«Банковская чистка»: когда уже это все закончится?

Вот уже второй год российский центробанк держит в напряжении весь банковский сектор: постоянные проверки, контроль за соблюдением нормативов, экспресс-тесты. Тема отзывов лицензий, санаций стала настолько распространенной в федеральных и региональных СМИ, что об этом стали очень много говорить даже сами россияне. В целом каждый из нас боится одного — что именно тот банк, в котором человек хранит свои сбережения, в один прекрасный момент обанкротится. Экономисты и журналисты прозвали действия центробанка «банковской чисткой», потому что регулятор по сути действительно избавляет банковскую систему от слабых игроков. Конечно, Банк России занимался этим и раньше, но почему-то в последние годы этот процесс стал очень активным и более жестким, а сообщения об отзывах лицензий стали появляться почти каждую неделю. Постоянно мы видим новости и заявления от регулятора о введении временных администраций в банках, от Агентства по страхованию вкладов о выплатах средств вкладчикам обанкротившихся банков и т.д. Журналисты очень много рассказывают об огромных очередях клиентов у офисов мелких и средних банков, которые хотят забрать свои деньги.

По мнению экономического обозревателя Александра Кареевского, Банк России все делает правильно, а результатами этой «чистки» будут довольны и сами граждане — правда, только через какое-то время. Например, ЦБ на этой неделе рассказывал о состоянии банковской системы в РФ: в 78 кредитных учреждениях ввели ограничения на прием вкладов. И снова у народа начинается паника — ждать ли новых массовых отзывов лицензий, надо ли волноваться?

Официальное название всей этой процедуры, которая длится второй год, - «санация банковской системы». Когда-то в России работало несколько тысяч кредитных учреждений, а сейчас их осталось около 700, которые реально работают. Ходят даже слухи, что со временем центробанк оставит только государственные банки и десяток самых крупных частных — ссылаются даже на список социально значимых кредитных организаций, который публиковали власти, а их там в списке всего 10 штук. Может быть, остальные банки уже никому будут не нужны?

Но вряд ли у правительства и центробанка есть такая задача. Но, с другой стороны, на то ведь тоже есть свои причины. Когда нефть торговалась по $100 за баррель, мелкие недочеты в работе банков были не так опасны. А вот во время настоящих и серьезных проверок вдруг выясняется, что куча российских банков — это вовсе и не банки даже, а своеобразные «отмывочные конторы», или еще хуже - личные кошельки крупных предпринимателей и их друзей. Часть кредитных организаций получала доходы за счет спекуляций на финансовых рынках, другие и вовсе существовали только за счет грабительских тарифов и благодаря растущему буму потребительского кредитования.

Есть проблемы и в самой системе в целом, это и понятно. Центробанк не хочет давать деньги банкам на длительные сроки, потому что боится, что не получит их обратно в срок, а граждане, в свою очередь, не доверяют банкам и тоже не охотно делятся своими накоплениями на длительные сроки и при первой же опасности стараются забрать деньги из банков.

Тут еще и сами банки, конечно, молодцы. Когда в мире был нефтяной бум, банки с удовольствием набирали дешевые деньги за рубежом, потом перепродавали их населению втридорога в форме кредитов в рублях и даже не задумывались, что россияне не смогут платить те заоблачные проценты в случае ухудшения ситуации на рынке. Эксперты в этом плане любят говорить: «А мы ведь предупреждали». Вот и получилось, что огромное количество банков, рекламирующих свои услуги на каждом углу, «впаривали» свои кредиты каждому второму, - и все это было возможно, потому что государство очень слабо контролировало систему. Только два года назад приняли закон о потребительском кредитовании, когда уже полстраны погрязли в долгах (к слову, этот закон никак не могли принять в течение как минимум 10 лет!). Потом регулятор смог уже официально ограничить ставку по кредитам, обязал давать полную информацию заемщику о конечной величине ставки, о суммах ежемесячных выплат и переплат. Помните, ведь совсем недавно банк мог запросто рекламировать «необычайно низкую» ставку в 20%, а мелким шрифтом в конце договора прописывал кучу допуслуг, и в итоге заемщик получал кредит под 40%, а то и под все 120% годовых.

В настоящее время, конечно, невозвраты кредитов - это не единственная проблема, к ней добавляются общая слабость экономики, снижение доходов россиян, да и вообще слабость мировой экономики в целом. В основном многие банки лишаются лицензий из-за того, что не выполняют требования и нормативы центробанка, а значит, заведомо считаются очень рисковыми и потенциальными «банкротами». Еще одна причина - криминальные банкротства, это когда собственники намеренно выводят активы из банка, и это, что логично, приводит к банкротству.

Так вот, нечестные банкиры будут и дальше убегать, чтобы спасти свою шкуру, и мы не раз еще услышим новости об отзыве лицензий у банков. Но вопрос о том, сколько это еще продлится и сколько мы в конце «чистки» увидим банков (500, 200, 100?), так и останется без ответа.