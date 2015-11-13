Россия наращивает запасы золота рекордными темпами

В то время, пока цены на золото на мировых рынках в целом в ноябре снижаются, российский центробанк умудряется рекордными объемами покупать золото для своих резервов. Так, по данным Всемирного совета по золоту, в прошлом квартале ЦБ РФ купил почти 77 тонн золота и в итоге довел общий объем золотозапасов страны до 1352,2 тонн. В третьем квартале именно Россия стала самым активным покупателем драгметалла, хотя, по словам экспертов, центробанк вообще в течение всего квартала совершал самые массовые покупки за всю историю.

После Банка России крупнейшим покупателем был Народный банк Китая — тот купил 50 тонн золота и в итоге теперь его запасы составляют 1708,5 тонн. Вместе обе страны купили в три раза больше металла, чем все остальные страны.

По состоянию на 14:06 мск сегодня фьючерсы на декабрьское золото торговались на уровне $1083,5 за тройскую унцию (+0,23%).

Среди всех стран золото продавала только Колумбия, ее запасы снизились на 6,9 тонн. Российские эксперты говорят, что ЦБ РФ намеренно уже в течение года снижает долю долларов в своих резервах, замещая их золотом и другими валютами (например, евро). Как раз из-за падения цен на золото и курса евро на мировом рынке на прошлой неделе резервы Банка России сократились на $3 млрд.