Богатым и здоровым быть лучше, чем бедным и больным. На фондовом рынке эта конструкция звучит так: “хочу высокие проценты и низкие риски”. Зря улыбаетесь, есть такая конструкция.



Берем портфель инструментов с фиксированной доходностью. Например, облигации. Эмитент гарантирует выплату дохода по облигациям вне зависимости от своей прибыли, состояния рынка, погоды или урожая. Низкий риск приводит к невысокой доходности. Но прибыль от таких инвестиций за определенный промежуток времени можно точно посчитать.



На эту будущую и гарантированную прибыль от портфеля инструментов с фиксированной доходностью можно приобрести более рискованные инструменты - опционы.

Представим себя в Голландии семнадцатого века. Луковицы тюльпанов стоят бешеных денег и приносят бешеные доходы. При этом их цена все время прыгает то вверх, то вниз. Некоторый горожанин, смотря на цену луковиц, начинает копить деньги. Но сколько ему надо накопить, если цена всегда разная? И тогда он покупает опцион - право купить луковицу за определенную стоимость. Продавец обязан продать, но вот покупатель не обязан покупать, это его право. Опцион стоит денег, то есть покупатель платит небольшую сумму за то что сможет купить луковицу по фиксированной цене. Если на рынке к тому времени цена тюльпана вырастет, он реализует опцион и сэкономит деньги, а если цена на рынке будет ниже, он выкинет его в помойку и купит подешевевшие луковицы на знаменитом голландском аукционе цветов. За спокойные нервы голландец-покупатель готов заплатить деньги. Ровно таким образом опцион и был введен в оборот в 1630 году в Амстердаме. Кстати, роскошный особняк в то время можно было купить всего за три луковицы тюльпанов.



Сегодня опционы могут быть на нефть, на валюту, на золото, на портфели акций и вообще почти на все что угодно, включая опционы на погоду.



В структурированных продуктах мы приобретаем опцион на некоторое событие в недалеком будущем. Конструкция звучит так: “если событие произойдет - мы реализуем опцион. Если событие не произойдет - мы забудем про этот опцион”. Но вы помните, что опцион стоит денег, и мы за него заплатили прибылью от портфеля облигаций. Реализация опциона принесет нам доход, а если опцион не реализован, мы остались при своих.



Структурированный продукт опирается на некоторое предположение: если тюльпаны подорожают, мы заработаем денег, а если нет, то останемся при своих.



Специалисты брокерских компаний готовят спектр таких предположений, под которые они подбирают опционы: “если упадет нефть”, “если увеличится индекс РТС”, “если подорожает соя”.



Инвестиционная группа Энергокапитал предлагает три версии, лежащие в основе структурных продуктов.



1. Слабость евро



Гипотеза состоит в том, что евро будет равен доллару к 21 марта 2016г.

Проблемы Греции никуда не делись, договоренности между Евросоюзом и Грецией носят временный характер. А США показывают надежность своих долговых инструментов, что привлекает инвестиции и повышает спрос на американскую валюту.

Если гипотеза сработает, и евро будет равен или дешевле доллара, мы заработаем примерно 26% в рублях.



2. Золотое дно



Гипотеза состоит в том, что золото 18 декабря 2015 года будет равно или дороже $1250.

Золото - традиционный антикризисный продукт. Чем хуже дела в экономике, тем дороже золото. При осознании инвесторами слабости экономики США единственным вариантом для них будет золото. Китай уже отказывается от американской валюты, причем текущие золотые резервы совсем не велики. Эксперты Инвестиционной группы Энергокапитал ожидают повышающуюся активность Китая на рынке золота.



3. Греческий ренессанс



Гипотеза состоит в том, что портфель акций ведущих греческих компаний 17 декабря 2015 года будет стоить дороже $1225.

Крах Греции никому не выгоден в Европе, а победа Ципраса дает основания для предположений, что дела в греческой экономике пойдут лучше. Программа помощи Греции была одобрена всеми сторонами переговоров, ожидается предоставление Греции 86 млрд. долларов.