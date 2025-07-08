Индикатор QQE MetaTrader - или Quantitative Qualitative Estimation, основан на довольно сложном расчете сглаженных показателей RSI. В результате в отдельном окне индикатора вы получаете две линии - быструю и медленную. Также есть важный уровень индикатора (50), который используется в сигналах. Для этого индикатора можно включить текстовые, звуковые и электронные оповещения. Данная реализация QQE поддерживает мультитаймфреймовый анализ с отображением верхнего таймфрейма. Индикатор доступен для MT4, MT5

Представленная версияиндикатора QQE является бесплатной и с открытым исходным кодом. Вы можете легко скачать и установить ее на свою торговую платформу.

Входные параметры

SF ( по умолчанию = 5) - коэффициент сглаживания.

по умолчанию = 5) - коэффициент сглаживания. AlertOnCrossover ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, алерты будут выдаваться при пересечении двух линий QQE.

по умолчанию = false) - если значениеравно true, алерты будут выдаваться при пересечении двух линий QQE. AlertOnLevel ( по умолчанию = false) - еслиtrue, то алерты будут выдаваться, когда линия QQE RSI пересечет заданный уровень.

по умолчанию = false) - еслиtrue, то алерты будут выдаваться, когда линия QQE RSI пересечет заданный уровень. AlertLevel ( по умолчанию = 50) - уровень индикатора для оповещений. Изменять его не рекомендуется.

по умолчанию = 50) - уровень индикатора для оповещений. Изменять его не рекомендуется. ArrowsOnCrossover ( по умолчанию = true) - если значение равноtrue, индикатор будет рисовать стрелки на графике, когда линии QQE пересекают друг друга.

по умолчанию = true) - если значение равноtrue, индикатор будет рисовать стрелки на графике, когда линии QQE пересекают друг друга. CrossoverUpArrow ( по умолчанию = clrGreen) - цвет стрелки для бычьего кроссовера.

по умолчанию = clrGreen) - цвет стрелки для бычьего кроссовера. CrossoverDnArrow ( по умолчанию = clrRed) - цвет стрелки для медвежьего пересечения.

по умолчанию = clrRed) - цвет стрелки для медвежьего пересечения. ArrowsOnLevel ( по умолчанию = true) - если значение равноtrue, индикатор будет рисовать стрелки на графике, когда линия QQE RSI пересечет заданный уровень.

по умолчанию = true) - если значение равноtrue, индикатор будет рисовать стрелки на графике, когда линия QQE RSI пересечет заданный уровень. LevelUpArrow ( по умолчанию = clrGreen) - цвет стрелки для пересечения линии вверх.

по умолчанию = clrGreen) - цвет стрелки для пересечения линии вверх. LevelDnArrow ( по умолчанию = clrRed) - цвет стрелки для пересечения линии вниз.

по умолчанию = clrRed) - цвет стрелки для пересечения линии вниз. NativeAlerts ( по умолчанию = false) - еслиустановлено значение true, будут появляться оповещения в виде сообщений.

по умолчанию = false) - еслиустановлено значение true, будут появляться оповещения в виде сообщений. EmailAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, оповещения будут отправляться по электронной почте в соответствии с настройками электронной почты MetaTrader.

по умолчанию = false) - еслиtrue, оповещения будут отправляться по электронной почте в соответствии с настройками электронной почты MetaTrader. NotificationAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, будут отправляться оповещения в виде push-уведомлений в соответствии с настройками уведомлений MetaTrader.

по умолчанию = false) - еслиtrue, будут отправляться оповещения в виде push-уведомлений в соответствии с настройками уведомлений MetaTrader. UpperTimeframe ( по умолчанию = PERIOD_CURRENT) - если установить значение таймфрейма выше текущего, то индикатор будет рассчитывать на данных этого таймфрейма.

по умолчанию = PERIOD_CURRENT) - если установить значение таймфрейма выше текущего, то индикатор будет рассчитывать на данных этого таймфрейма. ObjectPrefix ( по умолчанию = "QQE-") - префикс для объектов графика для совместимости с другими индикаторами.

Стратегия и пример

Индикатор QQE - это осциллятор, который можно использовать как для прямого сигнализирования, так и для анализа дивергенции . Он имеет два типа сигналов: две пересекающиеся линии и пересечение синей линией уровня. Когда синяя линия пересекает желтую линию сверху, это сигнал на продажу. Когда синяя линия пересекает желтую линию снизу, это сигнал на покупку. Когда синяя линия пересекает заданный уровень сверху, это сигнал на продажу. Когда синяя линия пересекает заданный уровень снизу, это сигнал на покупку.

В примере ниже показан часовой график EUR/USD с экземпляром QQE, для построения линий используются данные 4-часового графика. Две красные стрелки показывают два медвежьих сигнала: первый - от пересечения линий, второй - от пересечения синей линией уровня 50.



