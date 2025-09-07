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Ascending Sort A Struct Array By A Field Example - скрипт для MetaTrader 5
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Это пример сортировки списка структур по возрастанию по полю. Вы можете найти и настроить приведенный выше алгоритм в зависимости от цели использования, это самый базовый пример, который также является направлением для решения вопроса о расположении в массиве структуры.
Алгоритм, используемый в данном примере, - это быстрая сортировка и сортировка слиянием.
Вход
psList_[0] = ExStruct(1.0, D'2025.08.06 10:00'); psList_[1] = ExStruct(2.0, D'2025.08.04 09:00'); psList_[2] = ExStruct(3.0, D'2025.08.05 12:00'); psList_[3] = ExStruct(4.0, D'2025.08.07 14:00'); psList_[4] = ExStruct(5.0, D'2025.08.03 02:00');
Выход
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/62366
Описание индикатора - Bollinger Bands Crossover Signals Название: Bollinger Bands Crossover Signals Версия: 1.1 Автор: BENALI Ссылка: https://www.mql5.com/en/users/dahmi_benaliScript to extract Candlesticks data from all time frames to CSV.
Этот MQL5-скрипт экспортирует данные о свечах для различных таймфреймов в CSV-файл, собирая важную рыночную информацию, такую как цены открытия, максимума, минимума и закрытия. Он анализирует характеристики каждой свечи, включая размеры тела и фитиля, а также рассчитывает дополнительные показатели, такие как зазоры между свечами. После обработки последних 21 бара программа уведомляет пользователя об успешном экспорте данных.
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