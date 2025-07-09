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EAToMath - библиотека для MetaTrader 5

fxsaber
fxsaber

fxsaber

Посты по улучшениям: https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=uluchshenie&amp;amp%3Bauthor=fxsaber&amp;amp%3Bmethod=2&amp;method=2 Посты по ошибкам: https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=oshibka&amp;amp%3Bauthor=fxsaber&amp;amp%3Bmethod=2&amp;method=2 Blog
1 статья 48 кодов 27 тем 22516 комментариев
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Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\fxsaber\
EA_Test.mq4 (3.52 KB) просмотр
EAToMath_Example.mq5 (1.12 KB) просмотр
\MQL5\Include\fxsaber\EAToMath\
FileMap.mqh (9.61 KB) просмотр
Rates.mqh (5.78 KB) просмотр
Data_Tester.mqh (3.06 KB) просмотр
EAToMath.mqh (110.49 KB) просмотр
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Данная библиотека добавляет возможность тестирования торговых советников в математическом режиме MT5-тестера.


Ниже будут даны некоторые пояснения предложенной реализации.


Подключение.

Чтобы наделить возможностью торговли в мат. режиме свой советник, нужно добавить в него следующую строку.

#include <fxsaber\EAToMath\EAToMath.mqh> // Тестирование на истории в математическом режиме MT5-тестера

#include "EA_Test.mq4" // Любой тиковый MT4-style советник.

И разрешить использование DLL (безопасно - открытый исходный код).


Сохранение тиков.

Сначала нужно сохранить тики, запустив одиночный проход советника с соответствующим заданным входным параметром.



После прохода в логе будет информация о сохраненных тиках.

EURUSD : real ticks begin from 2025.01.01 00:00:00
final balance 10000.00 pips
OnTester result 10000
2025.07.08 23:59:00   EAToMath.mqh 672: 1 988 733 onlytrade-ticks (11.380 MB, Compress = 10.00) are saved in C:\Users\Unknown\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\EAToMath.mqh\Ticks.tsh
EURUSD,M1: 1988773 ticks, 38773 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.025. Test passed in 0:00:02.679 (including ticks preprocessing 0:00:00.172).
EURUSD,M1: total time from login to stop testing 0:00:02.704 (including 0:00:00.025 for history data synchronization)


Запуск.

После этого можно запускать советник в торговом и мат. режиме работы MT5-тестера.



В логе Тестера будет соответствующая информация.

EAToMath.mqh 549: EURUSD: testing of Experts\fxsaber\EAToMath_Example.ex5 from 2025.06.01 00:00:00 to 2025.07.09 00:00:00
EAToMath.mqh 599: EURUSD ticks data begins from 2025.06.02 00:02:00.225
EAToMath.mqh 814: final balance 9986.43
OnTester result 9986.43
0 : mathematical test passed in 0:00:00.133
127 Mb memory used


Производительность.

На скрине производительность оптимизации в разных режимах слева-направо: по реальным тикам (пипсам), по реальным тикам с виртуальным окружением и математический режим.

Хорошо видно, что в данном случае мат. режим оказался на порядок быстрее.


Преимущества.

Мат. режим превосходит обычный торговый режим MT5-тестера при использовании данной библиотеки всего по двум показателям.

  • Производительность заметно выше.
  • Почти нулевое потребление памяти.


Библиотеки.

Для компиляции используются следующие библиотеки.

#include <fxsaber\TicksShort\TicksShort.mqh>    // https://www.mql5.com/ru/code/61126
#include <fxsaber\MultiTester\MTTester.mqh>     // https://www.mql5.com/ru/code/26132
#include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh>          // https://www.mql5.com/ru/code/22577
#include <fxsaber\HistoryTicks\Data_String.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/20298
#include <TypeToBytes.mqh>                      // https://www.mql5.com/ru/code/16280
#include <fxsaber\Expert.mqh>                   // https://www.mql5.com/ru/code/19003
#include <fxsaber\Sequence.mqh>                 // https://www.mql5.com/ru/code/31446
#include <Report.mqh>                           // https://www.mql5.com/ru/code/18801
#include <Forester\Control_Trade_Sessions.mqh>  // https://www.mql5.com/ru/code/48059
AIS Correlation AIS Correlation

В индикаторе реализованы некоторые, наиболее интересные, подходы к измерению корреляций

QQE Quantitative Qualitative Estimation MT5 QQE Quantitative Qualitative Estimation MT5

Индикатор QQE MetaTrader - или Quantitative Qualitative Estimation, основан на довольно сложном расчете сглаженных показателей RSI. В результате в отдельном окне индикатора вы получаете две линии - быструю и медленную. Также есть важный уровень индикатора (50), который используется в сигналах. Для этого индикатора можно включить текстовые, звуковые и электронные оповещения. Данная реализация QQE поддерживает мультитаймфреймовый анализ с отображением верхнего таймфрейма. Индикатор доступен для MT4, MT5

Partial close Sell Orders Partial close Sell Orders

Частичное закрытие активных ордеров на продажу

Partial Close Buy Orders Partial Close Buy Orders

Скрипт для частичного закрытия активных ордеров на покупку