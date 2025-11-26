Фундаментальный анализ рынка за 26.11.2025 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:30 EET. USD - Число первичных обращений за пособием по безработице

EURUSD:

Евро/доллар в среду, 26 ноября 2025 года, удерживается в районе 1.1580 благодаря ослаблению американской валюты после серии мягких данных по экономике США и сохранению ожиданий снижения ставки ФРС в декабре. Умеренное снижение доходностей гос. облигаций и восстановление спроса на риск поддерживают евро, тогда как участники рынка оценивают влияние задержанных макропубликаций на траекторию экономики США в конце года.

С европейской стороны позитив добавляют признаки стабилизации деловых настроений в еврозоне и ожидание, что ЕЦБ сохранит осторожный, поэтапный подход к дальнейшему смягчению условий, избегая резких шагов на фоне медленного охлаждения инфляции. Это снижает дифференциал ожиданий по ставкам в пользу доллара и укрепляет фундаментальную базу для более высокого равновесного курса EURUSD.

Риски для сценария роста связаны с неожиданно сильными данными США и риторикой, способной поднять траекторию реальной доходности — в этом случае поддержка для доллара может кратковременно усилиться. Тем не менее на текущем новостном фоне приоритет остается за покупками евро против доллара на пробой и закрепление выше 1.1600, где выигрыш от смещения ожиданий по ставкам и улучшения аппетита к риску перевешивает потенциальные встряски.

Торговая рекомендация: BUY 1.1600, SL 1.1580, TP 1.1690





GBPUSD:





Фунт/доллар в среду, 26 ноября 2025 года, удерживается выше 1.31 перед публикацией осеннего бюджета Великобритании. За последние сессии пара колеблется в районе недавних максимумов месяца, но устойчивого импульса к росту не сформировала: доходности британских гособлигаций дрейфуют ниже, а участники рынка предпочитают снизить риск до появления конкретики по расходной и налоговой части бюджета. На этом фоне краткосрочный баланс факторов смещается против фунта, учитывая высокую чувствительность валюты к фискальным решениям и их влиянию на деловую активность.

Данные за октябрь указывают на замедление потребительской инфляции в Великобритании и дальнейшее ослабление ценового давления в секторе услуг. В сочетании с признаками охлаждения спроса это укрепляет ожидания снижения ставки Банком Англии уже в декабре. Потенциальная фискальная консолидация, которую может обозначить Минфин сегодня, дополнительно ограничивает внутренний спрос и перспективы роста, что традиционно уменьшает премию по фунту и делает его более уязвимым к коррекции при нейтральном внешнем фоне.

США при этом сохраняют относительное преимущество по темпам роста и доходностям, а осторожность перед серией американских публикаций поддерживает доллар. В таких условиях сохраняется риск отката фунта от повышенных уровней: при закреплении ниже области недавних максимумов вероятно возвращение интереса к продажам. Исходя из текущей новостной конфигурации, обоснован сценарий коротких позиций от 1.3200 с умеренным ограничением риска и прицелом на возврат к 1.3110.

Торговая рекомендация: SELL 1.3200, SL 1.3220, TP 1.3110









Йена укрепляется в среду, 26 ноября 2025 года, после сообщений о готовности Банка Японии рассмотреть повышение ставки уже в декабре и на фоне обсуждений мер для сдерживания инфляционных рисков. Сужение дифференциала ожиданий по ставкам с США снижает привлекательность длинных позиций в долларе против йены, а вероятность официальных комментариев по валютному рынку в период низкой ликвидности удерживает участников от наращивания покупок USDJPY.

Дополнительно давит ослабление доллара из-за роста вероятности декабрьского смягчения политики ФРС и мягких американских релизов последних дней. Понижение доходностей в США и коррекция глобального аппетита к риску уменьшают премию за перенесение позиции, что традиционно негативно для пары.

Ключевые встречные риски — неожиданно сильные показатели США или перенос ожиданий повышения ставки в Японии. Однако при текущем новостном балансе базовый сценарий смещен к постепенному снижению USDJPY, что делает оправданными продажи от 155.80 с прицелом на возврат к 154.90 при умеренном ограничении риска.

Торговая рекомендация: SELL 155.80, SL 156.10, TP 154.90





