Фондовая Азия торговалась в среду разнонаправленно

Сегодня на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона прошли разнонаправленные торги. Инвесторы настороженно ждут, как будет развиваться геополитическая ситуация в мире после парижских терактов.

Shanghai Composite снизился почти на 1%. Однако кредитный сектор в Китае закончил день в зеленой зоне: ICBC, Agriculture Bank of China, Bank of China прибавили от 0,2% до 0,6%. Акции China Citic Bank взлетели на 9%.

Сегодня вышла статистика по ценам на недвижимость, и она оказалась оптимистичной. Поэтому крупнейшие китайские девелоперы сегодня тоже продемонстрировали рост. Vanke подпрыгнула на 4,8%, Gemdale — на 4%, Poly Real Estate прибавил 6%, Shanghai Shimao вырос на 3,5%.

Hang Seng потерял 0,3% в течение сегодняшнего дня. Акции Glencore остро реагируют на спад цен на медь: в Гонконге они потеряли 4%.

Nikkei завершил день в плюсе, хотя к вечеру растерял значительную часть утреннего подъема. К примеру, акции Japan Airlines потеряли 1,2% своей стоимости на новостях об отмене двух регулярных рейсов через Париж в связи с террористической угрозой.

Сегодня стартовало двухдневное совещание Банка Японии, завтра будет оглашено решение регулятора по поводу монетарной политики. На этих новостях повысилась волатильность торговли иеной, что не может не отражаться на фондовом рынке. Экспортеры — такие как Toyota, Nissan, Honda, Mazda — выросли, Sony закончил день на флэте.

Акции Toshiba упали на 0,7% после того, как стало известно о штрафе в 60 млн долларов, наложенном регуляторами из-за скандала с махинациями в отчетности.

Kospi закрылся почти на линии флэта: в минусе на 0,04%. Здесь не было единого направления: тяжеловесы корейского индекса торговались очень по-разному. Samsung Electronics выросли на 1%, LG потеряла 2%. Выросли акции Hyundai: автопроизводитель сообщил о рождении нового люксового бренда Genesis. Производство автомобилей элитного класса начнется в декабре, и в качестве соперников для себя в этом сегменте Hyundai рассматривает такие автомобильные концерны, как BMW и Mercedes.

S&P/ASX вырос на 0,29% даже с учетом мощной распродажи сырьевых фьючерсов сегодня ночью. Спасли индекс акции банков: кредитный сектор сильно вырос.

Ценные бумаги ресурсодобывающих компаний ожидаемо снизились. Rio Tinto, Fortescue Metals, South32, Atlas Iron, BHP Billiton потеряли от 2,5% до 4%.







