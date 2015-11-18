«Минутки» ФРС: 5 фокусных точек

Сегодня в 22.00 мск будут опубликованы долгожданные протоколы октябрьского заседания FOMC. Напомним, встреча 27 — 28 октября закончилась четким сообщением о том, что в середине декабря, возможно, будут повышены процентные ставки. В тот момент надежда на скорый рост ставок уже практически покинула стройные ряды инвесторов, но после заявления ФРС ожидания возросли с новой силой. Сегодня вероятность подъема ставки возросла до 70% (исходя из рыночной ситуации).

Протоколы, которые выйдут сегодня, должны пролить свет на то, почему чиновники решили оставить возможность роста ставки на столе, несмотря на вялую инфляцию и сохраняющиеся опасения по поводу роста глобальной экономической системы.

Вот 5 фокусных точек в «минутках», которые подвергнутся особо тщательному изучению участников рынков.

Декабристы

Многие топ-чиновники из руководства ФРС снова и снова говорят, что ждут подъема ставок до конца 2015 года. Но перед встречей в октябре многие думали, что ставки, близкие к нулю, сохранятся до 2016 года. Поэтому теперь в протоколе будут искать, что же изменилось, почему ФРС решила отправить такой явный и четкий сигнал.

Дело об исчезновении некоторых фраз

В своем программном заявлении в сентябре ФРС предупреждала, что «недавние глобальные экономические и финансовые события могут несколько ограничить экономическую деятельность в США и, скорее всего, окажут дополнительное давление на инфляцию в краткосрочной перспективе». Эта фраза исчезла из октябрьского заявления: теперь официальные лица обещают просто «мониторить глобальные экономические и финансовые события». В протоколе, возможно, будет содержаться ответ на вопрос о том, почему чиновники перестали бояться роста доллара и слабости зарубежных экономических систем.

Ожидания по инфляции

Чиновники ФРС заявляли, что хотят быть «разумно уверенными» в потенциальном росте вялой американской инфляции, прежде чем повысить ставки. Низкие цены на нефть и усиливающийся доллар по-прежнему оказывают давление на общий рост цен. Некоторые политики говорили о динамике инфляции более определенно, чем другие, и это может быть отражено и в протоколе. Ранее в этом месяце вице-председатель ФРС Стэнли Фишер говорил: «Совсем скоро целевая инфляция в 2% будет достигнута, и тогда нефть перестанет дешеветь, а доллар придет к своей равновесной оценке». С другой стороны, руководитель ФРС Чикаго, Чарлз Эванс, на прошлой неделе предупредил, что «прогноз по инфляции остается слишком низким».

Следим за пузырями

Внимание в протоколе стоит обратить еще и на то, начинает ли ФРС беспокоиться о финансовой стабильности и обсуждать потенциальные пузыри на рынках США. Президент ФРС Сан-Франциско, Джон Уильямс, заявил в конце сентября, что он «начинает замечать признаки дисбаланса в виде высоких цен на активы, особенно в сфере недвижимости». Президент ФРС Бостона Эрик Розенгрен на прошлой неделе говорил: «Когда количество подъемных кранов, наблюдаемых за несколько минут ходьбы по городу, достигает двузначных цифр, то стоит поразмыслить об устойчивости такого роста».

Диссиденты-голуби?

Единственным инакомыслящим на сентябрьском заседании был президент ФРБ Ричмонда, Джеффри Лэкер, который предлагал немедленно поднять ставки. Вполне возможно, что в октябре разброс мнений был шире: увеличение ставки в декабре, вероятно, не приветствуют чиновники, выступающие за осторожный подход. Это могут быть уже упоминавшийся господин Эванс, Лайл Брэйнард и Дэниел Тарулло. Протокол может выявить степень несогласия, хотя в нем нет идентификации отдельных должностных лиц по именам.