный объем сделки.
    % Risk from Start Balance — размер позиции, рассчитанный на основе заранее заданного процента риска.
  • Lots — фиксированный размер лота, используемый при выборе режима «Fixed Lot».
  • Risk — риск на одну сделку в процентах. (Используется только при включенном определении размера позиции на основе риска.)

Фильтр ATR

  • FilterATR — включает или отключает фильтр волатильности.
  • DailyATRPeriod — период ATR, рассчитанный на дневном таймфрейме.
  • MinCheckDayATR — минимальный диапазон цен в понедельник, выраженный как кратное значение ATR.

Example:

ATR = 100 пунктов
, MinCheckDayATR = 1,5

Сделка будет открыта только в том случае, если диапазон понедельника превышает 150 пунктов.

Настройки позиции

  • kDailyATR — расстояние стоп-лосса, выраженное в кратных значениях дневного ATR (значение 0 отключает стоп-лосс).

Пример:

ATR = 100 пунктов
kDailyATR = 0,5

Стоп-лосс будет размещен на расстоянии 50 пунктов от цены входа.

  • rrTP — соотношение риска к прибыли, используемое для расчёта тейк-профита (значение 0 отключает тейк-профит).

Пример:

Стоп-лосс = 50 пунктов
, rrTP = 2,0

Ордер «Тейк-профит» будет размещён на расстоянии 100 пунктов от цены входа.

Закрытие позиции

  • CloseHour — час , когда все открытые позиции принудительно закрываются.
    Если ни стоп-лосс, ни тейк-профит не были достигнуты, позиция будет закрыта по рыночной цене.


  • MagicNumber — уникальный идентификатор, используемый для позиций советника.


Важные замечания

  1. Советник анализирует дневные свечи независимо от таймфрейма графика.
  2. Условия входа проверяются только при появлении нового дневного бара.
  3. Значения ATR берутся с дневного таймфрейма (PERIOD_D1).
  4. Одновременно может быть открыта только одна позиция по каждому инструменту.
  5. Все позиции принудительно закрываются в час, указанный в параметре CloseHour.
  6. Если Stop Loss отключен (kDailyATR = 0), размер позиции с учетом риска рассчитать невозможно. В этом случае используется минимально допустимый размер лота.


Расчёт риска

При использовании параметра «% риска от начального баланса» размер позиции рассчитывается на основе баланса счета на момент запуска советника, а не на основе текущего баланса счета.

Такое поведение является намеренным и было разработано для обеспечения большей согласованности при тестировании стратегий. Риск остается постоянным на протяжении всего теста и не изменяется по мере роста или снижения баланса.

Если вы предпочитаете традиционный подход, основанный на текущем балансе или собственном капитале, логику определения размера позиции можно изменить в функции CalcLot().


Результаты бэктеста

Стратегия тестировалась на парах EURUSD, XAUUSD и индексе SP500 за период 2016–2026 го дов.

Базовая версия не продемонстрировала устойчивого преимущества:

  • EURUSD: -1,3 %
  • XAUUSD: -2,3%
  • SP500: +0,03 %


После добавления фильтра ATR и правил управления позициями результаты изменились:

  • XAUUSD: +38%
  • SP500: +40%
    Максимальное падение по SP500: 11%




Полный отчет об исследовании, кривые капитала и результаты тестирования: https://www.mql5.com/en/blogs/post/770953


Исходный код открыт — можете свободно его модифицировать, тестировать на других инструментах и развивать дальше.
Этот советник был создан для проверки торговых гипотез, а не для торговли реальными деньгами без дополнительных исследований и валидации.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/73674

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