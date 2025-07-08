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AIS Correlation - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор показывает корреляцию двух валютных пар. В нем реализованы несколько подходов, которые я счел наиболее интересными.
Настройки индикатора:
- SecSymbol - второй символ, по которому строится корреляция;
- Type - тип корреляции
- iPeriod - период индикатора.
Этот индикатор предназначен для трейдеров, торгующих на нескольких валютных парах. Он позволяет оценивать расхождение-схождение двух символов. И на основе этого расхождения вы можете принимать торговые решения.
Индикатор QQE MetaTrader - или Quantitative Qualitative Estimation, основан на довольно сложном расчете сглаженных показателей RSI. В результате в отдельном окне индикатора вы получаете две линии - быструю и медленную. Также есть важный уровень индикатора (50), который используется в сигналах. Для этого индикатора можно включить текстовые, звуковые и электронные оповещения. Данная реализация QQE поддерживает мультитаймфреймовый анализ с отображением верхнего таймфрейма. Индикатор доступен для MT4, MT5Telegram To MT5 Copier
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