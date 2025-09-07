Обзор

Этот пользовательский индикатор сочетаетполосы Боллинджера с четкимистрелками покупки/продажи на графике.

Он автоматически определяет, когда ценапересекает верхнюю или нижнююполосу, и строит стрелки соответствующим образом.

Цель - помочь трейдерам быстро определитьпотенциальные точки разворота на краях рыночной волатильности.

Как это работает

Индикатор рассчитывает полосы Боллинджера с помощью встроенной функции iBands.

Сигнал на покупку (синяя стрелка) → когда цена закрывается ниже нижней полосы на предыдущей свече, а затем закрывается выше нее на следующей свече.

Сигнал на продажу (красная стрелка) → когда цена закрывается выше верхней полосы на предыдущей свече, а затем закрывается ниже нее на следующей свече.

Сигналы появляются только один раз для каждого направления , пока не сработает противоположный сигнал, что позволяет избежать повторения стрелок на одном и том же движении.

Полосы Боллинджера могут быть отображены или скрыты в соответствии с предпочтениями пользователя.

Особенности индикатора

Четкие стрелки покупки/продажи непосредственно на графике.

Возможность отображения верхней, средней и нижней полос Боллинджера.

Работает на всех символах и таймфреймах .

Использует логику без перерисовки (сигналы подтверждаются после закрытия свечи).

Легко настраиваемые параметры.

Входные параметры

Параметр Описание BB_Period Количество баров, используемых для расчета полос Боллинджера (по умолчанию: 20). BB_Deviation Множитель стандартного отклонения для полос (по умолчанию: 2,0). BB_Price Применяемая цена для полос Боллинджера (Close, Open, High, Low и т. д.). Show_BBands Если true, отображает полосы Боллинджера на графике; если false, скрывает их.

Пример использования

Прикрепите индикатор к своему графику. УстановитеBB_Period и BB_Deviation в соответствии с вашим стилем торговли. Следите засиними стрелками вблизи нижней полосы (потенциальные покупки) икрасными стрелками вблизи верхней полосы (потенциальные продажи). Для повышения точности комбинируйте с другими подтверждениями, такими кактрендовые фильтры или свечные модели.

Торговые советы

Хорошо работает на боковых или диапазонных рынках , где цена часто касается полос Боллинджера.

На сильных трендовых рынках используйте его вместе с трендовым фильтром (например, скользящими средними), чтобы избежать контртрендовых сигналов.

Всегда тестируйте настройки на предпочтительном инструменте и таймфрейме.

Скриншот





📜 Отказ от ответственности

Данный индикатор являетсяинструментом технического анализа и не гарантирует прибыли.

Используйте его вместе с правильнымриск-менеджментом и другими торговыми стратегиями.



