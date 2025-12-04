Ведём блог (делаем сайт) с HUGO и AsciidocFX

Что-то у товарищей возникли некоторые проблемы с блогами. Если слово "консоль" вас не страшит, то вот пример решения подобных проблем.
Эта заметка написана используя HUGO для управления и генерации блога и AsciidocFX для непосредственного редактирования контента.
SSG HUGO
HUGO - это софт из плеяды "static site generators". Буквально в трёх словах - на входе у него документы в маркап-форматах (markdown, asciidoc, reST, pandoc) и метаданные, какую тему использовать, какую структуру делать и прочее. На выходе - готовый статический html сайт с заданными темами. Соответственно его можно тем или иным способом залить на хостинг, некоторые способы вшиты с сам hugo.
При выборе SSG рассматривал не только HUGO, но и бегло посмотрел некоторых прочих. Их конечно более чем один.
-
Jekill - С Jekill ( https://jekyllrb.com/ ) наверное знаком любой пользователь git-hub, он там почти стандарт де-факто. Но к сожалению автономно в Windows нормально завести его не вышло. Для Windows нужны танцы с бубном. Зато если вы работаете в Linux и неплохо знакомы с Ruby, то это хороший выбор.
-
Antora - ( https://antora.org/ ) SSG рекомендованный авторами AsciidocFX. Очень много возможностей, но требует node.js; Родной язык разметки - asciidoc. Как там с маркдаун, не знаю. И на мой взгляд минус - слишком тесная интеграция с git. Часть функционала git встроена в Antora и объявлена фичей. Я всё-таки предпочитаю чтобы git отдельно, сайто-софт отдельно. Наверное на нём хорошо делать документация для больших проектов. Когда и так установлена нода, и проекты большие - тогда наверное Antora.
-
и наконец HUGO. ( https://gohugo.io/ ) Я когда увидел его размер, почти сразу влюбился :-) Он маленький, без зависимостей и всего один файл. По возможностям примерно равен вышеуказанным, из коробки поддерживает сразу несколько входных форматов и графических к нему тем дофига.
Мне самый раз HUGO : не надо качать и поддерживать инфраструктуру, плюс вопросы дизайна можно отложить на потом.
Asciidoc и AsciidocFX
Выбор языка разметки глубоко личное дело каждого. Мне более симпатичен Asciidoc, на мой взгляд он больше подходит для технических публикаций чем markdown. В любом случае основной принцип - фокусировка на смысле а не на оформлении. Работа с контентом как с кодом. Для программиста это привычно.
Громадным плюсом Asciidoc является редактор AsciidocFX ( https://www.asciidocfx.com/). Можно конечно навесить плагинов в студию или другие редакторы и писать нетленку прямо не выходя из IDE. Но отдельно всё-таки лучше ;-) Он мультиплатформенный и есть для Windows, Linux,MacOS.
правила разметки не сильно отличаются от wiki, markdown и можно подсмотреть в:
-
на сайте asciidoctor https://docs.asciidoctor.org/asciidoc/latest/syntax-quick-reference/
-
или вот ещё удобно https://powerman.name/doc/asciidoc-compact
-
потренироваться/ознакомиться можно тут https://w3speedup.com/tools/asciidoctor-live-preview/
установка софта (для Windows)
AsciidocFX совсем элементарно - качается дистрибутив, тыкается exe-шник и далее-далее-далее.
Hugo поставляется одним exe-шником, который просто надо куда-нибудь положить и добавить в пути Windows.
Понадобиться ещё asciidoctor, рендер asciidoc в прочие форматы. Можно следовать инструкции оф.сайта https://asciidoctor.org/#windows , но лучший способ см.далее
Для Hugo есть хороший альтернативный путь - если у вас как у меня установлен msys2 то лучше воспользоваться его пакетным менеджером :
-
запускам консоль msys2
-
смотрим имя пакета pacman -Ss hugo выбираем подходящий, у меня всё с ucrt, значит его и беру pacman -S mingw-w64-ucrt-x86_64-hugo
-
аналогично для asciidoctor; если вы будете использовать только markdown то шаг пропустить.
