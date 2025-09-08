Этот скрипт представляет функцию TimeServerDaylightSavings(), отсутствующую среди встроенных, которые предоставляют только TimeDaylightSavings() для локального компьютера. Кроме того, прилагаемый заголовочный mqh-файл содержит некоторые другие полезные функции, связанные с временем на сервере, в частности, позволяющие узнать, использует ли ваш брокер DST-переключатели в целом. Все это основано на эмпирическом анализе истории котировок от вашего брокера. Вся идея описана в книге по алготрейдингу в разделе о переходе на летнее время (DST ). Вкратце, метод анализирует статистику часов работы недели и выводит GMT смещения вашего брокера. Два ярко выраженных максимума в статистике смещений, если они приходятся на соседние часы, скорее всего, соответствуют стандартному ("зимнему") и летнему ("летнему") времени. Фактически этот скрипт является доработанной и расширенной версией скрипта, представленного в книге. В частности, в версиях с октября 2024 года исправлена важная ошибка: часы открытия недельных торгов определяются по рынку США, который сам подвержен влиянию перехода на летнее время в соответствии с часовым поясом США (EST, UTC-5, стандартное зимнее время <--> EDT, UTC-4, летнее время), поэтому важно устранить влияние US DST, чтобы получить непрерывное естественное течение времени круглый год - это и было сделано в исправлении. Вся заслуга в этом принадлежит amrali.





Обратите внимание, что в Северном и Южном полушариях часовые пояса корректируются в обратном направлении: в Северном полушарии 1 час прибавляется к "весне" (март или апрель) и вычитается к "осени" (октябрь или ноябрь), а в Южном полушарии - наоборот (потому что у них все сезоны поменяны местами). В связи со спецификой анализа рекомендуется запускать код для наиболее ликвидного тикера Forex, которым обычно является EURUSD.

Вот API: struct ServerTimeZone { int offsetGMT; int offsetDST; bool supportDST; }; ServerTimeZone TimeServerZone( const datetime srvtime = 0 , const int threshold = THRESHOLD, const double lookupYears = 0.0 , const string symbol = NULL ) int TimeServerDaylightSavings( const datetime srvtime = 0 , const int threshold = THRESHOLD, const double lookupYears = 0.0 , const string symbol = NULL ); int TimeServerGMTOffsetHistory( const datetime srvtime = 0 , const int threshold = THRESHOLD, const double lookupYears = 0.0 , const string symbol = NULL ); bool TimeServerDaylightSavingsSupported( const datetime srvtime = 0 , const int threshold = THRESHOLD, const double lookupYears = 0.0 , const string symbol = NULL ); int TimeServerGMTOffset();

Функции TimeServerDaylightSavings(), TimeServerGMTOffsetHistory(), TimeServerDaylightSavingsSupported() являются лишь обертками для TimeServerZone(), поэтому если вам нужно более одной характеристики, то предпочтительнее использовать более позднюю и читать значения из структуры ServerTimeZone. Все эти функции принимают в качестве 1-го аргумента серверное время, по которому вы хотите получить соответствующую характеристику (в настоящем или в прошлом). Если серверное время оставить равным 0 (по умолчанию), то результат будет возвращен для текущего момента. 2-й аргумент threshold позволяет настроить чувствительность алгоритмов. По умолчанию он равен 52/4, то есть четверть года необходимой статистики для принятия решения (определение часового пояса без возможного вмешательства коротких недель до/после праздников). С другой стороны, такие настройки не позволяют оперативно определять смену часового пояса (если ваш брокер решит это сделать в какой-то момент). Вы можете установить порог в 0, чтобы алгоритмы могли обнаружить любые изменения как можно быстрее. Функция TimeServerGMTOffset() не использует анализ истории, а рассчитывает смещение непосредственно через функции MQL5 (как TimeGMT() - TimeTradeServer()). Обратите внимание, что данная функция использует ту же нотацию смещения, что и встроенная в MQL5 функция TimeGMTOffset(), то есть положительные часовые пояса, такие как GMT+3, обозначаются отрицательными смещениями, такими как -10800, и наоборот. Эта нотация используется и в некоторых других языках программирования, например в JaveScript, но есть и другие языки, которые обозначают положительные часовые пояса положительными смещениями, а отрицательные - отрицательными смещениями. Внимательно проверяйте свои алгоритмы.

