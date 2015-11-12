Число заявок на пособие по безработице в США хуже ожиданий, доллар падает

По прогнозам экономистов, число первичных заявок на пособия по безработице среди американцев, должно было снизиться до 270 тыс., однако этот показатель остался неизменным - на прошлой неделе количество заявок составило 276 тыс.

Компании не сокращают рабочие места, пока сильный внутренний спрос может компенсировать слабость американских компаний за рубежом. Плюс к этому, Министерство труда США говорило недавно о рекордном за год росте занятости в октябре и сокращении безработицы до минимума за семь лет. "Спрос на рабочую силу довольно высок, что сигнализирует о высоком потенциале компаний", - говорит старший экономист Raymond James Financial Скотт Браун.

Пособия продолжают получать 2,174 млн американцев. Предыдущий показатель пересмотрен с 2,163 млн до 2,169 млн.

Доллар падает после публикации отчетов и торгуется к 17:34 мск на уровне 1,0763 за евро. Сегодня вечером трейдеры еще ждут заявлений Джанет Йеллен.

