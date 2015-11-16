Власти Финляндии рассмотрят петицию с призывом к отказу от евро

Проведение референдума о членстве Финляндии в еврозоне поддержали более 50 тысяч человек. Парламенту не представлен законопроект, только заявление правительства.

Петиция с призывом к отказу Финляндии от евро набрала необходимое количество голосов, власти страны обязаны рассмотреть ее в парламенте, сообщает в понедельник радиовещательная компания Yle.

Петиция направлена на создание национального референдума о членстве Финляндии в еврозоне. По данным портала kansalaisaloite.fi, проведение референдума поддержали более 50 тысяч человек, согласно подсчетам на утро воскресенья. Как передает радиовещательная компания, данная инициатива пошла от партии "Финляндский центр", которая победила на парламентских выборах в 2015 году.

"Не было никакого референдума о членстве (страны в еврозоне). Парламенту не представлен законопроект, только заявление правительства. Правительство представляет членство в еврозоне почти полностью в позитивном свете, хотя оно располагает информацией о соответствующих рисках и негативных последствиях", — цитирует радиокорпорация петицию.

В настоящий момент в объединение еврозоны входят: Литва (присоединилась в 2015 году),

Латвия (2014), Эстония (в 2011 году), Словакия (в 2009 году), Кипр и Мальта (2008), Словения (2007), Греция (2001), Бельгия, Германия, Франция, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия и Финляндия (в 1999 году).























