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001 - Turnaround Tuesday - эксперт для MetaTrader 5
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Советник для проверки гипотезы «Turnaround Tuesday».
Логика стратегии: если в понедельник цена закрытия ниже цены открытия, в начале вторника открывается позиция на покупку. Если в понедельник цена закрытия выше цены открытия, открывается позиция на продажу. Сделка всегда открывается в направлении, противоположном направлению движения рынка в понедельник.
Можно применить дополнительный фильтр ATR, а уровни стоп-лосса и тейк-профита можно рассчитать на основе текущей волатильности рынка.
Данный советник был разработан в качестве исследовательского инструмента для проверки календарных рыночных эффектов и торговых гипотез.
Параметры
- LotType — метод определения размера позиции.
Fixed Lot — фиксированный объем сделки.
% Risk from Start Balance — размер позиции, рассчитанный на основе заранее заданного процента риска.
- Lots — фиксированный размер лота, используемый при выборе режима «Fixed Lot».
- Risk — риск на одну сделку в процентах. (Используется только при включенном определении размера позиции на основе риска.)
Фильтр ATR
- FilterATR — включает или отключает фильтр волатильности.
- DailyATRPeriod — период ATR, рассчитанный на дневном таймфрейме.
- MinCheckDayATR — минимальный диапазон цен в понедельник, выраженный как кратное значение ATR.
Example:
ATR = 100 пунктов
, MinCheckDayATR = 1,5
Сделка будет открыта только в том случае, если диапазон понедельника превышает 150 пунктов.
Настройки позиции
- kDailyATR — расстояние стоп-лосса, выраженное в кратных значениях дневного ATR (значение 0 отключает стоп-лосс).
Пример:
ATR = 100 пунктов
kDailyATR = 0,5
Стоп-лосс будет размещен на расстоянии 50 пунктов от цены входа.
- rrTP — соотношение риска к прибыли, используемое для расчёта тейк-профита (значение 0 отключает тейк-профит).
Пример:
Стоп-лосс = 50 пунктов
, rrTP = 2,0
Ордер «Тейк-профит» будет размещён на расстоянии 100 пунктов от цены входа.
Закрытие позиции
- CloseHour — час , когда все открытые позиции принудительно закрываются.
Если ни стоп-лосс, ни тейк-профит не были достигнуты, позиция будет закрыта по рыночной цене.
- MagicNumber — уникальный идентификатор, используемый для позиций советника.
Важные замечания
- Советник анализирует дневные свечи независимо от таймфрейма графика.
- Условия входа проверяются только при появлении нового дневного бара.
- Значения ATR берутся с дневного таймфрейма (PERIOD_D1).
- Одновременно может быть открыта только одна позиция по каждому инструменту.
- Все позиции принудительно закрываются в час, указанный в параметре CloseHour.
- Если Stop Loss отключен (kDailyATR = 0), размер позиции с учетом риска рассчитать невозможно. В этом случае используется минимально допустимый размер лота.
Расчёт риска
При использовании параметра «% риска от начального баланса» размер позиции рассчитывается на основе баланса счета на момент запуска советника, а не на основе текущего баланса счета.
Такое поведение является намеренным и было разработано для обеспечения большей согласованности при тестировании стратегий. Риск остается постоянным на протяжении всего теста и не изменяется по мере роста или снижения баланса.
Если вы предпочитаете традиционный подход, основанный на текущем балансе или собственном капитале, логику определения размера позиции можно изменить в функции CalcLot().
Результаты бэктеста
Стратегия тестировалась на парах EURUSD, XAUUSD и индексе SP500 за период 2016–2026 го дов.
Базовая версия не продемонстрировала устойчивого преимущества:
- EURUSD: -1,3 %
- XAUUSD: -2,3%
- SP500: +0,03 %
После добавления фильтра ATR и правил управления позициями результаты изменились:
- XAUUSD: +38%
- SP500: +40%
Максимальное падение по SP500: 11%
Полный отчет об исследовании, кривые капитала и результаты тестирования: https://www.mql5.com/en/blogs/post/770953
Исходный код открыт — можете свободно его модифицировать, тестировать на других инструментах и развивать дальше.
Этот советник был создан для проверки торговых гипотез, а не для торговли реальными деньгами без дополнительных исследований и валидации.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/73674
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