Например, тестовый скрипт выводит все полученные данные в журнал: 1 ~ Built-in functions ~ TimeLocal ()= 2024.10 . 05 00 : 39 : 01 / ok TimeCurrent ()= 2024.10 . 05 00 : 38 : 59 / ok TimeTradeServer ()= 2024.10 . 05 00 : 39 : 01 / ok TimeGMT ()= 2024.10 . 04 21 : 39 : 01 / ok TimeGMTOffset ()=- 10800 / ok TimeDaylightSavings ()= 0 / ok 2 ~ Add-on over built-in functions ~ TimeServerGMTOffset()=- 10800 / ok 3 ~ Estimation of server TZ with DST based on week opening hours in history ~ TimeServerDaylightSavings()=- 3600 / ok [offsetGMT] [offsetDST] [supportDST] [ 0 ] - 10800 - 3600 true

В данном случае обнаружено, что сервер в данный момент находится в режиме DST, а локальный компьютер - нет. Пожалуйста, помните, что системные часы локального компьютера и сервера могут показывать немного разное время (секунды и даже минуты), даже если они находятся в одном часовом поясе. Также обратите внимание, что встроенная функция TimeTradeServer() возвращает синтетическое время: это время сервера с почасовой точностью, но внутричасовые доли оно наследует от локальных часов. Это сделано в MQL5 для упрощения конвертации между часовыми поясами - TimeLocal(), TimeGMT() возвращаются также в "местном формате", а время торгового сервера.

Включить подробную печать анализируемых данных можно с помощью директивы препроцессора: #define PRINT_DST_DETAILS

, которую необходимо поместить в код перед include: #include "TimeServerDST.mqh"

Вот пример подробной информации в журнале: Got 20023 H1 bars, ~ 834 days Week opening hours stats: 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 54 0 Time Zone changes (UTC±X before/after weekstart): [weekstart] [before] [DSTb] [after] [DSTa] [ 0 ] 2021.07 . 25 00 : 00 : 00 - 2147483648 false - 1 false [ 1 ] 2021.11 . 08 00 : 00 : 00 0 true 0 false [ 2 ] 2022.03 . 14 00 : 00 : 00 0 false 0 true [ 3 ] 2022.11 . 07 00 : 00 : 00 0 true 0 false [ 4 ] 2023.03 . 13 00 : 00 : 00 0 false 0 true [ 5 ] 2023.11 . 06 00 : 00 : 00 0 true 0 false [ 6 ] 2024.03 . 11 00 : 00 : 00 0 false 2 false 3 different timezones detected in quotes, 1 DST candidates Server time offset: UTC+ 2 STD TimeServerDaylightSavings()=- 3600 / ok





Пожалуйста, не стесняйтесь запускать скрипт в своих средах и публиковать полученные логи в обсуждении.



Обновления 2024.10.10 - исправление ошибки: Переключатели US DST (которые влияли на статистику часов работы) удалены из временной шкалы перед основным анализом. 2024.10.27 - интересующее время сервера и минимальный недельный порог статистики добавлены в качестве аргументов для всех функций; TimeServerGMTOffsetEmpiric() переименована в TimeServerGMTOffsetHistory(). 2024.10.29 - исправлена небольшая ошибка, связанная с включением запрашиваемого времени в период поиска. 2024.10.30 - исправлен DST в массиве TimeZoneChange; поиск теперь выполняется по параметру srvtime, если он указан. 2024.11.01 - добавлена автокорректировка расчетов при применении к драгоценным металлам, что может обеспечить более надежные результаты в недели, когда графики US DST и EU DST не синхронизированы. 2024.11.04 - улучшено онлайн-определение включения/выключения DST. 2024.11.07 - добавлено кэширование изменений часового пояса/DST для массовых запросов на истории для бэктестинга индикаторов или экономических событий. 2024.11.08 - оптимизирована производительность кэширования за счет небольшого рефакторинга кода. 2024.11.16 - корректировка на 1 час для временных меток, вычисленных из металлов с помощью amrali. 2024.11.17 - рефакторинг и исправления от amrali: устранено перестроение кэша для онлайн-запросов в выходные дни, добавлено 48-часовое опережение для обнаружения изменений TZ в выходные дни (с возможным переходом на DST), воскресенье 00:00 используется как граница для часовых поясов (вместо 1-го бара недели). 2024.11.20 - порог по умолчанию изменен на 1 (баланс между оперативным обнаружением смены часовых поясов и устранением ложных срабатываний в нестандартные недели, например после праздников); добавлен новый набор функций для форматирования времени, включая смещения часовых поясов и DST (смотрите TimeZoneFmt.mqh); другие мелкие доработки.







