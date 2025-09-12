Описание индикатора: Обзор PTB.mq5: Индикатор PTB.mq5 для MetaTrader 5 рассчитывает краткосрочные и долгосрочные максимумы и минимумы цен, а также уровни коррекции Фибоначчи, основанные на этих экстремумах. Особенности: Краткосрочные максимумы и минимумы: Определяет немедленную поддержку и сопротивление на заданном пользователем коротком отрезке. Долгосрочные максимумы и минимумы: Анализирует более широкие тенденции рынка за более длительный период. Уровни Фибоначчи: Показывает ключевые уровни коррекции (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%) для потенциальных точек разворота. Входные параметры: shortLength: Количество свечей для краткосрочного расчета. longLength: Количество свечей для долгосрочного расчета. Визуальное представление: Различные цвета и ширина каждой линии для различения уровней high/low и Фибоначчи. Использование: Помогает трейдерам определять точки входа/выхода и отслеживать рыночные тенденции на основе исторических ценовых уровней.

Индикатор ищет на графике паттерны Price Action "Pin Bar" и ставит значки на баре с найденным паттерном.