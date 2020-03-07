Анализ по евро/доллару (EUR/USD) на 09-03-2020
Анализ по евро/доллару (EUR/USD) на 09-03-2020

7 марта 2020
Serqey Nikitin
Serqey Nikitin
Схема анализа:

        Инд. 3   -  пересечение с 0  линией ( + значение - тренд вверх, - значение - тренд вниз),

        Инд. 4   -  пересечение с 0  линией ( + значение - тренд вверх, - значение - тренд вниз),

        Инд. 7  -  пересечение с 0  линией ( + значение - тренд вверх, - значение - тренд вниз).



Открытие позиции  -  при совпадении направлений всех индикаторов .

Закрытие позиции  -  при развороте всех индикаторов на  графике Н3  ( или фиксация прибыли по пересечении 0 линии  инд.3 ).


Определение направления  внутридневнего тренда  по графику Н8:

 

Текущий анализ - тренд вверх.


Определение СИГНАЛОВ на открытие и закрытие позиции на графике Н3:

Текущий анализ - тренд вверх .


Общая  оценка  текущего  анализа  -   *тренд вверх.


Перспектива  -   продолжение тренда  вверх.



P.S.  Открытие позиции ТОЛЬКО в направлении внутридневнего тренда.

        * Тренд - состояние рынка, когда трендовые индикаторы  на больших графиках показывают одинаковое направление.

       ** Флэт - состояние рынка, когда трендовые индикаторы  на больших графиках показывают разное направление. При флэте работают с другими стратегиями ( не трендследящими ).

P.P.S.

        1.  Самая надежная стратегия - когда все индикаторы покажут разворот в одном направлении.

        2.  Самая большая ошибка - это открытие позиции в конце тренда.

        3.  Основная трудность в таких стратегиях - определить участок затухания ( или разворота ) тренда.

