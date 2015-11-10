Азиатские индексы упали до месячного минимума: беспокойство о ставках нарастает

Во вторник азиатские торги завершились в основном в красной зоне — индексы упали до месячного минимума, когда в сводках аналитиков появился «призрак» выросших затрат по займам в США и новые факты медленного роста мировой экономики. Трейдеры ожидали увидеть сегодня слабый старт торгов в Европе, но в результате увидели очень вялую Азию. Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии упал на 1%, однако японский Nikkei 225 подрос к закрытию сессии на 0,15%. Южнокорейский Kospi упал на 1,44%, гонконгский Hang Seng — на 1,43%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,18%, австралийский S&P/ASX — на 0,4%.

"Цены на акции довольно долго восстанавливались в прошлом месяце. Ралли, похоже, сейчас подходит к концу, так как рынки пытаются вложить в цены будущее повышение ставки ФРС в декабре", - говорит Такеру Огихара, главный стратег Mizuho Trust Securities в Токио.

Данные во вторник показали, что потребительская инфляция в Китае упала в октябре сильнее, чем ожидалось, создавая постоянное опасение дефляции второй по величине экономики в мире. Потребительская инфляция (индекс CPI) в Китае в прошлом месяце составила 1,3% в годовом выражении против 1,6% в сентябре. Кроме того, согласно отчетам, индекс потребительских цен в октябре снизился на 0,3% в месячном выражении (ожидалось -0,2%), а в годовом выражении показатель вырос только на 1,3% (прогноз — 1,5%). В то же время, индекс цен производителей в годовом выражении упал на 5,9% - больше, чем прогнозировали. Эти неутешительные отчеты последовали вслед за слабыми китайскими данными, вышедшими в прошлые выходные.

"Сегодняшние данные указывают на усиление дефляции в экономике Китая, которой необходимо больше смягчения», - написал экономист HSBC Цзин Ли.

В лидерах падения в Японии сегодня были производители целлюлозно-бумажной продукции, а вот акции банков и фармкомпаний поднимались вверх. Цена акций Hiroshima Bank Ltd. подскочила на 7,8%, и компания «возглавила» ралли региональных японских банков благодаря хорошему прогнозу по прибыли. Joyo Bank Ltd. тоже прибавил 4,6% после улучшения рекомендаций от аналитиков. Акции Japan Post Bank поднялись на 3,1%.

В Австралии акции оператора железных дорог и портов Asciano Ltd. подорожали на 3%, когда Qube предложила выкупить компанию с премией к текущим котировкам. Акции Qube упали на 3,5%. А вот в Гонконге сильно снизились в цене акции операторов казино, а также китайские компании, зарегистрированные на гонконгской фондовой бирже.