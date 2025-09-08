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TimeServerDaylightSavings - скрипт для MetaTrader 5
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Этот скрипт представляет функцию TimeServerDaylightSavings(), отсутствующую среди встроенных, которые предоставляют только TimeDaylightSavings() для локального компьютера. Кроме того, прилагаемый заголовочный mqh-файл содержит некоторые другие полезные функции, связанные с временем на сервере, в частности, позволяющие узнать, использует ли ваш брокер DST-переключатели в целом.
Все это основано на эмпирическом анализе истории котировок от вашего брокера. Вся идея описана в книге по алготрейдингу в разделе о переходе на летнее время (DST ). Вкратце, метод анализирует статистику часов работы недели и выводит GMT смещения вашего брокера. Два ярко выраженных максимума в статистике смещений, если они приходятся на соседние часы, скорее всего, соответствуют стандартному ("зимнему") и летнему ("летнему") времени.
Фактически этот скрипт является доработанной и расширенной версией скрипта, представленного в книге. В частности, в версиях с октября 2024 года исправлена важная ошибка: часы открытия недельных торгов определяются по рынку США, который сам подвержен влиянию перехода на летнее время в соответствии с часовым поясом США (EST, UTC-5, стандартное зимнее время <--> EDT, UTC-4, летнее время), поэтому важно устранить влияние US DST, чтобы получить непрерывное естественное течение времени круглый год - это и было сделано в исправлении. Вся заслуга в этом принадлежит amrali.
Обратите внимание, что в Северном и Южном полушариях часовые пояса корректируются в обратном направлении: в Северном полушарии 1 час прибавляется к "весне" (март или апрель) и вычитается к "осени" (октябрь или ноябрь), а в Южном полушарии - наоборот (потому что у них все сезоны поменяны местами).
В связи со спецификой анализа рекомендуется запускать код для наиболее ликвидного тикера Forex, которым обычно является EURUSD.
Вот API:
// Текущая информация о часовом поясе сервера и DST struct ServerTimeZone // по истории анализ часов работы в неделю { int offsetGMT; // смещение часового пояса в секундах относительно UTC/GMT для текущей недели int offsetDST; // Поправка на суточное время в секундах (включена в offsetGMT, согласно MQL5) bool supportDST; // Изменения ГВС определяются в котировках }; // Оцениваем часовой пояс сервера и режим DST из истории котировок H1 ServerTimeZone TimeServerZone( const datetime srvtime = 0, // по умолчанию текущее время, но можно указать момент в прошлом const int threshold = THRESHOLD, const double lookupYears = 0.0, // по умолчанию, все доступные бары, иначе 3 года кажется достаточно const string symbol = NULL) // по умолчанию, символ текущего графика // Оценка времени сервера с поправкой на режим DST (в секундах) int TimeServerDaylightSavings(const datetime srvtime = 0, const int threshold = THRESHOLD, const double lookupYears = 0.0, const string symbol = NULL); // Оценка смещения часового пояса сервера (в секундах) int TimeServerGMTOffsetHistory(const datetime srvtime = 0, const int threshold = THRESHOLD, const double lookupYears = 0.0, const string symbol = NULL); // Оцениваем, поддерживает ли сервер DST (true/false) bool TimeServerDaylightSavingsSupported(const datetime srvtime = 0, const int threshold = THRESHOLD, const double lookupYears = 0.0, const string symbol = NULL); // Аналог функции TimeGMTOffset() для торгового сервера, разница в секундах int TimeServerGMTOffset(); // TimeGMT() - TimeTradeServer()
Функции TimeServerDaylightSavings(), TimeServerGMTOffsetHistory(), TimeServerDaylightSavingsSupported() являются лишь обертками для TimeServerZone(), поэтому если вам нужно более одной характеристики, то предпочтительнее использовать более позднюю и читать значения из структуры ServerTimeZone.
Все эти функции принимают в качестве 1-го аргумента серверное время, по которому вы хотите получить соответствующую характеристику (в настоящем или в прошлом). Если серверное время оставить равным 0 (по умолчанию), то результат будет возвращен для текущего момента.
2-й аргумент threshold позволяет настроить чувствительность алгоритмов. По умолчанию он равен 52/4, то есть четверть года необходимой статистики для принятия решения (определение часового пояса без возможного вмешательства коротких недель до/после праздников). С другой стороны, такие настройки не позволяют оперативно определять смену часового пояса (если ваш брокер решит это сделать в какой-то момент). Вы можете установить порог в 0, чтобы алгоритмы могли обнаружить любые изменения как можно быстрее.
Функция TimeServerGMTOffset() не использует анализ истории, а рассчитывает смещение непосредственно через функции MQL5 (как TimeGMT() - TimeTradeServer()).
Обратите внимание, что данная функция использует ту же нотацию смещения, что и встроенная в MQL5 функция TimeGMTOffset(), то есть положительные часовые пояса, такие как GMT+3, обозначаются отрицательными смещениями, такими как -10800, и наоборот. Эта нотация используется и в некоторых других языках программирования, например в JaveScript, но есть и другие языки, которые обозначают положительные часовые пояса положительными смещениями, а отрицательные - отрицательными смещениями. Внимательно проверяйте свои алгоритмы.
