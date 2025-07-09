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EAToMath - библиотека для MetaTrader 5
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Данная библиотека добавляет возможность тестирования торговых советников в математическом режиме MT5-тестера.
Ниже будут даны некоторые пояснения предложенной реализации.
Подключение.
Чтобы наделить возможностью торговли в мат. режиме свой советник, нужно добавить в него следующую строку.
#include <fxsaber\EAToMath\EAToMath.mqh> // Тестирование на истории в математическом режиме MT5-тестера #include "EA_Test.mq4" // Любой тиковый MT4-style советник.
И разрешить использование DLL (безопасно - открытый исходный код).
Сохранение тиков.
Сначала нужно сохранить тики, запустив одиночный проход советника с соответствующим заданным входным параметром.
После прохода в логе будет информация о сохраненных тиках.
EURUSD : real ticks begin from 2025.01.01 00:00:00 final balance 10000.00 pips OnTester result 10000 2025.07.08 23:59:00 EAToMath.mqh 672: 1 988 733 onlytrade-ticks (11.380 MB, Compress = 10.00) are saved in C:\Users\Unknown\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\EAToMath.mqh\Ticks.tsh EURUSD,M1: 1988773 ticks, 38773 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.025. Test passed in 0:00:02.679 (including ticks preprocessing 0:00:00.172). EURUSD,M1: total time from login to stop testing 0:00:02.704 (including 0:00:00.025 for history data synchronization)
Запуск.
После этого можно запускать советник в торговом и мат. режиме работы MT5-тестера.
В логе Тестера будет соответствующая информация.
EAToMath.mqh 549: EURUSD: testing of Experts\fxsaber\EAToMath_Example.ex5 from 2025.06.01 00:00:00 to 2025.07.09 00:00:00 EAToMath.mqh 599: EURUSD ticks data begins from 2025.06.02 00:02:00.225 EAToMath.mqh 814: final balance 9986.43 OnTester result 9986.43 0 : mathematical test passed in 0:00:00.133 127 Mb memory used
Производительность.
На скрине производительность оптимизации в разных режимах слева-направо: по реальным тикам (пипсам), по реальным тикам с виртуальным окружением и математический режим.
Хорошо видно, что в данном случае мат. режим оказался на порядок быстрее.
Преимущества.
Мат. режим превосходит обычный торговый режим MT5-тестера при использовании данной библиотеки всего по двум показателям.
- Производительность заметно выше.
- Почти нулевое потребление памяти.
Библиотеки.
Для компиляции используются следующие библиотеки.
#include <fxsaber\TicksShort\TicksShort.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/61126 #include <fxsaber\MultiTester\MTTester.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/26132 #include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/22577 #include <fxsaber\HistoryTicks\Data_String.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/20298 #include <TypeToBytes.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16280 #include <fxsaber\Expert.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/19003 #include <fxsaber\Sequence.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/31446 #include <Report.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/18801 #include <Forester\Control_Trade_Sessions.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/48059
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