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Индикаторы

Bollinger Bands Crossover Signals - индикатор для MetaTrader 5

Abderrahmane Benali
Abderrahmane Benali

Abderrahmane Benali

5 (4)
Hello, I’m BENALI, I'm a developer of advanced Expert Advisors, indicators, and utilities for MetaTrader 4 and MetaTrader 5.
18 продуктов 3 кода 7 комментариев
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Обзор

Этот пользовательский индикатор сочетаетполосы Боллинджера с четкимистрелками покупки/продажи на графике.
Он автоматически определяет, когда ценапересекает верхнюю или нижнююполосу, и строит стрелки соответствующим образом.
Цель - помочь трейдерам быстро определитьпотенциальные точки разворота на краях рыночной волатильности.

Как это работает

  • Индикатор рассчитываетполосы Боллинджера с помощью встроенной функции iBands.

  • Сигнал на покупку (синяя стрелка) когда цена закрываетсяниже нижней полосы на предыдущей свече, а затем закрываетсявыше нее на следующей свече.

  • Сигнал на продажу (красная стрелка) когда цена закрываетсявыше верхней полосы на предыдущей свече, а затем закрываетсяниже нее на следующей свече.

  • Сигналы появляютсятолько один раз для каждого направления, пока не сработает противоположный сигнал, что позволяет избежать повторения стрелок на одном и том же движении.

  • Полосы Боллинджера могут быть отображены или скрыты в соответствии с предпочтениями пользователя.

Особенности индикатора

  • Четкие стрелки покупки/продажи непосредственно на графике.

  • Возможность отображения верхней, средней и нижней полос Боллинджера.

  • Работает навсех символах и таймфреймах.

  • Использует логику без перерисовки (сигналы подтверждаются после закрытия свечи).

  • Легко настраиваемые параметры.

Входные параметры

Параметр Описание
BB_Period Количество баров, используемых для расчета полос Боллинджера (по умолчанию: 20).
BB_Deviation Множитель стандартного отклонения для полос (по умолчанию: 2,0).
BB_Price Применяемая цена для полос Боллинджера (Close, Open, High, Low и т. д.).
Show_BBands Если true, отображает полосы Боллинджера на графике; если false, скрывает их.

Пример использования

  1. Прикрепите индикатор к своему графику.

  2. УстановитеBB_Period и BB_Deviation в соответствии с вашим стилем торговли.

  3. Следите засиними стрелками вблизи нижней полосы (потенциальные покупки) икрасными стрелками вблизи верхней полосы (потенциальные продажи).

  4. Для повышения точности комбинируйте с другими подтверждениями, такими кактрендовые фильтры или свечные модели.

Торговые советы

  • Хорошо работает набоковых или диапазонных рынках, где цена часто касается полос Боллинджера.

  • Насильных трендовых рынках используйте его вместе с трендовым фильтром (например, скользящими средними), чтобы избежать контртрендовых сигналов.

  • Всегда тестируйте настройки на предпочтительном инструменте и таймфрейме.

Скриншот

Фото

📜 Отказ от ответственности

Данный индикатор являетсяинструментом технического анализа и не гарантирует прибыли.
Используйте его вместе с правильнымриск-менеджментом и другими торговыми стратегиями.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/62377

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