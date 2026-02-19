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EA

Larry Williams XGBoost Onnx - MetaTrader 5EA

Taufiqurrachman Assauqi
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新手
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\MQL5\Files\
larry_model.onnx (4120.09 KB)
larry_william.zip (5.12 KB)
larry_williams_onnx.mq5 (16.38 KB) 预览
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回溯测试 XAUUSD 时间框架 H4 日期范围 24/01/2020 - 03/12/2025

XAUUSD 时间框架 H4

用户手册：拉里-威廉姆斯人工智能过滤 EA

该智能交易系统 (EA) 将经典的 Larry Williams Outside Bar 策略与 人工智能 (ONNX) 过滤器相结合。 它使用机械价格行为来寻找设置，并使用人工智能来预测成功交易的概率。

1.文件准备（至关重要）

为使 EA 正确初始化， 您必须将预训练的机器学习模型放在正确的目录中：

  • 文件名： larry_model.onnx （或输入中指定的名称）。

  • 路径： MQL5 > 文件 > larry_model.onnx

  • 要求： 如果该文件夹中缺少该文件 ，EA 将无法启动 ( INIT_FAILED) 。


2.输入参数

参数 说明
输入魔法 EA 的唯一 ID，用于管理自己的交易而不影响其他交易。
输入手数 开仓量（例如 0.5 手）。
InpRR 风险/收益比。如果设置为 1.5，止盈将是止损距离的 1.5 倍。
模型名称 Files 文件夹中 ONNX 文件的确切名称。
输入阈值 AI 置信度（0.0 至 1.0）。只有当 AI 概率高于该值（例如 0.6 = 60%）时，EA 才会进行交易。
输入真实范围周期 作为 AI 数据特征之一的平均真实范围 (ATR) 的周期。


3.交易逻辑和策略

第 1 阶段：机械检测

在每个新的柱状图开盘时，EA 都会检查是否出现 "外部柱状图"（当前蜡烛图的最高点高于前一个柱状图，最低点低于前一个柱状图）。

  • 看涨信号： 价格收盘价高于前一个柱形的最高价。

  • 看跌信号： 价格收盘低于前一个柱形的低点。

第二阶段：AI 验证

如果检测到 Outside Bar，EA 将提取10 个数据特征（体量大小、相对范围、ATR、成交量变化、星期几、小时等）并将其发送至 larry_model.onnx 模型。

  • 如果类别 1（买入）的 AI 概率大于 InpThreshold，则 EA 执行买入

  • 如果类别 2（卖出）的人工智能概率 > InpThreshold，则 EA 执行卖出

第 3 阶段：交易管理

  • 止损 (SL)： 设置在信号蜡烛的低点（买入）或高点（卖出）。

  • 止盈 (TP)： 根据 InpRR 比率自动计算。

  • 频率： EA一次 只允许打开一个仓位


4.ONNX 模型的技术要求

如果使用 Python（Scikit-Learn、PyTorch 等）训练模型，请确保输出符合 EA 要求：

  1. 输入形状：{1, 10} （10 个特征）。

  2. 输出节点 0： 预测标签（长）。

  3. 输出节点 1： 概率（包含 3 个类别的浮点数组：[中性、买入、卖出]）。

  4. 特征顺序： 必须按照 CalculateFeatures 函数中定义的顺序输入数据（体型、相对范围、牛/熊标志、ATR、相对 ATR、日、小时、成交量变化、前方向）。


5.如何部署和自我培训

  1. 解压缩 larry_william.zip

  2. 运行命令 pip install -r requirements.txt

  3. 首先打开 metatrader 5

  4. 运行 python download_csv_metatrader5.py

  5. 运行 python train_larry_williams.py

  6. 运行 python convert_onnx_larry.py

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/68424

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