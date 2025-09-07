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Bollinger Bands Crossover Signals - индикатор для MetaTrader 5
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Обзор
Этот пользовательский индикатор сочетаетполосы Боллинджера с четкимистрелками покупки/продажи на графике.
Он автоматически определяет, когда ценапересекает верхнюю или нижнююполосу, и строит стрелки соответствующим образом.
Цель - помочь трейдерам быстро определитьпотенциальные точки разворота на краях рыночной волатильности.
Как это работает
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Индикатор рассчитываетполосы Боллинджера с помощью встроенной функции iBands.
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Сигнал на покупку (синяя стрелка) → когда цена закрываетсяниже нижней полосы на предыдущей свече, а затем закрываетсявыше нее на следующей свече.
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Сигнал на продажу (красная стрелка) → когда цена закрываетсявыше верхней полосы на предыдущей свече, а затем закрываетсяниже нее на следующей свече.
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Сигналы появляютсятолько один раз для каждого направления, пока не сработает противоположный сигнал, что позволяет избежать повторения стрелок на одном и том же движении.
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Полосы Боллинджера могут быть отображены или скрыты в соответствии с предпочтениями пользователя.
Особенности индикатора
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Четкие стрелки покупки/продажи непосредственно на графике.
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Возможность отображения верхней, средней и нижней полос Боллинджера.
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Работает навсех символах и таймфреймах.
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Использует логику без перерисовки (сигналы подтверждаются после закрытия свечи).
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Легко настраиваемые параметры.
Входные параметры
|Параметр
|Описание
|BB_Period
|Количество баров, используемых для расчета полос Боллинджера (по умолчанию: 20).
|BB_Deviation
|Множитель стандартного отклонения для полос (по умолчанию: 2,0).
|BB_Price
|Применяемая цена для полос Боллинджера (Close, Open, High, Low и т. д.).
|Show_BBands
|Если true, отображает полосы Боллинджера на графике; если false, скрывает их.
Пример использования
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Прикрепите индикатор к своему графику.
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УстановитеBB_Period и BB_Deviation в соответствии с вашим стилем торговли.
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Следите засиними стрелками вблизи нижней полосы (потенциальные покупки) икрасными стрелками вблизи верхней полосы (потенциальные продажи).
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Для повышения точности комбинируйте с другими подтверждениями, такими кактрендовые фильтры или свечные модели.
Торговые советы
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Хорошо работает набоковых или диапазонных рынках, где цена часто касается полос Боллинджера.
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Насильных трендовых рынках используйте его вместе с трендовым фильтром (например, скользящими средними), чтобы избежать контртрендовых сигналов.
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Всегда тестируйте настройки на предпочтительном инструменте и таймфрейме.
Скриншот
📜 Отказ от ответственности
Данный индикатор являетсяинструментом технического анализа и не гарантирует прибыли.
Используйте его вместе с правильнымриск-менеджментом и другими торговыми стратегиями.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/62377
Этот MQL5-скрипт экспортирует данные о свечах для различных таймфреймов в CSV-файл, собирая важную рыночную информацию, такую как цены открытия, максимума, минимума и закрытия. Он анализирует характеристики каждой свечи, включая размеры тела и фитиля, а также рассчитывает дополнительные показатели, такие как зазоры между свечами. После обработки последних 21 бара программа уведомляет пользователя об успешном экспорте данных.Push Notification for Opened / Closed Trades (Netting)
Этот код представляет собой простую функцию отправки push-уведомлений на мобильное устройство при открытии или закрытии сделок в MetaTrader 5. Она предназначена для неттинговых счетов (где разрешена только одна позиция на символ).
Это пример сортировки списка структур по возрастанию по полю. Вы можете найти и настроить приведенный выше алгоритм в зависимости от цели использования, это самый базовый пример, который также является направлением для разрешения расположения в массиве структуры. Алгоритм, используемый в этом примере, - Quick Sort и Merge Sort.Renko_Subwindow_ATRTrend
Комбинация многих известных показателей