Цены на нефть на двухмесячных минимумах, но перспективы роста пока слабые

В среду вечером нефтяные котировки испытали достаточно сильное падение, и в четверг эта тенденция продолжается. Цены на нефть близки к двухмесячным минимумам, и, похоже, коррекция займет гораздо больше времени, чем многие ожидали — для того, чтобы сбалансировать спрос и предложение, нужно время.

Сейчас наблюдается небольшой рост котировок: к 12:02 мск фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне $46,91 (+0,64%), а на WTI — на уровне $43,1 (+0,4%).

"Рост запасов в США по-прежнему остается главной движущей силой цен на сырую нефть. Ирак также усиливает давление на американских сланцевых производителей, когда стало известно, что он загрузил около 10 танкеров за последние недели и отправил их в порты США в ноябре", - пишут аналитики ANZ.

Последние данные показали, что трейдеры сейчас активно продают нефть. Кроме того, производители уже подняли свои короткие позиции на нефть Brent до рекордного уровня, и это может означать, что они стараются хеджировать ожидания более низких цен. На фоне высокой производительности и постоянно наполняющихся резервуаров, настроение рынка также падало от растущего осознания, что две крупнейшие азиатские экономики резко замедляются. Замедление в Китае уронило цены на весь сырьевой сектор — котировки нефти, меди, сжиженного природного газа, угля и железной руды падают вниз примерно на 20-30% в этом году. Плюс к этому добавляются страхи того, что экономика Японии падает в рецессию, а развивающиеся рынки по всему миру с трудом борются с растущими долгами, а их экономики совсем не растут.

Сегодня вечером должны выйти официальные данные по запасам нефти в США, а эти отчеты обычно влияют на поведение нефтетрейдеров. Отчеты опубликуют в 19:00 мск, прогноз аналитиков — 1,016 млн баррелей.