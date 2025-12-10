Ралли вернулось: от Ethereum до Toncoin — рынок кипит

В последнее время пары ETHUSD, TONUSD, LNKUSD, ADAUSD и AAVUSD растут на фоне улучшения настроений и притоков в ETF (биржевые фонды), в том числе в спотовые ETF (фонды, которые покупают сам актив, а не деривативы). Инвесторы реагируют на новости экосистем и обновления протоколов, которые повышают реальную полезность сетей. В итоге рынок получил свежий импульс: спрос ширится — цены подтягиваются.

5 факторов роста:

ETHUSD (Ethereum +15,3%) — Поддержка со стороны притоков в спотовые ETF и активность разработчиков вокруг обновлений сети усилили интерес покупателей (спотовые ETF — фонды, напрямую владеющие эфиром).

— Поддержка со стороны притоков в спотовые ETF и активность разработчиков вокруг обновлений сети усилили интерес покупателей (спотовые ETF — фонды, напрямую владеющие эфиром). TONUSD (Toncoin +9,7%) — Рост аудитории через мини-приложения в Telegram и кампании внимания вроде SERA (игровой/социальный проект-ивент внутри экосистемы; SERA — название инициативы) расширяют базу пользователей.

— Рост аудитории через мини-приложения в Telegram и кампании внимания вроде SERA (игровой/социальный проект-ивент внутри экосистемы; SERA — название инициативы) расширяют базу пользователей. LNKUSD (Chainlink +13,9%) — Расширяется применение CCIP (межсетевой протокол обмена сообщениями и ценностями), в том числе в мостах (технологиях перевода активов между сетями) — 4 декабря представлен мост Base–Solana (Base и Solana — блокчейны; мост соединяет их).

— Расширяется применение CCIP (межсетевой протокол обмена сообщениями и ценностями), в том числе в мостах (технологиях перевода активов между сетями) — 4 декабря представлен мост Base–Solana (Base и Solana — блокчейны; мост соединяет их). ADAUSD (Cardano +16,2%) — В декабре стартовал Midnight/NIGHT (Midnight — приватный сайдчейн, то есть отдельная сеть рядом с основной; NIGHT — его токен), который дал Cardano реальную новую «фишку» — приватные операции и смарт-контракты доступные для бизнеса.

— В декабре стартовал Midnight/NIGHT (Midnight — приватный сайдчейн, то есть отдельная сеть рядом с основной; NIGHT — его токен), который дал Cardano реальную новую «фишку» — приватные операции и смарт-контракты доступные для бизнеса. AAVUSD (Aave +15,8%) — Движение к версии протокола v4(это четвёртое крупное обновление протокола Aave усиливающее гибкость платформы и уменьшающая риски для клиентов): публичный тестнет (тестовая сеть) и подготовка к мейннету (основной сети) подогревают ожидания по функционалу и экономике токена.

Если интерес к фондам на эфир сохранится, то Ethereum способен удерживать импульс. Toncoin выигрывает от простого входа через Telegram-приложения, Chainlink усиливается благодаря тому, что все больше сервисов используют его «переводчик» между сетями, позволяющий безопасно обмениваться данными и токенами; Cardano получает пользу от отдельной приватной сети для бизнес-задач, а Aave растет на фоне грядущего апгрейда ядра протокола.

Аналитики FreshForex отмечают, что в ближайшие недели динамика ETH, TON, LINK, ADA и AAVE будет зависеть от трёх вещей: сохранения притоков денег в биржевые фонды на эфир, притока реальных пользователей и кейсов (TON через мини-приложения в Telegram; LINK как «соединитель» между разными блокчейнами), а также темпа технологических запусков (приватная сеть Midnight в экосистеме Cardano и переход Aave к версии v4 из тестовой к «боевой»). Инвесторам рекомендуется поддерживать строгую систему риск-менеджмента и ориентироваться на календарь макроэкономических публикаций.

