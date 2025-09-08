У каждого программиста есть свой логгер. Я написал свой собственный для MQL5, вдохновившись модулем логирования Python. Этот класс самый простой. Никакой иерархии, ротаторов или форматтеров. Он прост и удобен для любого проекта. Установка Скопируйте CDKLogger.mqh в папку MQL\Include\DKStdLib\Logger. Импортируйте класс CDKLogger. #include <DKStdLib\Logger\CDKLogger.mqh Использование

CDKLogger logger; logger.Init( "MyLoggerName" , INFO); logger.Format = "%YYYY%-%MM%-%DD% %hh%:%mm%-%ss% - %name%:[%level%] %message%" ; logger.FilterInList.Add( "Including-Substring-#1" ); logger.FilterInList.Add( "Including-Substring-#2" ); logger.FilterInFromStringWithSep( "Including-Substring-#3;Including-Substring-#4" , ";" ); logger.FilterOutList.Add( "Excluding-Substring-#1" ); logger.FilterOutList.Add( "Excluding-Substring-#2" ); logger.FilterOutFromStringWithSep( "Excluding-Substring-#3;Excluding-Substring-#4" , ";" ); logger.Debug( "Debug: Including-Substring-#1" , false ); logger.Info( "Info: Including-Substring-#1" , true ); logger.Warn( "Warn: Including-Substring-#1" ); logger.Error( "Error: Including-Substring-#1: Excluding-Substring-#1" ); logger.Critical( "Critical: Including-Substring-#1" ); logger.Assert( true , "Log msg if true" , INFO, "Log msg if false" , ERROR, true ); logger.Assert( true , "Same msg for true & false" , INFO, ERROR, false );

В результате выполнения в журнал будут выведены следующие сообщения:

Открытые проблемы

Я часто использую класс таким образом:

logger.Debug( StringFormat ( "%s/%d: My message: PARAM1=%f" , __FUNCTION__ , __LINE__ , my_param));

Но здесь возникла проблема. Функция StringFormat разбирает строку каждый раз, даже если уровень логирования не требует вывода сообщения.

Если вам нужно часто выводить отладочные сообщения, вам придется обернуть вывод в условие:

if (DEBUG >= logger.Level) logger.Debug( StringFormat ( "%s/%d: My message: PARAM1=%f" , __FUNCTION__ , __LINE__ , my_param));

Лучшим способом сделать это было бы ленивое использование StringFormat, но, к сожалению, MQL5 не поддерживает передачу динамического числа параметров функций Debug, Info, Error и так далее.

Если у вас есть идеи, как это можно сделать, я буду рад их услышать.