-
всё, софт поставлен и готов к работе
делаем наконец-то блог
Авторы Hugo рекомендуют в качестве консоли использовать Power Shell, но если поставлен msys2 то лучше сразу родной bash - консоль msys
Открываем консоль, делаем где-нибудь себе каталог, например sites; В нём будут все наши сайты. Переходим в него и дальше следуем QuickStart (https://gohugo.io/getting-started/quick-start/). Там всего несколько команд, детальнейше разобранны и официальное руководство не буду цитировать.
Пара нюансов если используете Asciidoc: надо в настройках нового сайта разрешить запуск asciidoctor. То есть отредактировать файл hugo.toml и добавить разрешения:
baseURL = 'https://example.org/'
languageCode = 'en-us'
title = 'My New Hugo Site'
theme = 'ananke'
[security]
enableInlineShortcodes = false
[security.exec]
allow = ["^dart-sass-embedded$", "^go$", "^npx$", "^postcss$", "^asciidoctor$"]
osEnv = ["(?i)^(PATH|PATHEXT|APPDATA|TMP|TEMP|TERM|RUBYLIB)$"]
[security.funcs]
getenv = ["^HUGO_"]
[security.http]
methods = ["(?i)GET|POST"]
urls = [".*"]
и в начало страницы добавить мелкий макрос указывающий правильный пути к картинкам (подсмотрено тут: https://stackoverflow.com/questions/78406461/path-predicament-navigating-image-rendering-discrepancies-between-asciidoctor-p )
ifdef::backend-html5[]
:imagesdir: ../
endif::[]
лучше в начало страницы, к заголовкам. Потом то можно будет поместить это в общий шаблон страниц и будет автоматически создаваться
далее как по QuickStart - запускаем тестовый сервер: hugo server --buildDrafts
и открываем в браузере localhost://1313
теперь редактируя страницу, одновременно (пока не нажали Ctrl-C в консоле) видим как будет выглядить сайт в выбранной теме
публикуем результат
В консоле просто вводим команду hugo и сайт полностью генериться в каталог public. Результат можно перенести любыми способами на хостинг. Скопировать файлы или использовать rsync или git. Как угодно. Любой хостинг естественно поддерживает статические сайты и всё там будет работать.
То есть захотим отдельный сайт - получим его одной командой
Немного сложнее публиковать на mql5. Продвинутые трейдерские технологии не поддерживают импорт из html или стандартный docbook, поэтому почти врукопашную:
1) На сайте mql5 создаём новую запись блога
2) в preview AsciidocFX мышкой выделяем всю страницу сверху донизу, жмём Copy
3) в редакторе блога жмём Paste - получаем всю страницу, но со стилями принятыми на сайте MQL5
4) внимательно просматриваем и по мере необходимости заливаем картинки. В данном случае две - внешний вид AsciidocFX и начальный вид блога
5) вносим мелкие правки, в частности inline код корёжится - придётся форматировать или отдельно copy-paste. (стиль "код" это непосильная задача для местных веб-дизайнеров)
собственно всё..
Кратко резюмируя
-
Используем AsciidocFX (или плагины редакторов) для создания и редактирования контента. Работаем с контентом как с кодом, основное внимание на смысл и содержание а не на внешний вид.
-
Используем HUGO или другой SSG для поддержания порядка, иерархий и связности разных заметок. Фактически делаем себе сайт
-
все материалы остаются у нас, в компактном переносимом виде. Если вдруг на ресурсе что-то "пропадёт", то оно легко восстановимо. При полном "разводе" или бане, элементарно за считанные минуты сделаем сайт.
для примера, прикладываю оригинал этой заметки. В архиве один текстовый файл .adoc и две иллюстрации с ним - можете распаковать, открыть в AsciidocFX и посмотреть