Например, тестовый скрипт выводит все полученные данные в журнал:
1 ~ Built-in functions ~ TimeLocal()=2024.10.05 00:39:01 / ok TimeCurrent()=2024.10.05 00:38:59 / ok TimeTradeServer()=2024.10.05 00:39:01 / ok TimeGMT()=2024.10.04 21:39:01 / ok TimeGMTOffset()=-10800 / ok TimeDaylightSavings()=0 / ok 2 ~ Add-on over built-in functions ~ TimeServerGMTOffset()=-10800 / ok 3 ~ Estimation of server TZ with DST based on week opening hours in history ~ TimeServerDaylightSavings()=-3600 / ok [offsetGMT] [offsetDST] [supportDST] [0] -10800 -3600 true
В данном случае обнаружено, что сервер в данный момент находится в режиме DST, а локальный компьютер - нет.
Пожалуйста, помните, что системные часы локального компьютера и сервера могут показывать немного разное время (секунды и даже минуты), даже если они находятся в одном часовом поясе. Также обратите внимание, что встроенная функция TimeTradeServer() возвращает синтетическое время: это время сервера с почасовой точностью, но внутричасовые доли оно наследует от локальных часов. Это сделано в MQL5 для упрощения конвертации между часовыми поясами - TimeLocal(), TimeGMT() возвращаются также в "местном формате", а время торгового сервера.
Включить подробную печать анализируемых данных можно с помощью директивы препроцессора:
#define PRINT_DST_DETAILS
, которую необходимо поместить в код перед include:
#include "TimeServerDST.mqh"
Вот пример подробной информации в журнале:
Got 20023 H1 bars, ~834 days Week opening hours stats: 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 54 0 Time Zone changes (UTC±X before/after weekstart): [weekstart] [before] [DSTb] [after] [DSTa] [0] 2021.07.25 00:00:00 -2147483648 false -1 false [1] 2021.11.08 00:00:00 0 true 0 false [2] 2022.03.14 00:00:00 0 false 0 true [3] 2022.11.07 00:00:00 0 true 0 false [4] 2023.03.13 00:00:00 0 false 0 true [5] 2023.11.06 00:00:00 0 true 0 false [6] 2024.03.11 00:00:00 0 false 2 false 3 different timezones detected in quotes, 1 DST candidates Server time offset: UTC+2 STD TimeServerDaylightSavings()=-3600 / ok
Пожалуйста, не стесняйтесь запускать скрипт в своих средах и публиковать полученные логи в обсуждении.
Обновления
2024.10.10 - исправление ошибки: Переключатели US DST (которые влияли на статистику часов работы) удалены из временной шкалы перед основным анализом.
2024.10.27 - интересующее время сервера и минимальный недельный порог статистики добавлены в качестве аргументов для всех функций; TimeServerGMTOffsetEmpiric() переименована в TimeServerGMTOffsetHistory().
2024.10.29 - исправлена небольшая ошибка, связанная с включением запрашиваемого времени в период поиска.
2024.10.30 - исправлен DST в массиве TimeZoneChange; поиск теперь выполняется по параметру srvtime, если он указан.
2024.11.01 - добавлена автокорректировка расчетов при применении к драгоценным металлам, что может обеспечить более надежные результаты в недели, когда графики US DST и EU DST не синхронизированы.
2024.11.04 - улучшено онлайн-определение включения/выключения DST.
2024.11.07 - добавлено кэширование изменений часового пояса/DST для массовых запросов на истории для бэктестинга индикаторов или экономических событий.
2024.11.08 - оптимизирована производительность кэширования за счет небольшого рефакторинга кода.
2024.11.16 - корректировка на 1 час для временных меток, вычисленных из металлов с помощью amrali.
2024.11.17 - рефакторинг и исправления от amrali: устранено перестроение кэша для онлайн-запросов в выходные дни, добавлено 48-часовое опережение для обнаружения изменений TZ в выходные дни (с возможным переходом на DST), воскресенье 00:00 используется как граница для часовых поясов (вместо 1-го бара недели).
2024.11.20 - порог по умолчанию изменен на 1 (баланс между оперативным обнаружением смены часовых поясов и устранением ложных срабатываний в нестандартные недели, например после праздников); добавлен новый набор функций для форматирования времени, включая смещения часовых поясов и DST (смотрите TimeZoneFmt.mqh); другие мелкие доработки.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/52557
Простейший класс для ведения журнала в MetaTrader 5 с поддержкой уровней, формата сообщений, фильтров включения и исключения подстрок.Renko_Subwindow_ATRTrend
Комбинация многих известных показателей
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Индикатор Perfect Seconds позволяет конвертировать минутные свечи живых данных в секунды. 1. Выберите любое количество секунд для закрытия бара с точным временем. 2. Это живые данные, основанные на тарифах OHLC, он работает, даже если тики недоступны. 3. Не требует внешних DLL, работает на VPS 4. Быстрый и оптимизированный код 5. Поддерживает криптовалютные пары, такие как BInance, Kucoin и все другие биржи, где живой график фьючерсов может быть легко преобразован в секунды. 6. Поддержка всех типов символов, таких как золото и пары Forex. 7. Возможность удаления символов и курсов.