Анализ по евро/доллару (EUR/USD) на 09-03-2020

Схема анализа:

Инд. 3 - пересечение с 0 линией ( + значение - тренд вверх, - значение - тренд вниз),

Инд. 4 - пересечение с 0 линией ( + значение - тренд вверх, - значение - тренд вниз),

Инд. 7 - пересечение с 0 линией ( + значение - тренд вверх, - значение - тренд вниз).



Открытие позиции - при совпадении направлений всех индикаторов .



Закрытие позиции - при развороте всех индикаторов на графике Н3 ( или фиксация прибыли по пересечении 0 линии инд.3 ).







Определение направления внутридневнего тренда по графику Н8:

Текущий анализ - тренд вверх.





Определение СИГНАЛОВ на открытие и закрытие позиции на графике Н3:

Текущий анализ - тренд вверх .









Перспектива - продолжение тренда вверх.









P.S. Открытие позиции ТОЛЬКО в направлении внутридневнего тренда.

* Тренд - состояние рынка, когда трендовые индикаторы на больших графиках показывают одинаковое направление.

** Флэт - состояние рынка, когда трендовые индикаторы на больших графиках показывают разное направление. При флэте работают с другими стратегиями ( не трендследящими ).





P.P.S.

1. Самая надежная стратегия - когда все индикаторы покажут разворот в одном направлении.

2. Самая большая ошибка - это открытие позиции в конце тренда.

3. Основная трудность в таких стратегиях - определить участок затухания ( или разворота ) тренда.

