Главные победители на фондовом рынке

В последнее время акции Marvell Technology Inc(#Marvel), Dell Technologies Inc (#Dell), Uber Technologies Inc(#Uber), Coinbase Global Inc(#Coinbase) и Palantir Technologies Inc(#Palantir) выросли на фоне роста спроса продукции необходимой для искусственного интеллекта: чипы, серверы, программное обеспечение. Ключевые триггеры: 1. Хорошие новости из отрасли: компании, которые делают чипы и серверы, отчитались лучше ожиданий и пообещали дальнейший рост 2. Запуск роботакси у Uber 3. Всплеск крипто-активности в конце ноября.

Предновогодний бонус 126% на пополнение от 260$. Успей воспользоваться - программа действует ограниченное время! Условия

5 факторов роста:

#Marvel (+21.2%): рывок после отчёта и сделки по покупке Celestial AI(разрабатывает оптические решения для ИИ) за ~$3,25 млрд + оптимистичный прогноз на следующий год.

рывок после отчёта и сделки по покупке Celestial AI(разрабатывает оптические решения для ИИ) за ~$3,25 млрд + оптимистичный прогноз на следующий год. #Dell (+12.9%): подняла ориентиры благодаря бурному спросу на серверы искусственного интеллекта и рекордному количеству подтвержденных заказов.

подняла ориентиры благодаря бурному спросу на серверы искусственного интеллекта и рекордному количеству подтвержденных заказов. #Uber (+8.5%): запуск роботакси в Далласе в партнёрстве с Avride — акции прибавили на новости о масштабировании автономных поездок.

запуск роботакси в Далласе в партнёрстве с Avride — акции прибавили на новости о масштабировании автономных поездок. #Coinbase (+7.1%): отскок в конце ноября на росте криптоволатильности и торговых оборотов (Coinbase зарабатывает на торговой активности).

отскок в конце ноября на росте криптоволатильности и торговых оборотов (Coinbase зарабатывает на торговой активности). #Palantir (+7.2%) : поддержка от сильного прогноза на 4 квартал и продолжающегося спроса на ИИ-платформу; энтузиазм в сфере «Искусственного интеллекта» подталкивал сектор.

Сильные фундаментальные драйверы у #Marvel/#Dell (ИИ-инфраструктура) и #Palantir (контракты и коммерческий ИИ) создают почву для продолжения тренда, #Uber получает новый импульс за счёт роботакси, а #Coinbase имеет все шансы расти в случае сохранения повышенной крипто-активности и увеличенных оборотов.

Аналитики FreshForex рассматривают потенциал роста по акциям #Marvel, #Dell, #Uber, #Coinbase, #Palantir на фоне роста спроса на решения для искусственного интеллекта и цифровую инфраструктуру. Потенциал остается высоким, пока на рынке не появятся конкретные проблемы(например, перенос или отмена крупных заказов на ИИ-оборудование и перебои с чипами), эти бумаги сохраняют шансы продолжить движение вверх.





Выбирайте в терминале более 250 инструментов, включая CFD на индексы и акции, и активируй Предновогодний бонус 126% на пополнение от 260$.

Прибыль на акциях