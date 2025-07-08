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Индикаторы

AIS Correlation - индикатор для MetaTrader 5

Aleksej Poljakov
Aleksej Poljakov

Aleksej Poljakov

4.7 (7)
92 продукта 28 статей 11 кодов 67 комментариев
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Рейтинг:
(3)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор показывает корреляцию двух валютных пар. В нем реализованы несколько подходов, которые я счел наиболее интересными.

Настройки индикатора:

  • SecSymbol - второй символ, по которому строится корреляция;
  • Type - тип корреляции
  • iPeriod - период индикатора.

Этот индикатор предназначен для трейдеров, торгующих на нескольких валютных парах. Он позволяет оценивать расхождение-схождение двух символов. И на основе этого расхождения вы можете принимать торговые решения. 


QQE Quantitative Qualitative Estimation MT5 QQE Quantitative Qualitative Estimation MT5

Индикатор QQE MetaTrader - или Quantitative Qualitative Estimation, основан на довольно сложном расчете сглаженных показателей RSI. В результате в отдельном окне индикатора вы получаете две линии - быструю и медленную. Также есть важный уровень индикатора (50), который используется в сигналах. Для этого индикатора можно включить текстовые, звуковые и электронные оповещения. Данная реализация QQE поддерживает мультитаймфреймовый анализ с отображением верхнего таймфрейма. Индикатор доступен для MT4, MT5

Telegram To MT5 Copier Telegram To MT5 Copier

TelegramToMT5 - это советник MetaTrader 5, который соединяет Telegram и MT5, отображая сообщения из ваших Telegram-каналов, групп и приватных чатов прямо на ваших торговых графиках. Просто создайте Telegram-бота, добавьте его в нужные вам каналы/группы, и пусть советник отображает все сообщения в виде комментариев на вашем графике в режиме реального времени.

EAToMath EAToMath

Тестирование на истории в математическом режиме MT5-тестера.

Partial close Sell Orders Partial close Sell Orders

Частичное закрытие активных ордеров на продажу