Анализ по евро/доллару (EUR/USD) на 09-03-2020

Схема анализа:
Инд. 3 - пересечение с 0 линией ( + значение - тренд вверх, - значение - тренд вниз),
Инд. 4 - пересечение с 0 линией ( + значение - тренд вверх, - значение - тренд вниз),
Инд. 7 - пересечение с 0 линией ( + значение - тренд вверх, - значение - тренд вниз).
Открытие позиции - при совпадении направлений всех индикаторов .
Закрытие позиции - при развороте всех индикаторов на графике Н3 ( или фиксация прибыли
по пересечении 0 линии инд.3 ).
Определение направления внутридневнего тренда по графику Н8:
Текущий анализ - тренд вверх.
Определение СИГНАЛОВ на открытие и закрытие позиции на графике Н3:
Текущий анализ - тренд вверх .
Общая оценка текущего анализа - *тренд вверх.
Перспектива - продолжение тренда вверх.
P.S. Открытие позиции ТОЛЬКО в направлении внутридневнего тренда.
* Тренд - состояние рынка, когда трендовые индикаторы на больших графиках показывают одинаковое направление.
** Флэт - состояние рынка, когда трендовые индикаторы на больших графиках показывают разное направление. При флэте работают с другими стратегиями ( не трендследящими ).
P.P.S.
1. Самая надежная стратегия - когда все индикаторы покажут разворот в одном направлении.
2. Самая большая ошибка - это открытие позиции в конце тренда.
3. Основная трудность в таких стратегиях - определить участок затухания ( или разворота ) тренда.
