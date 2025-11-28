Фундаментальный анализ рынка за 28.11.2025 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

EURUSD:

Евро колеблется у 1.16 после серии разнонаправленных сигналов: в еврозоне внимание сосредоточено на предварительных оценках инфляции Германии и блоке индикаторов, тогда как ЕЦБ перед декабрьским заседанием сохраняет осторожный тон. Комментарии отдельных членов совета управляющих указывают, что преждевременно обсуждать дополнительное смягчение, пока базовое ценовое давление остаётся выше цели, а краткосрочная ликвидность отражается в €STR без признаков резкого ослабления условий. На фоне умеренного роста доходностей казначейских бумаг США интерес к доллару поддерживается, что ограничивает потенциал евро.

В США после «короткой» недели продолжается переоценка траектории ставки: рынок не спешит наращивать ожидания скорого смягчения ФРС, поскольку часть последних макроданных указывает на устойчивость потребления и рынка труда. Это удерживает доллар от дальнейшего ослабления и подталкивает участников к осторожной фиксации прибыли по длинным позициям в евро. Дополнительным фактором выступают межрыночные потоки в долларовые активы на фоне сохраняющихся фискальных рисков в отдельных странах ЕС.

Текущая картина складывается в пользу тактического снижения EURUSD: нейтральная риторика ЕЦБ при умеренно стабильных данных США поддерживает доллар вблизи 1.16. На этом фоне предпочтение отдаётся продажам от 1.1595 со стопом 1.1625 и целью 1.1495 — идея опирается на баланс фундаментальных драйверов и вероятность перетока спроса в защитные инструменты при ухудшении сентимента.

Торговая рекомендация: SELL 1.1595, SL 1.1625, TP 1.1495





GBPUSD:

Фунт удерживается чуть выше 1.31, но импульс ослаб: после публикаций бюджета обсуждение среднесрочной устойчивости финансов Британии и слабой производительности остаётся в центре внимания. Риторика Банка Англии допускает длительный период удержания ставки на текущем уровне при замедляющемся внутреннем спросе, что ограничивает пространство для укрепления валюты. Ряд свежих оценок указывает на хрупкость рынка труда и давление на реальные доходы домохозяйств.

Внешний фон также не способствует длительному росту GBP: при сохранении неопределённости вокруг траектории ФРС доллар получает поддержку на потоках «качества», а дифференциал доходностей остаётся неблагоприятным для британской валюты. Дополнительно настроения в рисковых активах подвержены колебаниям из-за мировой повестки и новостного шума, что традиционно усиливает спрос на USD в периоды ухудшения аппетита к риску.

С учётом сочетания внутренних и внешних факторов пара уязвима к коррекции вниз: при ослаблении спроса на риск и переоценке ожиданий по BoE возврат к 1.30 выглядит вероятным. Предпочтительна тактика продаж от 1.3145 со стопом 1.3195 и целевой областью 1.2995 — параметры отражают текущую волатильность и позволяют реализовать сценарий смещения потоков в доллар при неблагоприятных заголовках.

Торговая рекомендация: SELL 1.3145, SL 1.3195, TP 1.2995





USDJPY:

Йена стабилизировалась в районе 156 после публикации токийской инфляции, которая осталась на уровне, совместимом с постепенным продвижением Банка Японии к нормализации политики. Усиленная коммуникация властей о недопустимости чрезмерных колебаний валюты по-прежнему сдерживает спекулятивное давление на рост пары, а разговоры о возможной корректировке доходностей JGB уменьшают дифференциал с США. На этом фоне участники рынка менее охотно наращивают длинные позиции в USDJPY на хаях.

Со стороны США предпосылки для резкого укрепления доллара ограничены: ожидания по траектории ФРС остаются взвешенными, а риск-аппетит неустойчив. В такие периоды инвесторы традиционно используют йену как инструмент хеджирования, особенно когда вероятность действий японских властей оценивается как повышенная. Это создаёт окно для постепенной коррекции пары вниз при отсутствии новых сильных катализаторов из США.

При текущем балансе факторов целесообразна тактика продаж: вход 156.35 со стопом 157.05 и целью 154.25. Сценарий опирается на комбинацию фундаментальных драйверов — устойчивую инфляцию в Токио относительно цели, готовность BoJ к дальнейшим шагам по нормализации и риск вербальных/фактических интервенций при ускорении ослабления йены.

Торговая рекомендация: SELL 156.35, SL 157.05, TP 154.25





