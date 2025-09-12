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Code To Check And Delete Chart Objects For MT5 - скрипт для MetaTrader 5
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Проверка и удаление объектов графика для MT5
Скрипт проверки и удаления объектов графика
- Сканирует текущий график на наличие доступных объектов графика,
- Считает и удаляет их соответственно
- -И записывает в лог названия объектов на графике соответственно.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/52221
Описание индикатора: Обзор PTB.mq5: Индикатор PTB.mq5 для MetaTrader 5 рассчитывает краткосрочные и долгосрочные максимумы и минимумы цен, а также уровни коррекции Фибоначчи, основанные на этих экстремумах. Особенности: Краткосрочные максимумы и минимумы: Определяет немедленную поддержку и сопротивление на заданном пользователем коротком отрезке. Долгосрочные максимумы и минимумы: Анализирует более широкие тенденции рынка за более длительный период. Уровни Фибоначчи: Показывает ключевые уровни коррекции (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%) для потенциальных точек разворота. Входные параметры: shortLength: Количество свечей для краткосрочного расчета. longLength: Количество свечей для долгосрочного расчета. Визуальное представление: Различные цвета и ширина каждой линии для различения уровней high/low и Фибоначчи. Использование: Помогает трейдерам определять точки входа/выхода и отслеживать рыночные тенденции на основе исторических ценовых уровней.Find Pin Bars
Индикатор ищет на графике паттерны Price Action "Pin Bar" и ставит значки на баре с найденным паттерном.
Сервис для MetaTrader 5, создающий синтетический пользовательский символ "USDX.synthetic", отражающий индекс доллара США (US Dollar Index, DXY) в реальном времени.ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ ЗИГЗАГА
Позволяет легко визуализировать бычьи и медвежьи периоды, подтвержденные индикатором зигзаг, с помощью vlines. Вы можете управлять отображением зигзага, выбирая начало с начала графика или с определенного количества баров, а также отображением меток, показывающих цену пика или впадины, направление прошедшего периода и его амплитуду в пунктах. Разумеется, это работает как в главном окне, так и в подокнах. ВНИМАНИЕ!!! Это ценное пособие для понимания и калибровки индикаторов и разработки стратегий, но оно не предназначено для прямого использования. Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия).