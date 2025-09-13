Вам когда-нибудь приходилось копировать и вставлять некоторые графические объекты между открытыми графиками? Думаю, да. Удивительно, но в MetaTrader не предусмотрена функция "Копировать и вставить" для объектов. Единственное, что позволяет добиться более-менее похожего эффекта, - это шаблоны (tpl-файлы). Но в шаблоне хранится полное состояние графика, включая индикаторы, настройки и множество вспомогательных вещей, которые могут оказаться неактуальными и ненужными для требуемой процедуры репликации. Поэтому я разработал этот индикатор ChartObjectsCopyPaste.mq5. Он копирует выбранные объекты в буфер обмена, откуда они могут быть вставлены на другой график (графики). Никаких ограничений.

Индикатор основан на другом индикаторе, опубликованном в книге по алготрейдингу - ObjectGroupEdit.mq5. Перейдите по ссылке, чтобы узнать больше обо всех базовых классах(ObjectMonitor, MapArray и других), работающих за кулисами.

У этого индикатора нет буферов. Он должен быть прикреплен как минимум к двум графикам: исходному, с которого вы хотите скопировать объекты, и целевому, куда вы планируете их вставить. Во время работы на графике индикатор отслеживает существующие графические объекты и делает пометки о том, какие из них выбраны.

Как обычно, команды "Копировать и Вставить" работают в паре: Нажатие горячих клавиш Ctrl+Q копирует все выделенные объекты в буфер обмена Windows в виде текста (его можно сохранить и просмотреть в любом текстовом редакторе, пример приведен ниже). На целевом графике нажмите Ctrl+J, чтобы вставить все объекты из буфера обмена.

Почему именно Ctrl+Q/Ctrl+J? Это всего лишь 2 незанятые комбинации клавиш, добровольно выбранные из очень немногих. Это связано с тем, что MetaTrader перехватывает и не передает многие горячие клавиши в MQL-программы. В частности, это касается стандартных Ctrl+C/Ctrl+V/Ctrl+Ins/Shift+Ins, которые в данном контексте не работают.

Поскольку исходный код доступен, вы можете изменить горячие клавиши на другие комбинации. Поскольку индикатор использует системные библиотеки DLL для доступа к буферу обмена Windows, необходимо разрешить импорт DLL в диалоге свойств на вкладке " Зависимости ". В связи с тем, что кодовая база не разрешает импорт DLL, код, связанный с буфером обмена, обернут в условную директиву препроцессора #ifdef DLL_LINK, поэтому, пожалуйста, откомментируйте строку #define DLL_LINK перед компиляцией. В противном случае вы увидите, как заглушки функций буфера обмена будут показывать вам оповещения в ответ на нажатие горячих клавиш, но никаких реальных действий выполняться не будет!

Входными данными являются:

MakeAllSelectable - флаг, делающий все объекты выбираемыми (обычно false для объектов, созданных программно);

- флаг, делающий все объекты выбираемыми (обычно false для объектов, созданных программно); LogDetails - флаг для вывода всех свойств переданных объектов в журнал;

Индикатор не проверяет соответствие вставленных объектов реальному графику цели, например, символу, ценовому диапазону, количеству подокон и т.д. - вы должны сделать это самостоятельно.





Вот пример текста из буфера обмена с 2 объектами: OBJ_VLINE H1 Vertical Line 5578 0 0 enum ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER 0 OBJPROP_COLOR 55295 1 OBJPROP_STYLE 2 2 OBJPROP_WIDTH 1 3 OBJPROP_BACK 0 4 OBJPROP_SELECTED 1 7 OBJPROP_TYPE 0 8 OBJPROP_TIME 1726739940 10 OBJPROP_SELECTABLE 1 11 OBJPROP_CREATETIME 1726847009 12 OBJPROP_TIMEFRAMES 2097151 200 OBJPROP_LEVELS 0 207 OBJPROP_ZORDER 0 208 OBJPROP_HIDDEN 0 1032 OBJPROP_RAY 1 enum ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE 9 OBJPROP_PRICE 1.11449 enum ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING 5 OBJPROP_NAME H1 Vertical Line 5578 6 OBJPROP_TEXT 206 OBJPROP_TOOLTIP OBJ_CHANNEL H1 Equidistant Channel 40885 5 1 enum ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER 0 OBJPROP_COLOR 255 1 OBJPROP_STYLE 0 2 OBJPROP_WIDTH 1 3 OBJPROP_BACK 0 4 OBJPROP_SELECTED 1 7 OBJPROP_TYPE 5 8 OBJPROP_TIME 1726758000 8 OBJPROP_TIME . 1 1726797600 8 OBJPROP_TIME . 2 1726758000 10 OBJPROP_SELECTABLE 1 11 OBJPROP_CREATETIME 1726847883 12 OBJPROP_TIMEFRAMES 2097151 200 OBJPROP_LEVELS 0 207 OBJPROP_ZORDER 0 208 OBJPROP_HIDDEN 0 1003 OBJPROP_RAY_LEFT 0 1004 OBJPROP_RAY_RIGHT 0 1031 OBJPROP_FILL 0 enum ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE 9 OBJPROP_PRICE - 28.113879003558715 9 OBJPROP_PRICE . 1 - 21.708185053380777 9 OBJPROP_PRICE . 2 - 48.04270462633452 enum ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING 5 OBJPROP_NAME H1 Equidistant Channel 40885 6 OBJPROP_TEXT 206 OBJPROP_TOOLTIP А вот эти объекты, вставленные на график:



























