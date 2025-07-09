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Partial close Sell Orders - скрипт для MetaTrader 5

Muhammad Syamil Bin Abdullah
Muhammad Syamil Bin Abdullah

Muhammad Syamil Bin Abdullah

4 кода 403 комментария
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Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Основная цель этого скрипта - закрыть частично открытые ордера на продажу (которые находятся в прибыли) и позволить другим работающим ордерам закрыться в целевой прибыли. Проверьте вкладку "Эксперты" для получения информации после выполнения.



Как использовать этот скрипт:

  1. Входные параметры:

    • ClosePercentage : Процент от каждой позиции на продажу, которую вы хотите закрыть (0-100).

    • Slippage : Максимально допустимое проскальзывание в пунктах

    • CommentText : Если вы хотите закрыть только позиции с определенным комментарием (оставьте пустым для всех позиций на продажу).

  2. Особенности:

    • Работает с несколькими позициями на продажу

    • Сохраняет уровни стоп-лосс и тейк-профит для оставшейся позиции

    • Проверяет требования к минимальному объему

    • Обрабатывает ошибки и предоставляет обратную связь

  3. Установка:

    • Скопируйте код в MetaEditor

    • Скомпилируйте его (F7)

    • Скрипт появится на панели навигатора в разделе "Скрипты".

    • Перетащите его на любой график для выполнения

  4. Примечания:

    • Скрипт закроет указанный процент ВСЕХ позиций на продажу, если вы не отфильтруете их по комментариям.

    • Он использует тип исполнения FOK (Fill or Kill), чтобы гарантировать, что все частичное закрытие будет заполнено сразу

    • Оставшаяся позиция сохранит свои первоначальные уровни SL/TP

    • Обязательно протестируйте сначала на демо-счете.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/60233

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