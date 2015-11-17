Евро упал до 7-месячного минимума по отношению к доллару, сведя на нет рост в первую неделю месяца. Снижение единой европейской валюты обусловлено террористическими актами в Париже и их влиянием на экономику Европы.

Евро находился под давлением на ожиданиях о расширении программы количественного смягчения ЕЦБ на своей встрече в декабре. Это укрепляет перспективу стратегического расхождения с Федеральной резервной системой, которая может поднять процентные ставки уже в следующем месяце.

«Утром рынки были неуверенными и вялыми, история показывает, что после подобных событий, любая реакция рынков является временной», — заявила старший валютный стратег Nordea Markets Аурелия Аугулите в Копенгагене. «Сейчас доллар немного сильнее, потому что все следят за американской инфляцией и протоколом ФРС, а решение по ставке будет окончательно принято только в декабре».

Американские данные об инфляции будут выпущены во вторник. ФРС опубликует октябрьский протокол на встрече 18 ноября. Евро упал на 0.8% до 1.0686 $. Это было сильнейшее падение с 15 апреля. Иена ослабла на 0.5% к 123.18 к доллару. Новозеландский доллар упал на целых 1.1%, продемонстрировав 6-недельный минимум. Встреча ЕЦБ пройдёт 3 декабря, на ней будут обсуждаться попытки сдержать инфляцию и стимулировать экономический рост в регионах.

«Падение евро произошло на фоне беспокойств и неопределённости относительно влияния, которое окажут парижские события на экономику», — сообщил лондонский стратег в Societe Generale SA Элвин Т. Тан. «Однако, валюта уже успела восстановить некоторые позиции, поскольку экономическое беспокойство, вероятно, будет временным. Фокус рынков сконцентрирован на стратегическом расхождении между ЕЦБ и ФРС».

История террористических инцидентов во всем мире в течение последних 15 лет показывает, что реакции рынков становятся все более кратковременными.

«Я не думаю, что ужасающие события в пятницу вызовут изменение макроэкономических тем», — заявил Ричард Бенсон, инвестиционный менеджер в Millennium Global Investments Ltd. в Лондоне. «Стратегическое расхождение центрального банка является основным столбом моего инвестиционного тезиса, а ФРС окончательно примет решение только в декабре».