Основная цель этого скрипта - закрыть частично открытые ордера на продажу (которые находятся в прибыли) и позволить другим работающим ордерам закрыться в целевой прибыли. Проверьте вкладку "Эксперты" для получения информации после выполнения.









Как использовать этот скрипт:

Входные параметры: ClosePercentage : Процент от каждой позиции на продажу, которую вы хотите закрыть (0-100).

Slippage : Максимально допустимое проскальзывание в пунктах

CommentText : Если вы хотите закрыть только позиции с определенным комментарием (оставьте пустым для всех позиций на продажу). Особенности: Работает с несколькими позициями на продажу

Сохраняет уровни стоп-лосс и тейк-профит для оставшейся позиции

Проверяет требования к минимальному объему

Обрабатывает ошибки и предоставляет обратную связь Установка: Скопируйте код в MetaEditor

Скомпилируйте его (F7)

Скрипт появится на панели навигатора в разделе "Скрипты".

Перетащите его на любой график для выполнения Примечания: Скрипт закроет указанный процент ВСЕХ позиций на продажу, если вы не отфильтруете их по комментариям.

Он использует тип исполнения FOK (Fill or Kill), чтобы гарантировать, что все частичное закрытие будет заполнено сразу

Оставшаяся позиция сохранит свои первоначальные уровни SL/TP

Обязательно протестируйте сначала на демо-счете.



