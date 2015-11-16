Рынки на Уолл-стрит завершили неделю сильным падением

По итогам торгов пятницы американские фондовые рынки закрылись в красной зоне, индексы падали на слабых отчетах и после сообщений о скоординированных атаках террористов в Париже. Фондовые индексы на Уолл-стрит продемонстрировали на прошлой неделе крупнейшие потери с августа. К концу сессии индекс Dow Jones снизился на 1,16%, Standard & Poor's 500 — на 1,12%, Nasdaq Composite — на 1,54%.

"Рынок был слабым еще до появления первых новостей из Парижа, но это будет укреплять действия инвесторов по защите своих вложений", - говорит Майкл О'Рурк, главный рыночный стратег-аналитик в JonesTrading. Только сектор коммунальных услуг закрылся в плюсе на прошлой неделе.

В ожидании нападений со стороны Соединенных Штатов и их союзников против исламского государства, которое взяло на себя ответственность за теракты в Париже, а также после двойных взрывов в Бейруте в четверг, большое внимание инвесторы уделяли акциям производителей оружия и другим компаниям в оборонном секторе. "Акции оборонных компаний в США действительно показывали хороший рост в первую половину, но были втянуты в мировую распродажу в августе, - говорит Николас Колас, главный рыночный стратег ConvergEx Group. "Эти компании по-прежнему чувствуют себя лучше, чем все остальные на рынке в целом, - говорит он. - Перспективы эскалации военных действий в Сирии могут помочь подрасти этой группе и на этой неделе". Другие аналитики призывают быть более сдержанными, чтобы избежать быстрых разворотов на нестабильных рынках.

После выхода слабых отчетов о продажах упали в пятницу акции ритейлеров: акции Nordstorm обвалились на 15%, Macy's - на 4,2%, Ross Stores и Kohl's Corp. - на 6,4%, Fossil Group - на 37%. Кроме того, снизились цены на акции энергетических компаний вместе с падением нефтяных котировок до минимумов за два месяца: акции Chesapeake Energy и ExxonMobil снизились на 3,5% и 1,7% соответственно.

Акции производителя сетевого оборудования Cisco Systems Inc. упали на 5,8%, когда компания объявила плохие прогнозы на текущий квартал. Бумаги фармацевтической компании Perrigo Co. упали на 6,2%, когда прошла новость о том, что акционеры не одобрили сделку о продаже бизнеса Mylan Corp. Акции Mylan выросли на 13%. Акции оператора сетей ресторанов быстрого питания Yum! Brands выросли на 3,5%, когда компания сообщила о том, что продажи в Китае выросли. Акции Google Inc. в пятницу подорожали на 16,3%, и благодаря этому капитализация компании за одну сессию выросла на рекордные $66,9 млрд. Брокеры уверены в дальнейшем росте акций компании.