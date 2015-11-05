Ситуация на рынке труда США усложняется: доллар снова теряет свои позиции

Сегодня вышли отчеты по рынку труда в США — число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло на 16 тыс. - до 276 тыс. Прогнозы экспертов говорили о цифре 262 тыс. (рост на 2 тыс.).

Это самый существенный рост индикатора с февраля, а число заявок стало максимальным за последние пять недель.

"Сейчас очень мало возможностей для улучшения по количеству заявок, потому что рост числа рабочих мест несколько замедлился", - говорит экономист из Deutsche Bank Securities Inc. Брэт Райан.

Продолжают получать пособие по безработице 2,163 млн (+17 тыс.) человек, хотя эксперты ожидали уменьшения показателя на 4 тыс.

Доллар отреагировал на новости небольшим снижением — к 17:33 мск пара EUR/USD торговалась на уровне 1,089 (+0,25%). Фондовые индексы к этому времени находятся в красной зоне.

