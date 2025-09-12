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Code To Check And Delete Chart Objects For MT5 - скрипт для MetaTrader 5

Chika Echezona Anumba
Chika Echezona Anumba

Chika Echezona Anumba

4.4 (5)
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zonasfx@gmail.com
2 продукта 1 код 12 комментариев
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Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
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Проверка и удаление объектов графика для MT5

Скрипт проверки и удаления объектов графика

  • Сканирует текущий график на наличие доступных объектов графика,
  • Считает и удаляет их соответственно
  • -И записывает в лог названия объектов на графике соответственно.

ДИАГРАММА С ОБЪЕКТАМИ


ЧИСТЫЙ ГРАФИК ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ


ЗАКОН СКРИПТА (Код для проверки и удаления объектов графика для MT5)

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/52221

PTB PTB

Описание индикатора: Обзор PTB.mq5: Индикатор PTB.mq5 для MetaTrader 5 рассчитывает краткосрочные и долгосрочные максимумы и минимумы цен, а также уровни коррекции Фибоначчи, основанные на этих экстремумах. Особенности: Краткосрочные максимумы и минимумы: Определяет немедленную поддержку и сопротивление на заданном пользователем коротком отрезке. Долгосрочные максимумы и минимумы: Анализирует более широкие тенденции рынка за более длительный период. Уровни Фибоначчи: Показывает ключевые уровни коррекции (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%) для потенциальных точек разворота. Входные параметры: shortLength: Количество свечей для краткосрочного расчета. longLength: Количество свечей для долгосрочного расчета. Визуальное представление: Различные цвета и ширина каждой линии для различения уровней high/low и Фибоначчи. Использование: Помогает трейдерам определять точки входа/выхода и отслеживать рыночные тенденции на основе исторических ценовых уровней.

Find Pin Bars Find Pin Bars

Индикатор ищет на графике паттерны Price Action "Pin Bar" и ставит значки на баре с найденным паттерном.

Индекс доллара США Индекс доллара США

Сервис для MetaTrader 5, создающий синтетический пользовательский символ "USDX.synthetic", отражающий индекс доллара США (US Dollar Index, DXY) в реальном времени.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ ЗИГЗАГА ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ ЗИГЗАГА

Позволяет легко визуализировать бычьи и медвежьи периоды, подтвержденные индикатором зигзаг, с помощью vlines. Вы можете управлять отображением зигзага, выбирая начало с начала графика или с определенного количества баров, а также отображением меток, показывающих цену пика или впадины, направление прошедшего периода и его амплитуду в пунктах. Разумеется, это работает как в главном окне, так и в подокнах. ВНИМАНИЕ!!! Это ценное пособие для понимания и калибровки индикаторов и разработки стратегий, но оно не предназначено для прямого использования. Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия).