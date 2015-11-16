Вышел ВВП Японии: экономика все глубже погружается в рецессию

Несколько мировых центробанков до сих пор печатают деньги, но совсем не замечают, что в итоге никто еще не добился хороших результатов такой политики. И экономика Японии лишний раз это подтверждает. Уже что только ни делали власти, чтобы страна вышла из рецессии и продемонстрировала хотя бы малейшие шаги к росту, но все равно ничего не меняется.

Рано утром в понедельник появились свежие данные по ВВП Японии за третий квартал: показатель снизился на 0,8% в годовом выражении и на 0,2% в месячном выражении. Во втором квартале тоже был спад ВВП - на 1,2% в годовом выражении. Власти заявили, что в Японии снова наступила рецессия. Кстати, за время «абэномики» это уже вторая рецессия и пятая - за последние пять лет. Главной причиной падения экономисты называют ослабление потока инвестиций вместе с падением спроса со стороны Китая и других экспортеров. Например, расходы бизнеса за третий квартал снизились на 1,3%, и это худший результат с 2014 года.

Есть, однако, и хорошие новости - на 0,5% подрос внутренний потребительский спрос, за счет которого формируется примерно 60% ВВП страны. Власти, конечно, акцентируют внимание на этом моменте и ждут скорого роста экономики. А Банк Японии тем временем внимательно ищет способы, как расширить свои стимулирующие программы, хотя они и так работают на полную мощность, но толку от них уже нет.

"Отчет о ВВП за минувший квартал добавил опасений, что слабость в японской экономике может сохраняться в течение длительного времени, - считает экономист Itochu Group Атсуси Такеда. - Главная проблема - спад капиталовложений". Эти слабые отчеты могут быть толчком для введения дополнительных стимулирующих мер Банком Японии на очередном заседании 18-19 ноября.

Вполне возможно, что у японского регулятора есть какие-то четкие цели на фондовом рынке. Так, например, с момента запуска «абэномики» объем японской экономики вырос слабо, но вот на фондовом рынке и балансовом счете Банка Японии виден почти вертикальный рост. Специалисты заметили, что рынок накачивают намеренно, и это уже привело к росту неравенства: постоянные раунды QE в итоге обогатили немногих за счет многих. Здесь, конечно, Бен Бернанке, который по сути первым начал постоянные раунды количественного смягчения в США, сказал бы, что центральный банк не виноват в том, что растет разрыв между богатыми и бедными, ведь это происходило всегда - на протяжении десятилетий. Но, на самом деле, это бред. Центробанк сознательно завышает стоимость активов (которые, по большей части, держат как раз богатые люди), и этим еще сильнее увеличивает разрыв в уровне благосостояния. Более того, уже не раз было доказано, что эффект от QE влияет на стоимость активов во всем мире.

Иена сегодня падает в паре с долларом после выхода японской статистики — так, к 12:55 мск пара USD/JPY торговалась на уровне 122,91 (+0,25%).