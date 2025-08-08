이 라이브러리에는 MT5 테스터 수학 모드에서 트레이딩 전문가 조언을 테스트하는 기능이 추가되었습니다.





제안된 구현에 대한 몇 가지 설명은 아래에 나와 있습니다.





연결.



EA에 수학 모드에서 거래할 수 있는 기능을 부여하려면 다음 줄을 추가해야 합니다.

#include <fxsaber\EAToMath\EAToMath.mqh> #include "EA_Test.mq4"

그리고 DLL(안전 - 오픈 소스 코드)의 사용을 허용합니다.





틱 저장.



먼저 해당 지정된 입력 매개 변수를 사용하여 EA의 단일 패스를 실행하여 틱을 저장해야합니다.









통과 후 로그에는 저장된 틱에 대한 정보가 포함됩니다.

EURUSD : real ticks begin from 2025.01 .01 00 : 00 : 00 final balance 10000.00 pips OnTester result 10000 2025.07 .08 23 : 59 : 00 EAToMath.mqh 672 : 1 988 733 onlytrade-ticks ( 11.380 MB, Compress = 10.00 ) are saved in C:\Users\Unknown\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\EAToMath.mqh\Ticks.tsh EURUSD,M1: 1988773 ticks, 38773 bars generated. Environment synchronized in 0 : 00 : 00.025 . Test passed in 0 : 00 : 02.679 (including ticks preprocessing 0 : 00 : 00.172 ). EURUSD,M1: total time from login to stop testing 0 : 00 : 02.704 (including 0 : 00 : 00.025 for history data synchronization)





실행.



그 후 MT5 테스터의 트레이딩 및 매트 모드에서 Expert Advisor를 실행할 수 있습니다.









테스터의 로그에 해당 정보가 표시됩니다.

EAToMath.mqh 549 : EURUSD: testing of Experts\fxsaber\EAToMath_Example.ex5 from 2025.06 .01 00 : 00 : 00 to 2025.07 .09 00 : 00 : 00 EAToMath.mqh 599 : EURUSD ticks data begins from 2025.06 .02 00 : 02 : 00.225 EAToMath.mqh 814 : final balance 9986.43 OnTester result 9986.43 0 : mathematical test passed in 0 : 00 : 00.133 127 Mb memory used





성능.

화면은 왼쪽에서 오른쪽으로 실제 틱(핍), 가상 환경의 실제 틱, 수학 모드 등 다양한 모드에서 최적화 성능을 보여줍니다.

이 경우 수학 모드가 훨씬 더 빠르다는 것을 분명히 알 수 있습니다.





장점



수학 모드는 이 라이브러리를 사용할 때 일반적인 MT5 테스터 거래 모드보다 단 두 가지 지표에서 성능이 뛰어납니다.

성능이 눈에 띄게 높습니다.

메모리 사용량이 거의 없습니다.





라이브러리.



컴파일에 사용되는 라이브러리는 다음과 같습니다. #include <fxsaber\TicksShort\TicksShort.mqh> #include <fxsaber\MultiTester\MTTester.mqh> #include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> #include <fxsaber\HistoryTicks\Data_String.mqh> #include <TypeToBytes.mqh> #include <fxsaber\Expert.mqh> #include <fxsaber\Sequence.mqh> #include <Report.mqh>



