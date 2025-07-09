Данная библиотека добавляет возможность тестирования торговых советников в математическом режиме MT5-тестера.





Ниже будут даны некоторые пояснения предложенной реализации.





Подключение.



Чтобы наделить возможностью торговли в мат. режиме свой советник, нужно добавить в него следующую строку.

#include <fxsaber\EAToMath\EAToMath.mqh> #include "EA_Test.mq4"

И разрешить использование DLL (безопасно - открытый исходный код).





Сохранение тиков.



Сначала нужно сохранить тики, запустив одиночный проход советника с соответствующим заданным входным параметром.









После прохода в логе будет информация о сохраненных тиках.

EURUSD : real ticks begin from 2025.01 .01 00 : 00 : 00 final balance 10000.00 pips OnTester result 10000 2025.07 .08 23 : 59 : 00 EAToMath.mqh 672 : 1 988 733 onlytrade-ticks ( 11.380 MB, Compress = 10.00 ) are saved in C:\Users\Unknown\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\EAToMath.mqh\Ticks.tsh EURUSD,M1: 1988773 ticks, 38773 bars generated. Environment synchronized in 0 : 00 : 00.025 . Test passed in 0 : 00 : 02.679 (including ticks preprocessing 0 : 00 : 00.172 ). EURUSD,M1: total time from login to stop testing 0 : 00 : 02.704 (including 0 : 00 : 00.025 for history data synchronization)





Запуск.



После этого можно запускать советник в торговом и мат. режиме работы MT5-тестера.









В логе Тестера будет соответствующая информация.

EAToMath.mqh 549 : EURUSD: testing of Experts\fxsaber\EAToMath_Example.ex5 from 2025.06 .01 00 : 00 : 00 to 2025.07 .09 00 : 00 : 00 EAToMath.mqh 599 : EURUSD ticks data begins from 2025.06 .02 00 : 02 : 00.225 EAToMath.mqh 814 : final balance 9986.43 OnTester result 9986.43 0 : mathematical test passed in 0 : 00 : 00.133 127 Mb memory used





Производительность.

На скрине производительность оптимизации в разных режимах слева-направо: по реальным тикам (пипсам), по реальным тикам с виртуальным окружением и математический режим.

Хорошо видно, что в данном случае мат. режим оказался на порядок быстрее.





Преимущества.



Мат. режим превосходит обычный торговый режим MT5-тестера при использовании данной библиотеки всего по двум показателям.

Производительность заметно выше.

Почти нулевое потребление памяти.





Библиотеки.

