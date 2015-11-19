ЗОЛОТО: ПРОГНОЗ ДО КОНЦА ГОДА



Все те кто следят за сырьевой биржей и в частности за рынком металлов, не могли не заметить что золото торгуется на шести летнем минимуме.

И многие спрашиваю себя, куда цена пойдет дальше? Проанализировав рынок можно понять следующее:



Так как золото является безопасным активом для инвестиций трейдеры всегда держат золото перед глазами, что бы всегда можно было уйти с рискованных позиций.

И так на сегодняшний день цена находится на уровне 1076,450 за унцию. Если посмотреть на график ниже то вы видите что сегодняшняя цена находится на уровне февраля 2010 года.







Что же происходит?

Цена на золото упала по двум причинам:

Во первых замедление роста экономики в Китае и Индии, эти две страны являются самыми большими потребителями этого метала в мире.

И во вторых это укрепления доллара и ожидание поднятие процентной ставки в США. Цена на золото сегодня уже включает в себя все риски которые несут выше перечисленные причины, а это значить что стресс золото уже получило и теперь ему остаются только расти.

Я не в коем случае говорю что рост золота будет векторным, просадок от сегодняшней цены в 20-30 долларов вполне возможен, но общее направление в верх.

Какие точки выбирать для торгов?

Первая точка до куда дойдет цена это точка коррекции которая находится на уровне 1100 долларов за унцию. Есть большая вероятность что при достижении этой точки цена откатится вниз что бы зайти на второй круг.

Вторая точка, это точка разворота тренда которая находится на уровне 1172 долларов за унцию.

После прохода этой точки цена будет стабильно идти в верх.

Далее на графике два тейк профита которые находятся на уровнях 1226 и для самых терпеливых на уроне 1286.



Удачи всем в торгах!