Анализ движение пары

Анализ движения GBP/USD на 06.11.2015





После вчерашнего отчета банка Англии по инфляции фунт упал на 170 пунктов . ЦБ Англии заявил что рост фунта оказывает давление на инфляцию по этому индекс потребительских цен останется ниже 1 % до второго полугодия 2016 года (а это главный показатель на который орентируется ЦБ Англии для повышения прцентной ставки)

Я думаю что «игроки» рынка форекс под вчерашним впечатлением отчета ЦБ Англии и сегодня будут продавать фунт. Также сегдня ожидаются хорошие новости с США ( изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе с 142К до 180К). Если этот прогноз выйдет на уровне 180К или превысит его то это только усилит падения GBP/USD .

Основные рекомендации:

1. Продавать GBP/USD от уровней 1.5235-1.5255 с целью падения фунта к уровню 1.5130-1.5115 как показано на рисунке . Стоп выставлять на уровне 1.5280.





Таким образом вы получаете тейк профит в размере 100-140 пунктов, убыток в размере 25-40 пунктов.





2. Можно открыть два ордера от уровней 1.5235-1.5255. Один закрыть при достижении цены 1.5130-1.5115 , а второй держать. Но это при условии что сегодня выйдут данные из США выше прогноза (изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе выше 180К).Если фунт сегодня пробьет уровень 1.5130-1.5115 вам откроется дорога к уровню 1.5015. А это еще 100 пунктов. Всем удачной торговли

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