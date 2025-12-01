Фундаментальный анализ рынка за 01.12.2025 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

17:00 EET. USD - Производственный индекс ISM

EURUSD:

Евро удерживается у 1,16 благодаря сочетанию слабого доллара и ожиданий смягчения политики ФРС в декабре: свежие заявления американских чиновников усилили вероятность снижения ставки и давят на доходности, что снижает привлекательность доллара как защитного актива. Одновременно в еврозоне отмечается стабилизация деловой активности и признаки устойчивости внутреннего спроса, что уменьшает риски для экономики региона.

Поддержку евро усиливают мягкие данные из США (замедление некоторых индикаторов расходов и заказов) и снижение стоимости заимствований, тогда как ЕЦБ, по оценкам рынков, движется к максимально осторожной траектории без спешных шагов. На этом фоне приток интереса к рисковым активам и восстановление торговой активности в еврозоне способствуют сохранению спроса на евро.

Ключевые риски связаны с публикациями по рынку труда США и комментариями представителей ФРС, однако при текущем балансе факторов краткосрочный импульс в пользу евро сохраняется.

Торговая рекомендация: BUY 1.1600, SL 1.1570, TP 1.1690





GBPUSD:

Фунт удерживается выше 1,32 на фоне мягкого доллара и нейтрально-поддерживающего фона из Великобритании: эффект осеннего бюджета и оценки OBR уже в цене, а траектория Банка Англии выглядит более сдержанной к раннему смягчению, чем у ФРС. Дифференциал ожиданий по ставкам играет против доллара, поддерживая спрос на GBP.

Дополнительный вклад в укрепление вносят умеренно позитивные сигналы со стороны рынка труда и потребительской активности Британии, а также стабильность доходностей государственных облигаций. Умеренный аппетит к риску и слабость доллара после мягких американских релизов усиливают краткосрочный импульс в пользу фунта.

Риски связаны с возможными сюрпризами в статистике США и Великобритании и изменением риторики регуляторов. Тем не менее текущий баланс фундаментальных факторов благоприятствует росту GBP при сохранении нейтрального внешнего фона.

Торговая рекомендация: BUY 1.3230, SL 1.3200, TP 1.3320





USDJPY:

Йена получает поддержку после сигналов Банка Японии о готовности рассмотреть ужесточение политики в декабре и роста доходностей JGB — это сужает дифференциал с США и снижает привлекательность долларовых активов. Одновременно повышаются шансы на смягчение ФРС, что давит на доллар и способствует коррекции USD/JPY от недавних максимумов.

Сильные переговорные позиции труда и намёки на дальнейший рост заработков в Японии укрепляют уверенность в устойчивости инфляции около целевого уровня, позволяя регулятору постепенно отходить от сверхмягких условий. На внешнем контуре мягкие сигналы из США усиливают давление на доллар.

Основные риски — возможные вербальные интервенции Минфина Японии и волатильность вокруг американской статистики. При текущем сочетании факторов базовый сценарий предполагает постепенное укрепление йены.

Торговая рекомендация: SELL 155.50, SL 156.40, TP 152.80





