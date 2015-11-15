Искать сигналы о будущих решениях ФРС надо не в США, а в Китае

Федрезерв формально США считается независимым органом, который контролирует финансовую и банковскую сферы страны, но в последнее время он стал каким-то загадочным романтическим героем, который все никак не может определиться, стоит ему действовать решительно или нет. Но если посмотреть внимательнее на структуру мировых финансовых отношений, то можно заметить некоторые аспекты, о которых не всегда любят говорить американские аналитики. К примеру, они часто "забывают" о том, что многие страны владеют большими долями казначейских облигаций США, и постоянно покупают и продают их облигации. А вот Китай — один из ключевых покупателей госдолга США, и в силу этого обстоятельства ФРС сталкивается с некоторыми ограничениями в своих действиях. Проще говоря, именно Китай в последнее время очень сильно влияет на курс денежно-кредитной политики США. Кстати, вскользь об этом говорила даже Джанет Йеллен на одном из летних заседаний комитета — тогда решение о повышении ставки было отложено как раз из-за нестабильной ситуации в китайской экономике.

Профессор экономики и политологии Калифорнийского университета Барри Эйхенгрин уверен, что ФРС в настоящее время приходится принимать свои решения, постоянно оглядываясь на Китай: "Большую часть года инвесторы напряженно следят за новостями и комментариями чиновников ФРС, стремясь понять, когда произойдет долгожданное "повышение"... Взлеты и падения зачастую обусловлены только реакцией на малейшие изменения в заявлениях ФРС, которые как будто и определяют вероятность скорого "повышения". Однако, мы не там ищем ответы и подсказки. С августа этого года, когда китайские политики напугали рынки своим решением резко девальвировать юань на 2%, их валютные интервенции не прекращаются — власти просто стараются остановить дальнейшее падение валюты. А для этого Китай продает иностранные ценные бумаги (в первую очередь - американские трежерис) и покупает свою валюту.

Но вот что странно: когда юань был крепкий, Китай действовал в точности наоборот - он покупал американские облигации, чтобы сдержать рост своей валюты и защитить своих экспортеров. А в итоге у него получилось набрать валютных резервов на колоссальную сумму — в $4 трлн. Примерно так же действовали центробанки других развивающихся стран. В целом объем их валютных резервов, основная масса которых составляет американские ценные бумаги, в прошлом году дошел до рекордного значения в $8 трлн. Вот почему, по мнению бывшего главы ФРС Алана Гринспена, процентные ставки по казначейским облигациям США были ниже, чем должны были быть, судя по рыночным условиям. Позже Бен Бернанке тоже говорил, что покупка американских облигаций правительствами других стран ведет к снижению процентных ставок в США.

А вот теперь процесс развернулся вспять. Учитывая то, что никто не знает настоящих объемов валютных интервенций Китая (только по слухам они составляли примерно $100 млрд каждый месяц с августа этого года), невозможно точно определить, сколько долговых бумаг пришлось продать для этого властям и центробанку. Эксперты говорят о том, что около 60% китайских ликвидных резервов хранятся в американских долговых бумагах. То есть получается, что ежемесячно ЦБ продает американские бумаги на $60 млрд. Это как будто количественное смягчение, но наоборот. Помните, что ФРС третий раунд QE начинала с выкупа ценных бумаг на сумму $40 млрд каждый месяц, а затем увеличила этот объем до $85 млрд? Таким образом, ежемесячные продажи бумаг Китаем на $60 млрд составляют некий средний объем между началом и завершением QE3. Многие аналитики тогда говорили, что программа количественного смягчения привела к снижению доходности гособлигаций и только подогревала спрос на рисковые активы.

По некоторым подсчетам, когда иностранные инвесторы покупают и продают гособлигации США, эти действия сильно влияют на доходность по 10-летним бондам. К примеру, внешние продажи американских гособлигаций на $60 млрд в месяц повышают их доходность на 10 б.п. С учетом того, что Китай как раз продает такие объемы и делает это уже как минимум 2,5 месяца, можно предположить, что эти действия равны повышению ставки на 0,25%. С другой стороны, китайская интервенция — это единовременное действие, вряд ли у него будет закономерное продолжение, поэтому ожидания будущих действий ФРС влияют на рынки больше, чем сами действия.



И вот дело как раз в том, что никто не может точно знать, как долго капитал будет утекать из Китая или как долго китайские власти будут проводить такие интервенции. Поэтому и решение Федрезерва отложить отказ от низких ставок выглядит уже вполне обоснованным.

Кстати, ЕЦБ тоже надо бы повнимательнее наблюдать за Китаем — пока тот не продает евро, а ведь может решиться и на это, если понадобится. Европейский регулятор должен быть начеку, когда будет принимать решение о том, что делать с собственной программой смягчения на следующем заседании.