Торговая стратегия по валюте EUR/USD

Добрый день. Хочу поделиться торговой идеей. За два года опыта работы на рынке форекс заметил такую тенденцию: после большого движение валюты на рынке форекс наступает "флэт" (когда цена валюты колеблется в узком диапазоне). Особенно это актуально, если экономический календарь пуст после публикации важных данных.



Наглядным примером является валюта EUR/USD. Здесь соблюдаются два фактора про которые я написал выше:

1. Существенное движение валюты EUR/USD в пятницу (165 пунктов).

2. Экономический календарь по еврозоне и США пуст с понедельника по среду (9-11 ноября).



Значит можно сделать вывод , что скорее всего с 9-11 ноября по валюте EUR/USD будет наблюдаться флэт. Кстати флэт наблюдался по валютам AUD/ USD, NZD/USD.



После мы переходим непосредственно к графикам конкретной валюты где мы предполагаем будет флэт (в данный момент это валюта EUR/USD ). В данном случае мы переходим на "внутридневную" торговлю и выбирает часовой таймфрейм " H 1 ". На часовом графике определяем диапазон флэта (в качестве диапазона служит линии поддержки и сопротивления). В данном случае наш диапазон 1.0770-1.0710/1.0700. От этих уровней выставляем ордера (Sell limit and buy limit).Take Profit выставляем 60 пунктов. Обязательно ставим stop loss. примерно 20 пунктов.



Как видно из графика как минимум 5 раз мы бы заходили в рынок. В одном случае у нас сработал stop loss и мы бы потеряли 20 пунктов , но в остальных 4 случаях мы бы заработали по 60 пунктов каждый ордер, то бишь 60*4=240 пунктов.

Надеюсь моя торговая система поможет получать вам больше профита.

Удачной торговли.