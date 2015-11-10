Глава китайского ЦБ видит юань в роли международной валюты к 2020 году

Китай собирается провести множество экономических и финансовых реформ в ближайшие пять лет, и это должно помочь юаню стать международной резервной валютой к 2020 году. Об этом написал в своей статье глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань.

Реформы включают в себя улучшение банковских коммуникаций и более открытые вовлечения рыночных ожиданий в денежно-кредитную политику. Чжоу сказал, что правительство усилит контроль за своей финансовой системой, чтобы предотвратить "системный риск", объясняя предложенный план 13-й пятилетки Китая на 2016-2020 годы. Комментарии вокруг приоритетов политики появились на фоне растущих сомнений в силе глобальных рынков и слабости китайской экономики. Но, похоже, Китай все-таки серьезно намерен подойти к решению своих проблем. Сомнения на рынках появились после того, как Пекин вмешался в работу фондовых рынков во время обвала цен на акции в июне, и тогда инвесторы увидели падение главного индекса Shanghai Composite почти на 40%. Пекин также вмешался в валютный рынок после резкой девальвации юаня в августе, что тоже вызвало массовые опасения по поводу будущей стоимости юаня и вообще заставило усомниться в способности властей контролировать ситуацию.

Чжоу сказал, что Китай поощряет создание новых механизмов для либерализации и развития финансовой сферы, а также хочет "повысить эффективность финансовой системы, чтобы она служила реальной экономике". "Мы будем эффективно использовать и развивать инструменты финансового контроля за рисками и снижать их таким образом, чтобы предотвратить системный риск", - сказал он.

Кроме того, глава центробанка пообещал улучшить банковские коммуникации, но не раскрыл подробную информацию о том, как политики будут обеспечивать процесс объявления ставки, как это происходит в других развитых странах.