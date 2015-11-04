Запасы нефти в США выросли сильнее, чем ожидалось. Котировки пошли вниз

Согласно опубликованному в среду вечером отчету Управления энергетической информации США, запасы сырой нефти в США увеличились на 2,847 млн баррелей. Прогнозы предполагали, что рост составил 2,787 млн.

На этой информации нефтяные котировки быстро начали снижаться: Brent снова опустилась ниже $50 за баррель и торгуется к 18.36 мск на отметке $49,94. Фьючерсы на WTI подешевели на 1,09% до отметки $47,39.

Поддержку нефти оказывает очередное закрытие одного из ливийских портов отгрузки и забастовка нефтяников в Бразилии. Поэтому за последние сутки «черное золото» прибавило более 3%, а Brent переходила через важную психологическую отметку в 50 долларов за баррель. Рост запасов больше спрогнозированного надавил на «черное золото» и вновь вызывает опасения о переизбытке сырья на рынке.



