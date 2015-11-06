Данные о рынке труда в США побили все прогнозы. Доллар на семимесячном максимуме

Октябрьские payrolls оказались рекордными: занятость выросла наиболее быстрыми темпами за год, ускорился рост заработной платы, а уровень безработицы упал до целевого показателя ФРС (5%). Весь комплект данных по рынку труда полностью удовлетворяет условиям ФРС, чтобы до конца года повысить стоимость заимствований.

Средние прогнозы предсказывали рост количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 185000 за октябрь. Реальность оказалась гораздо более оптимистичной: добавилась 271 000 рабочих мест. Средняя почасовая оплата поднялась на 0,4% (прогнозы показывали 0,2%). Количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности по прогнозам должно было снизиться на 5 000, а по факту осталось на прежнем уровне.

Число американцев, занятых на неполный рабочий день, снизилось до минимума с июня 2008 года.

Неожиданно сильные данные за октябрь разительно контрастируют с вялыми отчетами за сентябрь и август. Это существенно смягчает опасения резкого замедления найма, которое замедлило бы, в свою очередь, весь прогресс экономики.

Дальнейший рост рынка труда указывался чиновниками ФРС как необходимое условие роста процентной ставки в декабре.

В итоге доллар резко пошел вверх: к 16.47 мск EURUSD упала до 1,0724 (на 1,46%), USDJPY поднялась на 0,82% до отметки 122,74; GBPUSD понизился еще дальше (с учетом вчерашнего решения Банка Англии оставить монетарную политику на прежнем уровне, до 1,5035. Подскочил индекс доллара: сейчас он находится на отметке 99,27 пункта, прибавив 1,18% с начала суток. Это семимесячный максимум индекса.