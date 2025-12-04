Ведём блог (делаем сайт) с HUGO и AsciidocFX

Jekill - С Jekill ( https://jekyllrb.com/ ) наверное знаком любой пользователь git-hub, он там почти стандарт де-факто. Но к сожалению автономно в Windows нормально завести его не вышло. Для Windows нужны танцы с бубном. Зато если вы работаете в Linux и неплохо знакомы с Ruby, то это хороший выбор.

Antora - ( https://antora.org/ ) SSG рекомендованный авторами AsciidocFX. Очень много возможностей, но требует node.js; Родной язык разметки - asciidoc. Как там с маркдаун, не знаю. И на мой взгляд минус - слишком тесная интеграция с git. Часть функционала git встроена в Antora и объявлена фичей. Я всё-таки предпочитаю чтобы git отдельно, сайто-софт отдельно. Наверное на нём хорошо делать документация для больших проектов. Когда и так установлена нода, и проекты большие - тогда наверное Antora.