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Partial close Sell Orders - скрипт для MetaTrader 5
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Основная цель этого скрипта - закрыть частично открытые ордера на продажу (которые находятся в прибыли) и позволить другим работающим ордерам закрыться в целевой прибыли. Проверьте вкладку "Эксперты" для получения информации после выполнения.
Как использовать этот скрипт:
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Входные параметры:
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ClosePercentage : Процент от каждой позиции на продажу, которую вы хотите закрыть (0-100).
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Slippage : Максимально допустимое проскальзывание в пунктах
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CommentText : Если вы хотите закрыть только позиции с определенным комментарием (оставьте пустым для всех позиций на продажу).
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Особенности:
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Работает с несколькими позициями на продажу
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Сохраняет уровни стоп-лосс и тейк-профит для оставшейся позиции
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Проверяет требования к минимальному объему
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Обрабатывает ошибки и предоставляет обратную связь
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Установка:
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Скопируйте код в MetaEditor
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Скомпилируйте его (F7)
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Скрипт появится на панели навигатора в разделе "Скрипты".
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Перетащите его на любой график для выполнения
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Примечания:
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Скрипт закроет указанный процент ВСЕХ позиций на продажу, если вы не отфильтруете их по комментариям.
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Он использует тип исполнения FOK (Fill or Kill), чтобы гарантировать, что все частичное закрытие будет заполнено сразу
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Оставшаяся позиция сохранит свои первоначальные уровни SL/TP
- Обязательно протестируйте сначала на демо-счете.
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Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/60233
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