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Ascending Sort A Struct Array By A Field Example - скрипт для MetaTrader 5

Le Minh Duc
Le Minh Duc

Le Minh Duc

Hello!
3 кода 32 темы 129 комментариев
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(4)
Опубликован:
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Это пример сортировки списка структур по возрастанию по полю. Вы можете найти и настроить приведенный выше алгоритм в зависимости от цели использования, это самый базовый пример, который также является направлением для решения вопроса о расположении в массиве структуры.

Алгоритм, используемый в данном примере, - это быстрая сортировка и сортировка слиянием.


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  psList_[0] = ExStruct(1.0, D'2025.08.06 10:00');
  psList_[1] = ExStruct(2.0, D'2025.08.04 09:00');
  psList_[2] = ExStruct(3.0, D'2025.08.05 12:00');
  psList_[3] = ExStruct(4.0, D'2025.08.07 14:00');
  psList_[4] = ExStruct(5.0, D'2025.08.03 02:00');

Выход



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/62366

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