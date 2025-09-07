Это пример сортировки списка структур по возрастанию по полю. Вы можете найти и настроить приведенный выше алгоритм в зависимости от цели использования, это самый базовый пример, который также является направлением для решения вопроса о расположении в массиве структуры.

Алгоритм, используемый в данном примере, - это быстрая сортировка и сортировка слиянием.





Вход

psList_[ 0 ] = ExStruct( 1.0 , D '2025.08.06 10:00' ); psList_[ 1 ] = ExStruct( 2.0 , D '2025.08.04 09:00' ); psList_[ 2 ] = ExStruct( 3.0 , D '2025.08.05 12:00' ); psList_[ 3 ] = ExStruct( 4.0 , D '2025.08.07 14:00' ); psList_[ 4 ] = ExStruct( 5.0 , D '2025.08.03 02:00' );

Выход







