당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
EAToMath - MetaTrader 5용 라이브러리
- 조회수:
- 110
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
이 라이브러리에는 MT5 테스터 수학 모드에서 트레이딩 전문가 조언을 테스트하는 기능이 추가되었습니다.
제안된 구현에 대한 몇 가지 설명은 아래에 나와 있습니다.
연결.
EA에 수학 모드에서 거래할 수 있는 기능을 부여하려면 다음 줄을 추가해야 합니다.
#include <fxsaber\EAToMath\EAToMath.mqh> // MT5 테스터 수학 모드에서 히스토리 테스트하기 #include "EA_Test.mq4" // 모든 틱 MT4 스타일 전문가 어드바이저.
그리고 DLL(안전 - 오픈 소스 코드)의 사용을 허용합니다.
틱 저장.
먼저 해당 지정된 입력 매개 변수를 사용하여 EA의 단일 패스를 실행하여 틱을 저장해야합니다.
통과 후 로그에는 저장된 틱에 대한 정보가 포함됩니다.
EURUSD : real ticks begin from 2025.01.01 00:00:00 final balance 10000.00 pips OnTester result 10000 2025.07.08 23:59:00 EAToMath.mqh 672: 1 988 733 onlytrade-ticks (11.380 MB, Compress = 10.00) are saved in C:\Users\Unknown\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\EAToMath.mqh\Ticks.tsh EURUSD,M1: 1988773 ticks, 38773 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.025. Test passed in 0:00:02.679 (including ticks preprocessing 0:00:00.172). EURUSD,M1: total time from login to stop testing 0:00:02.704 (including 0:00:00.025 for history data synchronization)
실행.
그 후 MT5 테스터의 트레이딩 및 매트 모드에서 Expert Advisor를 실행할 수 있습니다.
테스터의 로그에 해당 정보가 표시됩니다.
EAToMath.mqh 549: EURUSD: testing of Experts\fxsaber\EAToMath_Example.ex5 from 2025.06.01 00:00:00 to 2025.07.09 00:00:00 EAToMath.mqh 599: EURUSD ticks data begins from 2025.06.02 00:02:00.225 EAToMath.mqh 814: final balance 9986.43 OnTester result 9986.43 0 : mathematical test passed in 0:00:00.133 127 Mb memory used
성능.
화면은 왼쪽에서 오른쪽으로 실제 틱(핍), 가상 환경의 실제 틱, 수학 모드 등 다양한 모드에서 최적화 성능을 보여줍니다.
이 경우 수학 모드가 훨씬 더 빠르다는 것을 분명히 알 수 있습니다.
장점
수학 모드는 이 라이브러리를 사용할 때 일반적인 MT5 테스터 거래 모드보다 단 두 가지 지표에서 성능이 뛰어납니다.
- 성능이 눈에 띄게 높습니다.
- 메모리 사용량이 거의 없습니다.
라이브러리.
컴파일에 사용되는 라이브러리는 다음과 같습니다.
#include <fxsaber\TicksShort\TicksShort.mqh> // https://www.mql5.com/ko/code/61126 #include <fxsaber\MultiTester\MTTester.mqh> // https://www.mql5.com/ko/code/26132 #include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> // https://www.mql5.com/ko/code/22577 #include <fxsaber\HistoryTicks\Data_String.mqh> // https://www.mql5.com/ko/code/20298 #include <TypeToBytes.mqh> // https://www.mql5.com/ko/code/16280 #include <fxsaber\Expert.mqh> // https://www.mql5.com/ko/code/19003 #include <fxsaber\Sequence.mqh> // https://www.mql5.com/ko/code/31446 #include <Report.mqh> // https://www.mql5.com/ko/code/18801
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/61283
일정 기간 동안의 거래 범위를 기준으로 한 지지 및 저항 수준인 세 가지 티론 레벨의 지표입니다.3_Level_ZZ_Semafor
차트에 고점, 중기, 저점의 세마포어 포인트를 표시하는 간단한 지표입니다.
이 지표는 상관관계를 측정하는 가장 흥미로운 접근 방식을 구현합니다.티론의 다섯 가지 레벨
일정 기간 동안의 거래 범위를 기준으로 한 지지 및 저항 수준인 5개의 티론 레벨을 나타내는 지표입니다.